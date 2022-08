Mi Jardín de Flores

David Monreal y ‘El Tío Lolo’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘LE ESTÁN quedando a deber al pue­blo de Zacatecas, las y los diputados que integran la actual Legislatura, están más preocupados por asuntos personales que los problemas de la ciudadanía. Es lamentable que se haya perdido un año en pleitos por ver quiénes presidían las comisiones de go­bierno y las legislativas. Esos pleitos ya lle­garon a su fin, pero tuvieron que intervenir tribunales federales para determinar quiénes tenían la razón’: Gustavo Jasso Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 25 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Cómo se Atreven a Decir que la Criminalidad va a la baja, cuando no es así?

¿YO NO sé por qué nuestras autoridades se atreven a decir que la criminalidad va a la baja, cuando todos en Zacatecas vemos que el estado está inundado en sangre por tanto homicidio?

-ME ACUERDO, madre Teresa, cuando ‘El Deivis’ era candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas y entonces el Tello decía que en su desgobierno los asesinatos estaban disminuyendo, por lo que ‘El Dei­vis’, se la reviró diciéndole: ‘Está jugando al Tío Lolo’.

“Y AHORA la gente, al escuchar que ‘El Deivis’ dice que ‘en criminalidad vamos a la baja’, el pueblo se la revierte: ‘Esta jugando al tío Lolo’.

“Y VAYA que se ‘hace pendejo solo’, porque los asesinatos no sólo no ceden sino que van en aumento:

“AYER por ejemplo, alrededor de las 2:00 de la tarde en el ‘Pueblo Mágico ‘ de Jerez, a pleno sol, y en el centro de la ciudad, dos personas que frente a una institución bancaria, ubicada en la calle Constitución, platicaban despreocupadamente, de impre­visto varios sicarios se les acercaron y les vaciaron sus armas. Ahí quedaron muertos en medio de dos océanos de sangre. No hubo detenidos.

EN ZACATECAS, capital del estado, a plena luz del día, dos hombre hacían deporte en la cancha que está ubicada a un costado de la calle Mercurio, colonia Estrella de Oro, cuando de repente llegaron varios criminales y les dispararon a corta distancia y huyeron con pasmosa tranquilidad y, al doblar la esquina, como por arte de magia desaparecieron.

A LOS pocos minutos llegaron paramé­dicos quienes de inmediato se dieron a la tarea de auxiliar a las víctimas, pero vieron que una ya estaba muerta, y la otra respiraba, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital General, para intentar salvarle la vida pero, desgraciadamente, horas después falleció, al no soportar las graves heridas. Otros dos asesinatos y ni un criminal fue de­tenido. En Zacatecas impera la impunidad.

EN APULCO, soldados del Ejército Mexicano y miembros del narcotráfico se agarraron a balazos, sembrando el terror entre los habitantes que huían despavori­dos sin rumbo alguno. En la refriega, dos hombres murieron: un soldado y un narco; además otro resultó herido.

EN CALERA de Víctor Rosales, un indi­viduo estaba a las puertas de un domicilio, ubicado en en la calle Niños Héroes, colonia Ramón López Velarde, y en un instante se le aparecieron dos criminales, sacaron sus armas dentro de sus ropas y lo acribillaron. Los asesinos huyeron con pasmosa tranqui­lidad, como si nada hubiera sucedido.

“PUES LOS narcos dejaron de poner todos los huevos (las drogas)dentro de una sola canasta, y ahora estás echando más en la otra: ‘el cobro de plaza’; en efecto, se han metido mucho a centavear, cobran­do cuotas mensuales de, mínimo tres mil pesos, a pequeños negocios y, si no pagan el ‘derecho’ de piso, primero los amenazan e insultan, luego los hieren a balazos y después asesinan a balazos e incendian sus casas o negocios.

“PUES BIEN: ayer, a eso de las 3:00 de la tarde, a un modesto taller de hojalatería, llegaron hombres armados al susodicho negocio, ubicado en la calle Ignacio Za­ragoza, colonia Esparza, en Fresnillo, y sin decir agua va, balearon a uno de los trabajadores.

LOS NARCOS se fueron por donde llegaron, mientras que el empleado era atendido por paramédicos de la Red de Emergencia Médica de Zacatecas (RE­MEZA, quienes decidieron trasladarlo al Hospital General, de donde informan que, afortunadamente, se restablece satisfacto­riamente-.

-DIOS ES Grande, ya verán ustedes que pronto volverá a su casa y a su trabajo-.

-ENTONCES, don Roberto, ¿cuántos asesinatos y heridos sucedieron ayer?-.

-VAMOS viendo: Jerez, dos asesinados; en Zacatecas otros dos, en Apulco 2 y en Calera de Víctor Rosales 1, o sea 7 asesi­natos y dos heridos. ¿De qué disminución de asesinatos, hablan las autoridades? ¡Que no mamen!

Las Desapariciones

-OTRO DE los delitos más ‘cabronzo­nes’, y que son cosa de todos los días, son las desapariciones; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica tres Cédulas de Búsqueda:

RENATO GUERRERO CASTRO de 13 años, que desapareció el pasado 22 de agosto de 2022, en Guadalupe, Zacatecas.

GENARO ARANA TORRES de 33 años, que desapareció el 16 de julio de 2022, en Guadalupe, Zacatecas.

JENNY GUADALUPE CARRANZA MONTAÑEZ de 40 años, quien desapareció el 22 de septiembre de 2017, en Fresnillo, Zacatecas.

No Es Santo de mi Devoción, Pero…

-CUÁNTA razón tiene el Chucho Ortega Martínez, socio mayoritario de la franquicia del PRD, quien asegura que ‘en Zacatecas las agresiones alcanzan situaciones insopor­tables para la ciudadanía. Los gobernantes, y no es la excepción el de Zacatecas, piensan que todo es resultado de enfrentamientos entre la delincuencia organizada y así pre­tenden justificar su ineficacia. En Zacatecas han fallecido una gran cantidad de personas, han sido asesinadas, personas que no son parte de la delincuencia organizada víctimas de la violencia que el gobierno no ataca y en ocasiones hasta alienta’.

“EL CHUCHO nunca ha sido santo de mi devoción, pero en ocasiones dice muchas verdades, por eso es bueno escuchar todas voces.

“OTRA cosa que me pareció bien, es con respecto al crecimiento económico, pues expresó hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas que ‘si no hay crecimiento en la economía muchas personas van a buscar el sustento en otras actividades aunque sea de forma ilícita’, y es cierto, muchas veces el hambre está canija, pero más el que la aguanta, como dice la canción”-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.