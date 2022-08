La Violencia en Zacatecas es un Desastre: R. Carrillo

“Cómo se Atreve Marín a Decir `Vamos Ganando’ si hay más Inseguridad?”

Por Rubén Palomo Macías

Raymundo Carrillo Ramírez, presidente estatal del PRD, comentó a Página 24 Zacatecas que fue testigo de los bloqueos realizados por la delincuencia organizada. Apuntó que la situación en el estado es un desastre en tema de seguridad y el asunto como tal lo vivió considerando que “al que madruga Dios lo ayuda”.

“Por la madrugada me dirigí a Zacatecas para reunirme con algunos compañeros y compañeras con los que me iría a Río Grande a un taller. A la altura de la comunidad de Benito Juárez vi sesear un auto, luego un tráiler y me detuve pensando que se trataba de un accidente, observé movimientos raros de unas siluetas y después un flamazo. Noté que los vehículos comenzaron a dar vuelta en “U” causando congestionamiento”, relató.

El presidente del PRD apuntó que luego del congestionamiento observó a una persona caminando entre los vehículos, cuando dicha persona se acercó más pudo distinguir que se trataba de un conocido, al cual, le habían despojado de su vehículo para después incendiarlo.

“Me quitaron mi vehículo, me robaron y lo incendiaron pero me dejaron vivo, me dijo esta persona. Me ofrecí a llevarlo a su casa pero solamente me pidió mi teléfono para poder hacer una llamada a su familia y pedir que fueran por él. Momentos después llegaron elementos del Ejército Mexicano y nos organizaron para poder dar vuelta”, añadió.

Raymundo Carrillo comentó que luego de la vivencia se dirigió a Jerez, para tomar otra ruta a su destino, sin embargo por el camino pudo encontrarse con más vehículos incendiados y más elementos del Ejército Mexicano tratando de hacer resguardo en las zonas.

“Me detuvieron, me hicieron algunas preguntas y yo les pregunté que si en el camino a Fresnillo había seguridad, un elemento me sonrió y me dijo “no se lo podemos asegurar”, continuando por mi cuenta y bajo mi responsabilidad”, añadió.

El presidente del PRD apuntó que las declaraciones del secretario de seguridad, Adolfo Marín, van en el sentido de decir que los hechos se detonaron por la aprehensión de líderes de la delincuencia organizada pero parece que es una respuesta para querer ganar percepción de seguridad.

“Vamos ganando y por eso hay más inseguridad, entonces no vamos ganando, no estamos bien. Me parece que anunció una victoria inadecuada y el gobernador no ha dado alguna declaración”, agregó.

Raymundo Carrillo aseguró que en el estado se viven situaciones muy parecidas a acciones de terrorismo y la sociedad en general no sabe en qué momento o en qué lugar se encontrará con un infortunio de este nivel donde la familia, la vida y el patrimonio quedan sin resguardo.

“Hay una muy fallida estrategia de seguridad con discursos electoreros queriendo hacer ver que las autoridades están trabajando. En ese sentido creo que hay que volver a insistir en pedirles, y exigirles, que la seguridad se refuerce. Esto ya no es de herencias ni de señalar a los que estuvieron antes.

”, finalizó.