La Cámara de Comercio Capacita y Apoya a Comercios de 32 Municipios

Buscamos que Afiliados Entren a la era Digital: Flores López

Por Manuel Domínguez Caldera

Javier Flores López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Zacatecas (Canacozac), recono­ció que si bien no todos los municipios están integrados a la Cámara, esto no significa que no trabajen en coordinación con los diversos ayuntamientos. Sobre todo porque la Camara cuenta con más de la mitad de los municipios, es decir 32 de los 58 en el estado. Dijo que además tampoco hay una oficina de representación de la cámara, sino que se instalan delegaciones que contemplan la atención de varios municipios a la vez.

Expuso que este tema de las afiliaciones depende del interés de los comerciantes, ya que la cámara ofrece diversos programas de apoyo para que los comercios y empresas puedan mejorar en diversos aspectos, desde lo tecnológico y el marketing, hasta las cuestiones contables, registros de marca, o bien exportación, etiquetado, entre otros temas.

También, mencionó que se busca que los diferentes comercios entren a la era digital, para poder enviar o recibir productos, sobre todo por medio de las plataformas digitales. Recordó que luego de la firma de convenio con la plataforma “Mercado Libre”, han visto un ambiente favorable. “Hay que adaptarse o adecuarse al mercado electró­nico, por eso Mercado Libre nos está dando cursos permanentemente, por lo que quienes estén interesados pueden solicitarlos, ya sea por parte de la plataforma o acudiendo a la Secretaría de Economía, para que pue­dan hacer los requisitos y poder subir sus productos a las páginas, con fotografías e información a incluir”.

Además, destacó que el regreso a clases es una buena época del año para recuperar la economía de los diversos comercios; sobre todo por los uniformes, zapatos y papele­rías, entre otros sectores; pues hay por lo menos 25% de comercios de este giro en la cámara local.

“En los municipios, tenemos represen­tación en delegaciones, los que están más cercanos son Jerez, Sombrerete, Concepción del Oro y Pinos; la idea es que poco a poco se vayan integrando más municipios a estas figuras de delegación. Si no tienen las de­legaciones pueden hacerla de forma directa con la afiliación a la Cámara de Comercio, los interesados van y nos externan necesi­dades de capacitaciones o financiamientos. Nosotros los canalizamos a alguna fuente de apoyo”.