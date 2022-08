El Fiscal Murillo Sólo Atiende Intereses del Propio Gobierno

En Zacatecas Reina la Impunidad: Diputada Karla Valdez

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local, Karla Valdez Espinoza, señaló a Página 24 Za­catecas que en todos los gobiernos se han presentado casos de influyentismo y es desafortunado lo que ha pasado en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

“Toda la ciudadanía se dio cuenta de un caso en donde la fiscalía reprende a un medio de comunicación (NTR) por el tema de una nota en contra de Verónica Díaz, en ese caso la fiscalía actuó y creo que es un tema compli­cado”, mencionó.

Karla Valdez aseguró que el fiscal, Francisco Murillo Ruiseco, atiende a intereses del propio gobierno y es un acto reprobable por lo delicado del tema.

“Debemos esperar imparcialidad, al final del día todos somos mexicanos y ciudadanos. Hago un llamado a todos los que somos funcionarios públicos y hacen uso de la investidura para coar­tar o más bien aprovechar trámites. Todos somos los mismos y creo que el fiscal hace su chamba y existen otros tipos de actores políticos que usan su poder”, añadió.

La diputada reiteró que todos somos iguales pero existen personas más aprensivas al tener un cargo público y hacer uso indebido de dicho cargo.

“Existen casos más graves, en el tema de seguridad que vivimos en Zacatecas. No sabemos dónde están o a quienes han atrapado por el tema de los policías caídos. Somos el segundo estado con más elementos caídos, esa es impunidad, al final del día, no sabemos dónde está la figura de la fiscalía”, agregó.

La legisladora señaló que la FGJE no está en los casos donde más se ocupa ya que no existen resultados y no se pueden escudar en la falta de presu­puesto para la fiscalía.

“Yo no voté un presupuesto a modo del gobernador, sin embargo se le dio un presupuesto a la fiscalía para que trabaje”, finalizó.