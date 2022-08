Mi Jardín de Flores

En su Informe, un pez Gordo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El crimen organizado utiliza estrategias audiovisuales, que en el fondo tienen la intención, y lo logran, de intimidar a la sociedad, hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales, hoy son quienes difunden, promueven las escenas del terror de la estrategia del crimen’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 26 de agosto de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

SI LA OPINIÓN del joven diputado local morenista, Ernesto González Romo, viniera de otra persona no afín a don David Monreal Ávila, tal vez no lo creerían, pero su voz goza de toda credibilidad, es lo que he oído en mi diario desandar por estas calles benditas de mi hermoso Chalchihuites.

TAMBIÉN ME han comentado sobre este aguerrido legislador, dicen que nos hace falta un gobernador con las características de este joven político, pues creen que gente como el, gobernaría con los principios de la Cuarta Generación de ‘primero los pobres’.

-PERO ADEMÁS, yo creo -toma la palabra doña Petra- que el Ernesto sí combatiría al narco, con inteligencia, como lo hace mi “cabecita de algodón”, sin disparar un tiro, insisto, pero con inteligencia; sin embargo, cuando las cosas se ponen a peso y los narcos disparan, los soldados los han enfrentado y los hacen huir, cuando comienzan a caer como moscas, pues esa élite es muy profesional con las armas de grueso calibre-.

-ESO ES correcto -tercia don Roberto-: y que nadie se diga engañado, porque desde su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la prometió: ‘abrazos, no balazos’, ¿por qué lo dijo?

‘PUES PORQUE el Ejército Mexicano, en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña, tenía la orden de exterminarlos, así fueran Inocentes: los detenían y luego los mataban, inventando de que habían muerto en enfrentamiento. Mentira burda: después de muertos les colocaban en sus manos pistolas o fusiles, y sacaban fotos en su intención de engañar a la gente, pero luego la prensa descubría la mentira.

“ENTONCES -continuó don Roberto-, para todas aquellas personas que no sepan el signifi cado de ‘abrazos, no balazos’, es evitar una guerra como la de Felipe Calderón, que luego la continuó Enrique Peña, pero que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, paró en seco: por eso, si hacemos un recuento de los capos que han sido detenidos sin disparar un solo tiro, pero sí con inteligencia, es de 100%, o casi”.

-ES CIERTO, pero eso de la inteligencia, aquí en Zacatecas, no se da, pero sí la complicidad y esto don David no lo quiere aceptar, lo que se me hace muy extraño, pues se resiste a aceptar la realidad, ¿cuál es el motivo de no limpiar la policía, y olvidarse de la Cuarta Transformación, que tanto prometió cumplir cuando andaba de campaña?-.

-PUES ES que todo indica que también eso heredó del Tello, porque ‘El Deivis’ se resiste combatir el narco con inteligencia: nunca atrapan a los asesinos a sueldo, a los secuestradores, etcétera, infraganti. Se esfuman sin que haya un solo policía a tres, cuadras a la redonda, para darles chance de actuar sin presión y con la seguridad de que ni siquiera intentarán detenerlos.

“YO TAMBIÉN creo, como bien lo dice Ernesto González, que la Fiscalía no vale una pura chingada con Francisco José Murillo Ruiseco a la cabeza, aquí va la opinión de Ernesto, que hoy sábado publica nuestro Diario Página 24 Aguascalientes:

‘LA FISCALÍA está rebasada y su función se reduce a un tema de pedir recursos, aunque no haya presupuesto. No hay protocolos o acciones nuevas, no dan luz de que se estén haciendo investigaciones en temas que son emblemáticos para los zacatecanos.

‘CREO QUE está completamente rebasada la Fiscalía; además esperamos cambios dentro del gabinete luego del primer informe, pues los equipos tienden a compactarse, ahora el primer año sirvió para tomar las riendas pero vendrán ajustes y reacomodos.

‘EL TEMA de la impunidad es muy delicado, plagado de carpetas sin sustento, simulaciones; lamentablemente en la glosa no participa la Fiscalía, por lo que deja al tema de la seguridad incompleto pues veremos sólo la prevención y no la aplicación de la justicia’, fi nalizó.

-LO QUE no me gusta -toma la palabra doña Petra-, es que muchos opositores, de ahí se agarran para denostar a mi ‘cabecita de algodón’, quien no tiene vela en este entierro, porque él sí está trabajando con inteligencia; otro de los problema se da con los narcogobernadores, como el Enrique Alfaro de Jalisco, de Movimiento Ciudadano; y el Francisco Javier Cabeza de Vaca, narcogobernador de Tampico; además del sospechoso exgobernador Alejandro Tello Cristerna, que en 13 días más cumple un año da haber dejado el Poder y, que se sepa, sigue desempleado, pero viviendo a todo lujo y echando pata, en una de las mejores zona de Los Ángeles, California, pues ¿ladrónde?-.

“¡MÉNDIGO infeliz!, y decía que quería ser el gobernador más capaz y honesto de la historío de Zacatecas, sin embargo el Tello y la Cristina robaron a manos llenas, y ‘El Deivis’ tiene todas las pruebas, por eso, creo, es conveniente, que lo eche de cabeza y dé a conocer qué hay órdenes de aprehensión contra éstos y otros pillos”.

Las Cuentas Alegres del Fiscal Murillo

HOY SÁBADO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica una entrevista de nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano, al señor Fiscal don Francisco José Murillo Ruiseco, quien sigue sosteniendo que los homicidios dolosos continúan a la baja desde que llegó al poder don David Monreal, y ejemplifica:

‘DE ENERO al 24 de agosto de 2021, sólo en Fresnillo se cometieron 421 homicidios, mientras que de enero al 24 de agosto del presente año, se cometieron 238 homicidios, solamente’.

O SEA, según el Murillo: ‘Fueron 181 asesinatos menos que en 2021, lo que signifi ca 43% menos homicidios’.

-PUES, como dice mi ‘cabecita de algodón’, con todo respeto, madre Teresa, el Murillo está pedorro, yo tengo otros datos-.

-ÉCHELOS, doña Petra, échelos-.

-DENME chance unos días, para consultar mis archivos, porque ‘El Pelón’. Murillo, estoy segura, miente-.

-SERÍA el colmo que hasta en esto saliera con sus mentiras… -BIEN, que doña Petra nos muestre sus archivos, ¿quién de ustedes sabe cuándo es el primer informe de don David?-.

-LA VERDAD no lo sé, pero estoy segura que ese día informará sobre algún pez gordo-.

-BUENO, habrá que verlo, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.