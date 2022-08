Está Prohibido Cobrar Comisión por Pagos con Tarjeta: Condusef

Balconean a Deportes Zacatecas por Exigir 3% Sobre Compras

Por Nallely de León Montellano

Ante el incremento de pagos con tarjeta de crédito y débito para cualquier tipo de compra, algunos pequeños y medianos comerciantes han adoptado la práctica de cobro de comisión aproximada del 3 al 5% sobre el total de la compra de sus clien­tes, lo cual, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), no está permitido.

Si bien, no existe un reglamento que impida a los comerciantes ejercer esta práctica, el contrato que firman con el banco al momento de adquirir la Terminal de Punto de Venta (TPV), establece que, el cargo extra por es uso de la misma debe ser cubierto por el propietario del negocio y no por el cliente.

Verónica Gallegos, cliente afectada por el cargo de comisión al realizar pago con tarjeta, refirió que en el establecimiento denominado Deportes Zacatecas tuvo que pagar una comisión extra del 3%, pese a que, en su momento ella hizo la observa­ción de que es una práctica no autorizada por los bancos.

“El 3% de comisión de tanta gente que paga con tarjeta me parece un robo, porque yo estoy pagando la cantidad exacta de mi artículo y tengo entendido que no se debe cobrar comisión, tomando en cuenta lo difícil de la situación económica en Zacatecas”, reprochó.

Comentó que las diferentes instituciones bancarias han informado puntualmente a sus clientes que, el cobro de comisión por pago con tarjeta no está permitido, sin embargo, los comerciantes han preferido hacer caso omiso a las recomendaciones de los bancos.

De acuerdo con Álvaro Saldívar Abreu, presidente de los comerciantes del Centro Histórico de Zacatecas, es preferible no realizar esta práctica, pues a pesar de que los comerciantes no pueden ser acreedo­res a sanciones mayores, la molestia del cliente puede ocasionar un desprestigio importante para comercios de distintos giros.

Además, agregó que “el que el cliente no tenga tarjeta hoy en día, puede ser una des­ventaja en el sentido de que mucha gente deja de comprar porque no tiene la forma de realizar sus pagos”, por lo que resaltó que es preferible no arriesgarse a cobrar comisiones extra para conservar clientes.

Ante el cobro de comisión por pagar con tarjeta, la Condusef sugiere presentar una queja ante esta instancia, además de acu­dir directamente a la institución bancaria que otorgó la Terminal de Punto de Venta (TPV) para dar parte de lo sucedido, y de este modo, este determinará si cancela el contrato con el comerciante en cuestión por el uso indebido de sus servicios.