En Zacatecas, la Inseguridad es Insoportable: Jesús Ortega

“Lo que Hace David es Demagogia”

Por Rubén Palomo Macías

Jesús Ortega Martínez, militante y representante del Partido de la Revo­lución Democrática (PRD), mencionó a Página 24 Zacatecas que la vio­lencia, el terrorismo y las agresiones han hecho del estado una entidad destacada, aunque el clima de inse­guridad sea el mismo en todo el país.

“En Zacatecas las agresiones alcan­zan situaciones insoportables para la ciudadanía. Los gobernantes, y no es la excepción el de Zacatecas, piensan que todo es resultado de en­frentamientos entre la delincuencia organizada y así pretenden justificar su ineficacia. En Zacatecas han falle­cido una gran cantidad de personas, han sido asesinadas, personas que no son parte de la delincuencia organi­zada víctimas de la violencia que el gobierno no ataca y en ocasiones hasta alienta”, aseguró.

El militante del PRD señaló que no es una solución política el buscar am­pararse ante Dios y eso da cuenta de la ineficacia e incapacidad del gober­nador del estado, David Monreal, para enfrentar un problema de gran escala social y gran daño a la población.

“La entrega de patrullas o equipo táctico y las políticas públicas no funcionan porque están enmarcadas en una visión de carácter nacional. Por eso digo que el problema de Za­catecas tiene una dimensión nacional. La estrategia de abrazos no balazos se distribuye. Si David anda repartiendo una patrulla en un municipio de 200 mil habitantes, o dos patrullas, está haciendo demagogia porque con eso no se resuelve el problema de la inse­guridad y de la violencia”, mencionó.

Jesús Ortega apuntó que, a nivel nacional, cada que sucede un aconte­cimiento lamentable el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, saca de los cuarteles a 200 soldados o 200 elementos de la Guardia Nacional para trasladarlos a labores de patrullaje.

“Paran de forma inmediata con el patrullaje pero a los 3 días nuevamen­te la violencia se hace presente con todo ya que esa no es ninguna estrate­gia para culminar con la situación que se tiene en el país. Esa estrategia no funciona a nivel nacional, estatal ni municipal, se requiere una estrategia multifactorial, de varias dimensiones, con un tiempo determinado para tener resultados y con una inversión enorme para resolver la problemática. Si no hay crecimiento en la economía mu­chas personas van a buscar el sustento en otras actividades aunque sea de forma ilícita”, finalizó.