Mi Jardín de Flores

La Violencia Espanta a Inversionistas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me voy de la política y de Zacatecas, por respeto a quien me suceda; no soy rico, tendré que trabajar por mi familia’: Alejandro Tello Cristerna.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 26 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Viene el Embajador de EU en México, Ken Salazar

-¡QUÉ EMOCIÓN!, ya es oficial, viene a Zacatecas don Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en Mexico, a invitación de don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas-.

-Y ¿A QUÉ viene el gabacho a Zacate­cas?-.

-PUES YA lo dijo don David, a apoyar a Zacatecas para salir del hoyo en que nos encontramos-.

-PUES no sé en realidad cómo nos pueda apoyar, si él mismo ratificó en su perfil, so­bre la recomendación que hace el gobierno gringo, de no visitar Zacatecas, por tanta violencia e inseguridad-.

-PUES YO creo que le va a platicar sobre la ‘herencia maldita’ que recibió de don Alejandro Tello, ¿no?-.

-PUES ENTONCES será para intentar justificarse, pero eso no le quita su respon­sabilidad en el fracaso de la lucha contra la criminalidad y la distribución y elevado consumo de drogas, pues sostiene en sus puestos a los principales súper policías, que han dado muestra de corrupción, ineptitud e impunidad: el Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia; y ‘El Yéneral’ Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, que nomás le hacen al ensarapado-.

-A VER, madre Teresa, doña Petra: ¿creen ustedes que ‘El Rey David’, le va a poder contar las muelas a Ken Salazar, si los gringos están muy bien informados de lo peligroso que está Zacatecas, en donde asesinan impunemente hasta a policías?

“AHORA, hay otra cosa: me platican que ‘El Rey David’ no escucha consejos de nadie, que se cree superior a cualquiera, y que no escucha ni al jefe del clan: Ricardo Monrea Ávila ‘El Monris’, pero además, a muchos de quienes se la jugaron con él en las pasadas elecciones, ni siquiera les ha dado las gracias, pues anda muy ensoberbe­cido, tanto, que se cree la última Coca-Cola en el desierto”.

-¿TANTO así, don Roberto?-.

-POR ALGO ya ni el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, viene a Zacatecas, pues no está dispuesto a tolerar sus des­plantes-.

Le Dolió el Mensajito del Cuauhtémoc Calderón…

-AHORA que me acuerdo, a ‘El Deivis’ le debió de haber dolido las observaciones que le hizo el Cuauhtémoc, sobre la falta de inversiones y los sobrejercicios del Presupuesto de Egresos de 2022, pues le respondió -sin nombrarlo-, que no hay tal subejercicio, que son ahorros, que por eso la Federación le mandó ‘una participación compensatoria mayor a los 600 millones de pesos’.

“Y CON respecto a la falta de inversiones en Zacatecas, respondió que por lo que resta del año y 2023, empresarios extranjeros, nacionales y locales invertirán en Zacatecas, cinco mil millones de pesos, el equivalente a 250 millones de dólares”.

-SÍ, CHUCHA, cómo no ¿y tus calzonzo­tes?, ¿a poco ‘El Deivis’ tiene bola mágica de cristal que le predice el futuro? Que no le haga al ‘Tío Lola’, si no hay seguridad, paz y tranquilidad en Zacatecas, que se olvide de las inversiones, no conozco a ningún empresario que ponga en riesgo su capital, no son pendejos-.

No Cesan los Ríos de Sangre: Asesinan a Policía

-CONCUERDO con usted, doña Petra, sin seguridad no hay inversión, ningún empresario arriesga su lana en un estado inseguro y violento.

“AYER, en Jerez, dentro de una camione­ta GMC, a las 5:00 de la tarde, aparecieron los cuerpos sin vida de tres personas que, previamente, habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas a balazos, por nar­cocriminales enfermos.

“LA GMC estaba abandonada con los tres cadáveres atados de pies y manos, en el acotamiento de la carretera federal 23, en el tramo Jerez-Fresnillo, que conduce a la comunidad jerezana Ermita de los Correa, infestada de narcos. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue, en donde al cierre de esta edición continuaban como ‘desco­nocidos’. No hay detenidos.

“EN FRESNILLO, por la madrugada de ayer jueves, a eso de la 1:20 horas, un policía de vialidad que estaba en su día de asueto, caminaba por la calle Tulipanes, fraccionamiento Providencia, cuando una camioneta frenó, bajaron dos criminales con pistolas de grueso calibre, le dispararon al cuerpo y cayó ensangrentado al piso, mu­riendo segundos después. No hay detenidos.

“EN GUADALUPE, al filo de las 10:30 de la mañana, un hombre dedicado a ho­jaletear y pintar vehículos, se encontraba trabajando en su taller ‘Hernández Custom Garage’, ubicado en la lateral de Tránsito Pesado, colonia Ojo de Agua de la Palma, y justo en eso momento entró un criminal, que de entre sus ropas sacó una pavorosa pistola de grueso calibre, y le disparó hasta matarlo.

“SU CADÁVER quedó en medio de un charco de sangre. El asesino abordó la ca­mioneta en que llegó, el chofer hundió el pie en el acelerador, y en segundos se volvieron humo. Obvio, no hay detenidos.

“EN FRESNILLO, a plena luz del día, alrededor de las 5:00 de la tarde un hombre que caminaba por la calle Francisco San­doval y Rojas, fraccionamiento Colinas del Real, con rumbo a la tienda de la esquina, fue baleado por unos criminales que tripu­laban un carro sedán.

“EL HOMBRE quedó mal herido por lo que familiares rápidamente lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron al Hospital General, en donde lo reportan grave. Horas después nos reportaron que el comerciante no superó sus heridas y falleció. No, no hay detenidos”.

-¡DIOS DE mi Vida, cuántos muertes!-.

-PERO SEGÚN el Marín, el Murillo y el ‘Deivis’, los asesinatos van a la baja, ¡no tienen vergüenza’: en ninguno de los seis asesinatos, tuviera-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.