Mi Jardín de Flores

“El Deivis” le Ladra Mucho al Tello, Pero no lo Muerde

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Nunca habíamos tenido un nivel de desempleo como el actual, no sólo no se han generado empleos, sino que se han perdido miles de ellos’: Enrique Laviada Cirerol.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 23 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Informes Sesgados del Adolfo Marín

“CADA VEZ pierde más credibilidad el informe sesgado del Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, pues le echa mucha crema a sus tacos y no reporta el total de los asesinatos ocurridos durante la semana; la verdad, hasta da hueva leerlo porque no informa correctamente, porque se hace camotes”.

-COINCIDO con usted, doña Petra, simplemente el pasado domingo en Fresnillo se cometieron cinco homicidios y nomás el señor general reportó cuatro-.

-ESTOY DE acuerdo con ustedes -tercia don Roberto-, además semana a semana es la misma cantaleta: ‘La violencia y la inse­guridad van a la baja’, reitera, pero nadie le cree, pues dice muchas mentiras y sus ‘logros’ no tiene credibilidad-.

-ADEMÁS, para ‘El Yéneral’ Adolfo no existen los desaparecidos, al menos yo no recuerdo que en sus mamotretos semanales se refiera a los desapariciones de hombres, mujeres y niños, siendo que nosotros, en este espacio, por lo regular publicamos de una a dos Cédulas de Búsqueda todos los días-.

-AYER LUNES, por ejemplo -retoma la palabra don Roberto- mientras Adolfo se auto elogiaba, casi al final de su ‘desinfor­me’ una mujer fue asesinada a balazos, den­tro de su propia casa, ubicada en la céntrica calle Morelos, de Tacoaleche, Fresnillo, Zacatecas, que en este sexenio ha perdido el encanto que conservaba cuando todavía Miguel Alonso Reyes gobernaba Zacatecas, pero nomás llegó Alex y fue como si satanás hubiera entrado a Palacio de Gobierno: con el Tello comenzó la barbarie que continúa con ‘El Rey David’, quien está aferrado a ganarle el título del gobernador más OGT, a Alex.

“SI BIEN ayer nomás nos reportaron un asesinato a balazos, que fue el de la mujer en Tacoaleche, otro grupo de narcotraficantes encapuchados y con armas de grueso cali­bre, llegaron a las 3:30 de la madrugada a una casa ubicada en la calle San Lorenzo, colonia Sector Lagunilla, en Fresnillo, des­trozaron la Chapa de la puerta a balazos y secuestraron a un hombre llamado Rubén de 38 años, a quien a golpes sacaron de su hogar, lo subieron violentamente a una camioneta y es hora que no se sabe absolu­tamente nada de él.

Y CONTINUANDO con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica hoy martes la CÉDULA DE BÚS­QUEDA DE ADALBERTO CANIZALEZ MOTA de 16 años, quien el 19 de agosto del presente año, desapareció en Trancoso, Zacatecas.

“PODRÁN decir los dueños sexenales de Zacatecas, que ayer fue el día más ‘tranqui­lo’ del desgobierno del ‘Rey David’, pero la verdad es que los asesinatos, las privaciones ilegales de la libertad y las desapariciones de zacatecanos, continúan. Y que no nos salgan con la jalada esa de que son “percepciones”, porque ni ellos mismos se la creen”.

Don David, mal y de Malas

-A QUIEN todo le está saliendo mal, es a don David Monreal Ávila, hoy me en­tero -claro está por nuestro Diario Página 24 Zacatecas-, que el amparo interpuesto por el Colectivo Nacional Anticorrupción (COLECNA), y su representante legal, el abogado don Jorge Rada Luévano, gana­ron un amparo contra el Serial Taurino de la Feria Nacional de Zacatecas 2022, y al menos -asegura el licenciado Rada Luéva­no- este año la FENAZA, se llevará a cabo sin corridas de toros, así lo decidió la Jueza de Segundo Distrito de Zacatecas:

‘LA JUEZA –subrayó el abogado Rada-consideró conceder la suspensión de la festividad taurina para la FENAZA y las autoridades tienen la posibilidad jurídica de revertir esa decisión, sin embargo, por los tiempos probablemente ya no les dé para que en una probable modificación de la suspen­sión que se les conceda”, ¿qué les parece?

-PUES que por la falta de cabildeo y una buena defensa -afirma doña Petra- se lle­varon entre las pata de los caballos al Pepe Aguirre Campos, que es el propietario de la empresa que le metería un buen billete para la organización de 10 corridas de toribio.

“Y NI modo, ‘El Deivis’ se durmió; ‘no­sotros- reveló el Rada- lo hicimos indepen­dientemente del carácter cultural o artístico que muchas personas pueden observar de las festividades, y que muchos hemos acudido, en lo personal mi papá era un fanático de las corri­das de toros, pero creo que por el momento, por las condiciones a nivel nacional e internacional, los precedentes que se han determinado, logra­mos que se suspendieran las corridas de toros’, así es que ya chuparon Faros, le quitaron a la FENAZA el mejor imán porque las corridas de toribios jalan muchísimo turismo”.

-PUES YO creo que si ‘El Rey David’ se mueve en las altas esferas, todavía tie­ne chance de revertir la situación, pues el propio Rada dijo que se fijó como fecha de audiencias incidental, el próximo lunes 29 de agosto, a las 9:30 de la mañana; el acto reclamado para este juicio, implica progra­mación, difusión, desarrollo y ejecución de eventos taurinos de la FENAZA.

-PUES, don Roberto, yo coincido con doña Petra: este año, al menos, no habrá corridas de toros; el tiempo se les vino encima-.

‘El Deivis’ le Ladra Mucho al Tello, Pero no lo Muerde

-LA VERDAD, la verdad, todo indica que ‘El Deivis’ ya perdió la cordura, pues aseguró que ‘no hay dinero extraordinario para ninguna área de gobierno y que él no va a cometer el mismo error del Alejandro Tello, así lo dijo:

‘PARA NINGUNO hay recursos extraor­dinarios, lo que vamos a ver en el caso de la Fiscalía, Salud o la Policía, es cómo fondea­mos o fortalecemos para que puedan llevar a cabo sus actividades, que no suspendan en el caso, de la procuración no se paralice, pero ampliaciones no vamos a consentir, por una sencilla razón. Lo que le hizo daño a este estado es la mala administración y el mal gasto, convirtiendo al estado en un gobierno inútil, como dice el dicho bueno para nada, refiriéndose a su antecesor Alejandro Tello Cristerna, de quien abundó:

‘(HUBO) abandono en la educación, en la infraestructura carretera, en salud, y con una burocracia choncha, con un gobierno costoso para el pueblo, tanto que se con­vertía el dinero público para la burocracia.

‘SE VIVÍA en este gobierno inútil (de Alejandro Tello) como si fuera el cuerno de la abundancia, como si todavía siguieran recibiendo los 40 mil millones que recibía cada año; sólo es que revisen que en 2015 y 2016, donde había los famosos “presu­puestos históricos”, pero no llenaban porque también fueron los años de más endeuda­miento para el estado.

‘PERO GRACIAS al buen gasto y ejercicio, no sólo hemos logrado ahorros e ingresos, sino que no hemos pedido ni un peso, ni deuda a corto o largo plazo; no hemos pedido adelanto, ni fiado, sino todo se está pagando con ingresos propios y buena disciplina en el gasto”.

POR ÚLTIMO, sobre el acercamiento del gobierno con los ciudadanos a través de las audiencias públicas, dijo que es un buen ejercicio de solución y atención directa. Expuso que no se podrá medir todo el buen resultado, ya que se atienden peticiones para las personas o los diversos colecti-vos y sectores; sin dejar de mencionar la infraestructura y demandas de los propios gobiernos municipales y sus comunidades.

‘TAMBIÉN presumió el tema de la lega­lización de los automóviles de procedencia extranjera, y dijo que al cierre de la semana pasada se habían superado ya los 30 mil usuarios. Expuso que la legalidad, certeza y control de tanto vehículo, será para fomentar el decreto de regularización’, lo que no dijo es que Zacatecas ocupa el último lugar en este rublo’.

“¡AY NO, qué horror!, él mismo se lanza sus cebollazos, pero en el pecado lleva la penitencia: nadie le cree, pues tiene un subejercicios de más de tres mil millones de pesos; ¿no estará haciendo un multimillona­rio cochinito para la campaña presidencial de su carnal ‘El Monrris’”.

-BUENO, yo me voy. Se Quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.