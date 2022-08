Corridas de Toros son Cruentas, Pero no Violentas: Diputada María del Mar

La Panista las Defiende “por lo que Significan”

Por Óscar Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, del PAN, refi rió que se deberá presentar ante el Poder Legislativo el tema de la prohibición o suspensión de las corridas de toros, sobre todo porque hay diversas aristas que requieren revisarse en cuanto a los reglamentos y la procedencia de amparos, entre otros temas como el cuidado animal, las tradiciones, cultura y eventos sociales, así como los aspectos económicos y comerciales.

Expuso, como ejemplo, el problema que representará la suspensión para los seriales taurinos, sobre todo el de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), que ya se había organizado.

Recordó que el recurso de amparo fue para la suspensión, por lo que ahora continúa la defensa; mientras que en audiencia se defi niría si se desecha o bien se suspende la fiesta brava en el estado.

“De otorgarse esa sanción definitiva, por los tiempos ya no habría oportunidad de que se presentaran las corridas este año; en la feria y en lo que dure el amparo, por lo que quedarían suspendidas por algún tiempo”.

“Puedo entender mucho a las personas que no les gusten las corridas de toros, el tema no es fácil de asimilar; lo que se ve en una plaza de toros puede ser un tema sensible, entendemos y respetamos. Sin embargo, me parece injusto que generalicen y quieran ver como maltrato una fi esta que ha estado tan arraigada en el país. Que por no entenderla, traten de buscar una prohibición”.

“Pero creo que el tema de la “prohibición de la fiesta” la tienen que llevar ante la Legislatura, no verla sólo con un recurso de amparo; porque esto tampoco toca el tema de bienestar animal. Entendemos el tema, pero muchos no se han dado a la tarea de conocer más allá de la plaza de toros. Si hablamos de bienestar animal, los ganaderos tienen mucho que aportar en ese sentido, se ve reflejado en las ganaderías de toros de lidia. Entonces si conocieran de fondo cómo se cuida y cría un ganado así, ayudaría a entender el tema. Porque los la fiesta de los toros no se acaba en lo que dura una corrida”

“Me gustaría que se atendiera, pues insisto que entendemos que es cruenta la fiesta, pero no por eso es violenta o que nosotros seamos violentos. Pero como no es fácil de entender el tema, se debería llevar al parlamento y a un debate. Porque va más allá del maltrato; además se debe abordar y englobar el tema para acordar una definición. Por lo que así como hay quien está a favor de la prohibición, también nosotros tenemos el derecho. Eso también se coarta, no sólo a la fi esta, sino también a los afi cionados”, remató.