La Fiscalía Está Rebasada por la Impunidad: González Romo

“La Inseguridad Sigue Siendo Tema Pendiente”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Ernesto González Romo, diputado local por Morena, dijo que se acerca el primer informe de gobierno y sus glosas, y lamentó que el tema de inseguridad siga pendiente así como la solicitada comparecencia del secretario de Seguridad Pública (SSP), el inefable general Adolfo Marín Marín.

Destacó que los formatos de rendición de cuentas e informes han cambiado en los últimos años, por lo que esperan que el próximo sea más dinámico y se preste a un diálogo respetuoso entre Poderes.

“El tema de las glosas será importante, estamos buscando que sea en un formato amplio, normalmente los formatos son muy acartonados y no permiten que haya un de­bate profundo de los temas. Normalmente vemos monólogos donde exponen sus pun­tos de vista, pero en realidad no se pueden contrastar datos ni un formato que de verdad informe a la gente sobre lo que está pasando en las diferentes áreas de gobierno. Me pa­rece que si logramos el formato abierto, las glosas podrían desahogar la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, sin ningún inconveniente y podrá dar ruta a las inquietudes que tengan los diputados.

“Es un tema delicado y complejo el de la inseguridad, implica que los datos se manejen con mucho cuidado, no se puede revelar estado de fuerza u operaciones espe­ciales; pero creo que la ciudadanía merece una explicación amplia de la estrategia que se está llevando a cabo en el tema de seguridad. Por lo que las glosas serán una buena oportunidad, en ese y en otros temas. También me parece que es una oportunidad para que el Congreso demuestre que es útil para la sociedad y que juega un papel republicano importante en la rendición de cuentas y que no sólo es una tribuna para lanzar insultos, sino que de verdad es un Congreso que se mete a los temas y los explora a profundidad”.

“En otro sentido, la Fiscalía está rebasada y su función se reduce a un tema de pedir recur­sos, aunque no haya presupuesto. No hay pro­tocolos o acciones nuevas, no dan luz de que se estén haciendo investigaciones en temas que son emblemáticos para los zacatecanos. Creo que está completamente rebasada la Fiscalía; además esperamos cambios dentro del gabinete luego del primer informe, pues los equipos tienden a compactarse, ahora el primer año sirvió para tomar las riendas pero vendrán ajustes y reacomodos”.

“El tema de la impunidad es muy delicado, plagado de carpetas sin sustento, simula­ciones; lamentablemente en la glosa no participa la Fiscalía, por lo que deja al tema de la seguridad incompleto pues veremos sólo la prevención y no la aplicación de la justicia”, finalizó.