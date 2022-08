Los Accidentes van a la Baja en la Capital: Antonio Hernández

Protección Civil Hace Recomendaciones

Por Rubén Palomo Macías

Antonio Hernández Villamil, titular de Protección Civil (PC) de la capital, informó a Página 24 Zacatecas que la presencia de lluvia es muy importante en el estado, sin embargo se deben tomar precauciones por parte de la sociedad para evitar accidentes y afectaciones físicas.

“Cuando existen lluvias importantes la población debe tomar en cuenta el no salir de casa, si no se tiene a que es mejor no hacerlo. También se debe cuidar la integridad física de los niños y los adultos mayores y pedimos que nos ayuden barriendo el frente de sus casas y sus azoteas para disminuir la concentración de basura que existe en las calles”, mencionó.

El titular de la corporación celebró que no se han presentado reportes de accidentes durante la temporada vacacional y apuntó que eso habla de la responsabilidad de los padres de familia.

“Los niños ya están por entrar nuevamente a clases o algunos ya entraron, vamos bien en ese tenor y los accidentes automovilísticos también se fueron a la baja. Hemos visto esa estadística, ojalá que así continuemos. Estuvimos cerca de una avenida de la ciudad haciendo un trámite, observamos y platicábamos entre los elementos sobre la gente que va mandando textos al conducir y se dio un altercado por una persona que estaba distraída con su aparato celular”, comentó.

Hernández Villamil solicitó conciencia de la población para evitar estas prácticas y recomendó que se realice el uso del manos libres, si se tiene que realizar alguna llamada, o detenerse y estacionarse de forma prudente si se tiene que responder algún mensaje de forma urgente.

“Sobre todo concentrarnos al momento de estar tras el volante, y si se orillan hacerlo en un lugar seguro para no poner en riesgo a las demás personas y conductores. Todo se resume en el respeto y en la cultura vial que nos hace mucha falta”, finalizó.