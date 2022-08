Medina: Urge una Limpia en Corporaciones de Seguridad

“El Narco Infiltró a la Policía; el Gobernador se Cruza de Brazos”

* “A los Policías los ha Puesto a Colaborar con el Narco”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local y federal, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, comentó a Página 24 Zacatecas que los ataques a policías tienen una historia larga con más de 15 años, la cual necesita ser imputada desde la competencia local.

“En mi opinión ha estado muy cruzado de brazos el gobierno del estado durante muchos años ante la infiltración de la delincuencia organizada en los cuerpos policiacos. Ya no saben si están eliminándose entre ellos o están sacrificando a policías que se niegan a cooperar”, apuntó.

El exlegislador aseguró que es necesario realizar un análisis en los cuerpos de seguridad para conocer la situación real que están atravesando dichas instituciones y con ello realizar una limpia en las corporaciones en el estado.

“Es bien sabido que a los policías los han puesto a colaborar con el crimen organizado, particularmente los elementos municipales. Creo que es necesario poner un hasta aquí a esa situación”, agregó.

José Luis Medina aseguró que la información que se brinda a la sociedad desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es muy pobre y por ende la gente percibe a los oficiales como inactivos.

“No porque no haya acciones, no son capaces de comunicar de una forma inteligente el fenómeno criminal en Zacatecas. En el tema de la percepción de seguridad será modificada cuando la realidad cambie, antes no. Creo que al gobierno le debe preocupar la realidad y no la percepción”, comentó.

Finalmente el exdiputado reiteró que las acciones de seguridad deben ser comunicadas de una forma eficaz y sobre todo verdadera, no mentir ni engañar a la sociedad. EL cambio se generará cuando las instituciones creen la confianza con base en la honestidad.

“Ojalá haya un verdadero compromiso con la seguridad porque creo que la gente ya tiene demasiado tiempo padeciendo de esta situación”, remató.