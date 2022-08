Planea Turismo Municipal Retirar los “Turibus” del Centro Histórico

“Contaminan el Ambiente Física y Visualmente”

Por Rubén Palomo Macías

José Luis Flores Gallegos, subsecre­tario de Turismo Municipal, informó a Página 24 Zacatecas que se está contemplando un proyecto para retirar los camiones de las empresas de turismo del Centro

Histórico para continuar cumpliendo con la normatividad del Patrimonio Mundial.

“Vamos a ver la manera de reglamentar el tema de los turibus ya que existen algunas quejas por parte de la ciudadanía de hacer malas prácticas en el primer cuadro de la ciudad. Incluso hay evidencia gráfica de que a los camiones se les cambia el aceite en plena Avenida Hidalgo”, mencionó.

El subsecretario apuntó que ya se han sostenido reuniones con las instancias correspondientes para ver la posibilidad de crear un paradero único para ese tipo de transporte.

“Tenemos la evidencia y eso lo usa­remos de respaldo para poder hacer la propuesta a los empresarios, además del señalamiento, de que esos actos están mal hechos en el centro histórico. Este tipo de prácticas viene a romper con todo el cuidado que se le está dando al primer cuadro de la ciudad y hay que hacer una invitación a los empresarios para que nos ayuden a tener el centro en buenas condiciones”, agregó.

José Luis Flores añadió que el paradero único se piensa colocar cerca del primer cuadro, en la Avenida González Ortega, para que los camiones puedan recoger a sus clientes en la Avenida Hidalgo, en un paradero único para ascenso y descenso de su pasaje, no que sea un estaciona­miento como se usan ahora los espacios.

“Aun no socializamos este proyecto, de hecho la propuesta fue parte del represen­tante de la policía vial, aún no es nada concreto. Esta propuesta salió en una mesa de trabajo y estaremos analizando el proyecto en conjunto con los empre­sarios ya que queremos que ellos tengan algunas facilidades, no queremos llegar y ser autoritarios, tenemos que trabajar de la mano y llegar a un acuerdo para ver lo que más le conviene a ellos y a la ciudad”, finalizó.