Mi Jardín de Flores

Cárcel al ‘RaTello’ y a ‘La Chingona’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hay una muy fallida estrategia de seguridad con discursos electoreros queriendo hacer ver que las autoridades están trabajando. En ese sentido creo que hay que volver a insistir en pedirles, y exigirles, que la seguridad se refuerce. Esto ya no es de herencias ni de señalar a los que estuvieron antes’: Raymundo Carrillo Ramírez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 29 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿En qué Terminará Todo Esto?

¡CRISTO DEL Santo Entierro!, nue­vamente se dieron los llamados narcoblo­queos y la gente sigue muy preocupada, afortunadamente aquí en nuestro querido Chalchihuites, mi Padre Dios nos tiene protegidos, pero la mayor del estado sufre la angustia, el dolor, la incertidumbre por tanta criminalidad de los Malos Organiza­dos, que no se conforman con traficar dro­gas a los Estados Unidos, ni con envenenar a nuestra juventud, sino que le arrancan la vida a miles de zacatecanos, los secuestran, los desaparecen, los obligan a migrar de sus lugares de origen para apoderarse de su patrimonio, los extorsionan y, ahora, hasta les roban sus vehículos, para blo­quear carreteras e incendiarlos, ¿qué es lo que quieren? Dos días de narcobloqueos y todos en Zacatecas estamos con el Jesús en la boca, ¿en qué terminará todo esto?

-ESA ES la pregunta de los 64 mil pesos, madre Teresa, ¿qué va a pasar, si este go­bierno sigue dormido?-.

-LA SOLUCIÓN -tercia don Roberto- la tiene ‘El Rey David’, quien cada día está más obligado a limpiar la policía, e ir más allá: ¿Alex le vendió la plaza al crimen or­ganizado, como lo señalan cientos de miles de zacatecanos?l

“OTRA PREGUNTA: ¿’El Rey David’ continúa con el convenio que presuntamente firmó Alex con el narco?

“OTRA MÁS: ¿Son el procurador ge­neral de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco; y Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, parte de ese acuerdo, por eso les soporta su aparente, o real ‘ineptitud’?”.

-ESTO SE escucha mucho, como tam­bién que don Alejandro Tello Cristerna, operó electoralmente para que don David arrasará a la señorita Claudia Edith Anaya Mota, quien conociendo la realidad de las encuestas, confiaba en que ella gobernaría Zacatecas, ¿no acaso duró muchos meses sin salir a la calle, porque no podía digerir su derrota?-.

-YO CREO -dice doña Petra-, que en su Primer Informe de Gobierno, ‘El Deivis’ nos podría develar si son ciertas las versiones que dice el pueblo sabio. Si todo sigue igual, no habrá duda de lo que se comenta hasta en la prensa nacional, pero si nos anuncia que va por ‘El RaTello’ y ‘La Chingona’, o que en esos momentos tanto el ‘Pelón’ Murillo, como ‘El Yéneral’ Adolfo Marín, ya chuparon Faros, la presunta venta de la plaza sería una leyenda urbana, pero si no, entonces, como dice don Roberto, ‘esto ya valió Chetos’-.

-OTRA COSA que se me hace rara es que ‘El Monris’, siendo el patriarca de la familia Monreal Ávila, no le haya dado ya un jalón de orejas a ‘El Deivis’, como cuan­do le llamó la atención en 2016, cuando ‘El Deivis’ sintiéndose derrotado, se olvidó de su campaña política y se metió en su rancho, de donde no quería salir, recuérdenlo, fue un escandalazo la regañada-.

‘El Rey David’, ha Unido a Todos…¡en su contra!

-PUES EL segundo narcobloqueo en ca­rreteras de ayer domingo, fue como la gota que derramó el vaso de la inconformidad, no hay zacatecano que no se sienta defraudado por la indiferente actitud de don David porque hasta hoy lunes, por la mañana, no ha dado la cara-.

-Y COMO dice mi ‘cabecita de algodón’, madre Teresa: ‘ha callado como momia’, para ‘El Deivis’ no ha pasado nada, contra­rio al Rubén de Jesús Ibarra Reyes, rector de la UAZ, que envió el siguiente AVISO IMPORTANTE:

‘CON EL fin de salvaguardar la segu­ridad e integridad de la comunidad uni­versitaria, particularmente estudiantil, de los niveles de secundaria, preparatoria y licenciatura, se suspenderán las actividades académicas presenciales este lunes 29 de agosto del presente, realizándose éstas de manera virtual.

‘CABE señalar que las actividades admi­nistrativas se realizarán de manera ordinaria.

‘EXHORTAMOS a la gran comunidad universitaria a estar al pendiente de los comunicados institucionales, a través de nuestras plataformas oficiales”.

Atentamente Somos arte, ciencia y desarrollo cultural Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reyes Rector Zacatecas, Zac., 28 de agosto de 2022

-BENDITO sea mi Padre Dios, que todavía tenemos gente decente y de bien, que se preocupa por la vida y el bienestar de nuestros semejantes-.

A los Policías los han Puesto a Colaborar con el Narco

-EL MORENISTA, don José Luis Medi­na Lizalde, no quita el dedo en la llaga de la violencia y la inseguridad: ‘Urge una limpia en las corporaciones de seguridad’, insiste, y razón no le falta al exdiputado federal y exdiputado local: las policías están infiltra­das por los Malos Organizados-.

-ES CORRECTO ese señalamiento, por eso los narcosicarios tienen licencia para matar con total impunidad; lo vemos todos los días, porque cuando van a asesinar a una o varias personas, no hay una sola pa­trulla a varias cuadras a la redonda, por lo que los narcosicarios nunca son detenidos infraganti:

‘EN MI opinión -dijo Luis Medina- ha estado muy cruzado de brazos el gobierno del estado durante muchos años ante la in­filtración de la delincuencia organizada en los cuerpos policiacos. Ya no saben si están eliminándose entre ellos o están sacrificando a policías que se niegan a cooperar’.

“ASÍ, o más claro. Y todavía el experto político y luchador social, abunda:

‘ES BIEN sabido que a los policías los han puesto a colaborar con el cri- men or­ganizado, particularmente a los elementos municipales. Creo que es necesario poner un hasta aquí a esa situación’.

“ESTA NO es la primera ocasión que lo dice, don Luis lo ha expresado en muchí­simas ocasiones, pero hasta don Alejandro Tello lo ignoró, y hoy también lo hace don David-.

“ES EXTRAÑO que esto suceda, don David debería de ser más receptivo y po­ner orden, es el hombre que tiene el poder político, social y económico de Zacatecas. Es triste constatar lo que asegura don Luis: el señor gobernador se cruce de brazos ante los Malos Organizados”.

-YA ES notorio que nadie cree en el Adolfo Marín, por sus poses de ‘aquí no pasa nada’, como hoy lo dice el Raymundo Carrillo, presidente local del PRD: ‘¿Cómo se atreve Marín a decir vamos ganando, si hay más inseguridad?

‘HAY UNA muy fallida estrategia de seguridad con discursos electoreros que­riendo hacer ver que las autoridades están trabajando. En ese sentido creo que hay que volver a insistir en pedirles, y exigirles, que la seguridad se refuerce. Esto ya no es de herencias ni de señalar a los que estuvieron antes’, finalizó el Raymundo.

-BUENO, hasta aquí llegamos, ¿Con qué se queda doña Petra?-.

-CON LA que ‘El Deivis’ tiene que des­pertar y demostrar que realmente buscó ser gobernador para acabar con la corrupción, la impunidad y regresarnos la paz y la tranqui­lidad prometida: cárcel a ‘El RaTello’ y ‘La Chingona’, devolverle al pueblo lo robado y el cese del Murillo y del Marín-.

-¿USTED, don Roberto?-.

-PAZ, tranquilidad, combate efectiva a la corrupción y a la impunidad-.

-¿Y USTED, madre Teresa?

-ES TIEMPO que don David, comience a gobernar cumpliendo los principios de nuestro Presidente, don Andrés Manuel López Obrador:

“NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR AL PUEBLO”, con esto me quedo.

BUENO, ME voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.