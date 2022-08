Mi Jardín de Flores

Cuauhtémoc Calderón, Pone el Dedo en la Llaga

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘(Hubo) abandono en la educación, en la infraestructura carretera, en salud, y con una burocracia choncha, con un gobierno costoso para el pueblo, tanto que se convertía el dinero público para la burocracia.Se vivía en este gobierno inútil (de Alejandro Tello) como si fuera el cuerno de la abundancia, como si todavía siguieran recibiendo los 40 mil millones que recibía cada año; sólo es que revisen que en 2015 y 2016, donde había los fa­mosos “presupuestos históricos”, pero no llenaban porque también fueron los años de más endeudamiento para el estado.

‘Pero gracias al buen gasto y ejercicio, no sólo hemos logrado ahorros e ingresos, sino que no hemos pedido ni un peso, ni deuda a corto o largo plazo; no hemos pedido adelanto, ni fiado, sino todo se está pagando con ingresos propios y buena disciplina en el gasto’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 24 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Don David Maneja en la Obscuridad el Presupuesto

-PUES CON todo y la presunción que don David Monreal Ávila, hace de su “buen gobierno”, sobre todo en lo financiero, especialistas le cuestionan su opacidad en el gasto público, pues el titular del Poder Ejecutivo ‘no ofrece cifras confiables’; por ejemplo, el exitoso empresario y político, don Cuauhtémoc Calderón Galván , expresi­dente municipal de Zacatecas -de los pocos políticos que ha enfrentado y ganado un juicio al hombre más rico de Mexico, Carlos Slim Helú-, hace la siguiente advertencia:

‘LA ECONOMÍA (de Zacatecas) es en­deble y depende en gran parte de lo que el gobierno gasta y compra: esto es, si no hay inversión y actividad productiva la econo­mía en el estado puede colapsar’, advirtió con índice de fuego.

Y AQUÍ viene lo importante, porque don Cuauhtémoc Calderón pone el dedo en la llaga de la opacidad: no existe información del recurso de nómina y la iniciativa del plan carretero para el estado donde hay sólo un ejercicio de 20% de lo presupuestado para el gobierno:

‘NO SABEMOS -continuó- qué ha pasado con el impuesto sobre nómina, no sa­bemos qué ha pasado con esta operación del fideicomiso del fondo plata que se anunció con bombo y platillo que había mil millones para créditos, lo cual resulta una completa mentira, pero hoy no sabemos realmente cuánto se ha apoyado’.

DE IGUAL manera, exigió a don David Monreal a rendir cuentas sobre el recurso de plan estratégico carretero que se anunció desde el inicio de la presente administración, y de lo cual, la Secretaría de Obras Públicas, solamente tiene un ejercicio de 20% con respecto a lo presupuestado, y además se preguntó:

‘¿DÓNDE están todos los ahorros que se han generado a través de los despidos de mi­les de burócratas del gobierno estatal, y que evidentemente tenían un presupuesto espe­cífico para el capítulo mil, y en donde hay un presupuesto importante que está guardado en las arcas de gobierno del estado?

Y EL emecista, que en un pasado cercano apoyó a don David Monreal, hoy expresa su desilusión, por quien creyó sería un gober­nador honesto y transparente:

‘LA SECRETARÍA de Seguridad Publica tiene un presupuesto de mil 700 millones de pesos y un subejercicio de mil 100 millones de pesos’.

Y MÁS:

‘LA SECRETARÍA de Economía tiene un presupuesto de 156 millones de pesos, y un subejercicio de 93 millones de pesos’.

Y MÁS:

‘LA SECRETARÍA de Turismo tiene un presupuesto de 59 millones de pesos y un subejercicio de 32 millones de pesos’

Y MÁS:

‘LA SECRETARÍA de Obras Públicas tiene un presupuesto de 92 millones de pesos de los cuales únicamente ha ejercido 19%, y le faltan por ejercer 781 millones de pesos’.

Y DON Cuauhtémoc no para:

‘LA SECRETARÍA de Desarrollo Social incrementó su presupuesto a 540 millones de pesos, de los cuales tiene sin ejercer 504; esto es, tiene un sub ejercicio de 93%’.

Y MÁS:

‘LA SECRETARÍA de Desarrollo Ur­bano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), tiene un presupuesto de 360 millones de pesos, contra un subejercicio de 191 millones de pesos’.

Y MÁS:

‘LA SECRETARÍA del Agua y Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de 325 millones y un subejercicio de 285 millones de pesos.

Y MÁS:

‘LA SECRETARÍA del Campo tiene un presupuesto de 306 millones de pesos con un sub ejercicio de 176 millones de pesos’.

Y MÁS:

‘LA SECRETARÍA del Migrante tiene un presupuesto de 50 millones de pesos con un subejercicio de 40 millones de pesos’.

‘AL FINAL, el señor Calderón nos ilus­tra: de 4 mil 500 millones de pesos, de lo cual hay un subejercicio de 3 mil 200 que nos da 72%’.

MOLESTO, muy molesto, el exitoso restaurantero explotó:

‘NO PUEDAN ejercer el recurso, porque se debe a qué el gobierno tiene un esquema que impide que funcione…’.

POR SU parte, el también conocido em­presario, político y “monrealista’, don En­rique Laviada Cirerol, recordó que cuando don David inició su gobierno, se quejó de que recibió un Zacatecas en bancarrota, jus­tificando así no pagar sus sueldos a maestros jubilados y pensionados, ‘pero ahora resulta que no han podido gastar el dinero que de­cían no tenían, esa es la gran mentira que se le ha dicho a los zacatecanos’, explotó.

-O SEA, madre Teresa, se fue ‘El Pinocho de Bernárdez’, y entró otro Pinocho, éste de Fresnillo: bonita chng… (censurado). Sali­mos de Guatemala para entrar a Guatepeor.

Hasta el Nahle se Queja

-DEFINITIVAMENTE, ‘El Deivis’ se pasa de lanza, es un terrorista de la austeri­dad, porque a todas las dependencias castiga económicamente, sólo para presumir que él manda en Zacatecas. Hoy el turno es para el Arturo Nahle García, el titular del Poder Ju­dicial, quien en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, expresó que desde un principio comentó que el presupuesto de 550 millones de pesos para este 2022, le eran insuficientes, cosa que resultó cierta porque esa lana apenas y le ajustará para la segunda quincena de octubre o la primera de noviembre, expuso.

-ES CERTERA su apreciación doña Petra: ahora tenemos a ‘El Pinocho de Fresnillo’, pues ayer luego de presumir la entrega de dos pinchurrientas patrullas en Nochistlán y otra en Juchipila, con la nariz crecida y su falsa sonrisa, vomitó una de sus mentiras predilectas:

‘ZACATECAS ha podido contener y dis­minuir (sic) los índices del delito, entre ellos el del homicidio que ha bajado un 20%’.

‘VENGO A decirles que no pierdan la esperanza…’. Bonita visita cacahuatera.

Sin Embargo, los Asesinatos, Secuestros y Desapariciones no Ceden

-‘EL REY David’, está como el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, quien decía que ‘una mentira repetida mil veces se convierte es realidad’, pero está visto que eso es imposible cuando hay una prensa responsable, que publica las cosas como son.

LOS ASESINATOS, secuestros, priva­ciones ilegales de la libertad, extorsiones no cesan pero los dueños de Zacatecas dicen que no pasa nada, pero cuando hay impunidad, como es el caso, los delitos son irrefrenables.

AQUÍ EN Zacatecas, el narco es más letal que la maldita pandemia del COVID-19, y ahí están los datos oficiales que nadie podrá refutar.

AYER, por ejemplo, narcosicarios llega­ron a una barbería ubicada en la calle Del Parque esquina con Gabriel Lugo, colonia Industrial, en Fresnillo, y dispararon sus po­derosas armas contra el presunto propietario del negocio, un hombre de 30 años, de quien se dijo fue baleado por no pagar ‘el derecho de piso a los narcos’.

HERIDO DE gravedad, la víctima de los delincuentes fue trasladado en un vehículo particular al Hospital General, en donde horas después nos informaron que el hombre ya había muerto.

Y, COMO siempre sucede, no hay un detenido alguno. La impunidad reina en todo el territorio zacatecano, desde hace casi seis años.

MÁS TARDE, sobre la avenida Prolonga­ción Sonora, colonia Industrial, en Fresnillo, un motociclista fue atacado a balazos y gravemente herido cayó al piso.

MINUTOS después llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, para auxiliarlo, y ante la gravedad de sus heridas, fue trasladado urgentemente al Hos­pital General, donde cirujanos y enfermeras intentan rescatarlo de las garras de la muerte.

AHÍ MISMO, en Fresnillo, en una cono­cida tienda de ropa ubicada en la calle 20 de Noviembre, en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día, un grupo de delincuentes hizo su aparición y privó de su libertad a los dos empleados: una mujer de 54 años, y su sobrino de 25.

INCREÍBLE, ¿no? En pleno centro de la ciudad, en una tienda a plena luz del día secuestran a dos personas que atendían un negocio de ropa, y la pinche policía ni cuenta se dió ¿ustedes creen eso?

-PUES dirán misa, pero ya son muchos los delitos que se llevan a cabo en la zona centro de Fresnillo, y los ineptos policías no atrapan ni a una mosca, yo creo que, como dice toda la gente, hay una descarada complicidad narcos-policías.

“Y AHORA vamos con las personas desaparecida, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su servicio a la comunidad publica, la Cédula de Búsqueda de JOSÉ ANDREA GISELLE HERNÁN­DEZ ALATORRE de 19 años de edad; la niña desapareció el pasado 6 de agosto del presente año, en Fresnillo Zacatecas”.

-¡SANTO Niño de Atocha, protégela y has que regrese pronto a su hogar sana y salva, te lo pido en nombre de tu inmaculada madre, la siempre Virgen María-.

-AMÉN-.

-PERDÓN, pero mientras ‘El Rey David’ no mueva un sólo dedo para combatir con inteligencia la violencia y la inseguridad, los zacatecanos ya valimos chetos, a pesar de sus rezos-.

-¡ATEO! Apenas se puede creer que no confíe en nuestro Padre Dios cuando era chiquito-.

-Y MENOS ahora que ya creció-.

-POR favor no discutan, la fe mueve montañas…

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.