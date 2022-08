David: “No hay Sobreejercicios del Presupuesto, son Ahorros; Empresas Invertirán 5 mil Millones de Pesos”

Le Apuesta a que “Ken Salazar Ayudará al Desarrollo”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, y otros medios de comunicación, el gobernador David Monreal Ávila, confirmó “la visita de Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en Mexico, a Zacatecas, en la cual se plantearían acuerdos que detonen el desarrollo y la inversión para la entidad”.

También resaltó que la reciente reunión en la Ciudad de México, con empresarios e inversionistas, traerá buenas noticias a la entidad, sobre todo por la posibilidad de la creación de empleos y una derrama eco­nómica basada en la inversión de capital y proyectos productivos, entre otros.

“Llevaremos a cabo una reunión, con los diferentes sectores productivos, pero sobre todo viene con el ánimo de informar y pla­ticar, seguramente de expresarnos el sentir. Está haciendo una serie de visitas; lo invité”.

Entre los acuerdos de la reunión en la Ciudad de México, mencionó que los prin­cipales acuerdos es mantener las inversiones ya existentes con grupos como Peñoles PLC, entre otras empresas de China que plantean la posibilidad de expectativas de desarrollo, empresas asiáticas que buscan acercarse al comercio de América; por lo que aspectos como las condiciones geográfica, recursos, disposición de suelo y otras ofertas que fue­ron a presentar desde el gobierno del estado.

Sobre el impacto, dijo que hay una pro­yección de inversión por una bolsa superior a los dos mil millones de pesos, pero una proyección de más de cinco mil millones entre las empresas para el próximo año. Dijo que tienen la intención de aumentar tanto la plantilla laboral como en las instalaciones de las empresas.

“Hablamos del reacomodo en la industria y de cómo Zacatecas puede ser un buen des­tino y del desarrollo turístico post pandemia, así como la importancia hacia el futuro en el tema agroalimentario. Tenemos condiciones para que podamos incorporar a Zacatecas al concierto nacional”.

Sobre los señalamientos de diversos diputados, de supuestos subejercicios de­tectados en algunas de las dependencias, el gobernador David Monreal resaltó que no hay subejercicios, sino que hay ahorros significativos que se traducirán en beneficios fiscales.

“Me parece que es inadecuado el término, porque no puedes hablar de un subejercicio cuando no hay cierre de año fiscal; lo tienes que considerar, pero es un asunto técnico administrativo. No hay condición de esa naturaleza, al contrario, tenemos muchas secretarías que ya terminaron con el pro­grama de gasto, como la del Campo que fondearemos con un replanteamiento para que pueda cerrar el año, porque de los 300 millones aprobados, el gasto ya supera los 450 millones de pesos; Desarrollo Social, también de lo que se proyecta, se ejerció el gasto; en Obras Públicas, que de 900 millo­nes, ya están comprometidos y en ejercicio”.

“Ahora con el buen ejercicio del gasto, en la evaluación del primer semestre que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de esta fórmula fiscal, nos hizo merecedores de una participación compensatoria mayor a los 600 millones de pesos y esto dio pie para que seamos el único estado del país, no quiero adelantar, pero por primera vez en Zacatecas vamos a tener un fondo de estabilización, frente a la participación federal; y un fondo de infraestructura. Entre los dos fondos en el orden de los dos mil millones de pesos”.

Por último, sobre la detención de cerca de 100 objetivos generadores de violencia en el estado; mencionó que ve un balance positivo en la materia de seguridad. Señaló que lleva por lo menos cuatro protocolos de destrucción de armas, pero también in­formarán sobre las cifras de detenciones y procedimientos legales.