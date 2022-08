Zacatecanos Exigen Menos Consumo de Alcohol en las Morismas de Bracho

“Muchos la Aprovechan Para ir a Pistear”

Por Rubén Palomo Macías

Luego de dos años de la suspensión de las Morismas de Brachos, por la crisis sanitaria, se retoma la tradición que celebra a San Juan Bautista. A esta celebración acuden alrededor de 20 mil personas para admirar la representación que realizan las cofradías.

Francisco Javier Medina mencionó a Página 24 Zacatecas que conoce la tradición que se realiza en Bracho, sin embargo no asiste a ellas ya que por motivos de trabajo no tiene el tiempo necesario y suficiente para acudir.

“Tengo muchos años que no voy para allá, más de 10 años. Nunca he participado, solamente he ido a ver, de hecho tengo familiares que cada año acuden a participar”, mencionó.

Sobre las quejas de ruidos fuertes, por las explosiones de la pólvora, Francisco Medina señaló que es parte de la tradición y no encuentra molestia alguna en el sonido que se produce y aseguró que deben conservarse las tradiciones.

Sin embargo, José Eduardo López comentó que no conoce sobre la tradición de Breacho, sin embargo sabe que muchas personas acuden para ingerir bebidas alcohólicas y por esa razón se mantiene alejado de las celebraciones.

“La verdad no me llama la atención ir o conocer, se me hace mal que lo agarren para ir a “pistear” ya que hay muchos niños y familias. Mi esposa si ha ido y quería llevar a mi niña pero yo no quise, la situación en Zacatecas está muy fea, todos tomando y eso puede causar algún accidente o percance entre las personas. Así menos me dan ganas de ir, la verdad, tal vez cuando la niña esté grande podamos ir”, mencionó.

Por su parte Yajaira “N” resaltó que la festividad es importante como una tradición de Zacatecas, algo interesante y llamativo del estado. También apunto la importancia de tener cuidado durante la celebración debido al consumo excesivo de alcohol y a los accidentes que se pueden generar por ello.

“Quienes participan deben tener mucho cuidado, hay mucha gente que solamente va a ver y hay personas que no tienen cuidado. Se pasan en el exceso del consumo de alcohol y se debe tener la consideración en el uso de la pólvora y las bebidas”, finalizó.