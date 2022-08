El Estado y Federación Deben Asumir la Seguridad de los Fresnillenses: Saúl

Truena, Otra vez, Saúl Monreal Contra David Monreal

Por Óscar Uscanga

Cd. de México, México .-La ola de violen­cia en Fresnillo provocó, por cuarta ocasión en nueve meses, que el Alcalde morenista Saúl Monreal se lanzara otra vez contra su hermano David, quien es Gobernador del mismo partido en Zacatecas.

Este lunes, Saúl, el menor de los Monreal, exigió al Estado y Federación informar de mejor manera y asumir la seguridad de los ciu­dadanos por los narcobloqueos en carreteras federales y estatales que pasan por Fresnillo.

“Que la autoridad federal asuma el papel, resguarde a los ciudadanos, porque en esta disputa los ciudadanos quedan como rehe­nes y afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero sí está sembrado el miedo. Pido desde aquí a la FGR, al Ejército, a la Guardia Nacional que resguarde, brinde la seguridad, lo demás a mí no me corresponde informar”, expresó en conferencia matutina.

“Deseo que autoridades federales y esta­tales nos informen y digan para evitar ese tipo de especulaciones, rumores, cuestiones y que ellos mismos den tranquilidad a la población fresnillense, entre más se informe a la ciudadanía es mejor para todos”.

“Ni a mi me avisaron”, asegura Saúl Monreal sobre suspensión de clases

Al ser cuestionado sobre la suspensión de clases presenciales en algunas escuelas, el Edil Monreal aseguró que ni él fue avisado de esto por la Secretaría de Educación, a cargo de Maribel Villalpando.

“Me decían ayer sobre la Educación, no me corresponde a mí, preguntemos al Esta­do, no tengo información, no soy autoridad estatal, menos educativa, hay que pregun­tarle a ellos su postura”, enfatizó.

“(Padres de familia) a mí me preguntaron muchos si va a haber clases o no, pues a mí como autoridad municipal ni siquiera han tenido la atención para decirme ‘señor Alcalde cancelamos o no’. Falta criterio y capacidad de la Secretaria de Educación, vea ahorita, son los primeros que deben estar informados, a ellos les corresponde informar, a veces estas especulaciones es por eso, pero si ellos no dan la certeza, no dan la comunicación, en este caso Educación.

“Hay una nula coordinación en materia educativa, a los municipios no interesa esta Secretaria que está, ni a los alumnos, ni a los maestros, pero respetaremos este tipo de funcionarios, más bien ustedes pregúnten­les a ellos por qué no se les informa a los padres de familia, a los maestros este tipo de situaciones”.

Asegura Gobernador Monreal que no hay pretexto para cancelar clases

Tras asegurar que el 100 por ciento de escuelas de educación básica regresaron a clases, el Gobernador David Monreal aseguró que las instituciones de educación superior no tienen pretexto para suspender clases.

Sin hablar sobre los recientes narcoblo­queos en la entidad, Monreal aseguró que no había justificación para que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) o la sede del Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendieran sus clases presenciales.

“Me parece que ahorita ya no hay pretexto para que ninguna institución deje el inicio de clases, menos en la educación superior, es sumamente importante que recuperemos los dos años de encierro. La UAZ tiene que asumir su responsabilidad, me dolería mu­cho que al amparo o pretexto los maestros no acudan a dar clases”, aseguró.

“Acabo de hablar con el Rector para que pongan orden, porque todos estamos haciendo un gran esfuerzo y no se vale que perjudiquen a los alumnos, ojalá no sea pretexto. Espero que haya sido algún desliz o descuido, tampoco se vale ni se justifica, pero me parece que hay compromiso en la Universidad, no sé qué les haya pasado o por qué ordenaron la suspensión”.

Los ‘rounds’ Monreal vs Monreal

Desde noviembre de 2021, todas las que­jas las ha iniciado Saúl Monreal contra su hermano David, quien está al frente de la Administración estatal.

*16 enero de 2022. El Edil Monreal urgió replantear la estrategia de seguridad en Zacatecas ante el constante reporte de homicidio y al asegurar que no lo invitan a las mesas de seguridad entre el Gobierno estatal y Federación.

“En la encuesta del Inegi somos el primer lugar en percepción de inseguridad. Yo les he dicho que Fresnillo debe de estar en las mesas (de seguridad) y estar considerado porque, de lo contrario, imagínese si no hay una estrategia o si no hay una coordinación en los tres niveles de Gobierno, es algo muy preocupante”, dijo a Grupo Reforma

*12 de enero de 2022. En conferencia de pren­sa, Saúl Monreal reprochó al Gobierno estatal la nula comunicación en materia de seguridad.

“Creo que se debe de replantear esta estrategia que se implementó, al menos en Fresnillo, no hay resultados, se debe replantear la relación institucional, hay nula comunicación con el Estado, con la Federación”, dijo.

“Soy un cero a la izquierda, si ellos tienen su estrategia, qué bueno, pero quiero que Fresnillo esté en paz”.

*25 de noviembre de 2021. Por primera ocasión, Saúl Monreal se quejó de que no lo invitaron a reuniones de seguridad justo cuando en Fresnillo hubo ocho colgados y ante la visita del Presidente López Obrador.

“Andan inaugurando de la Guardia Na­cional en otro lado y aquí en Fresnillo ocho muertos. Donde debe estar la Guardia Na­cional es aquí, en Fresnillo, están bien ubica­dos los lugares y el Secretario de Seguridad ¿cuándo lo nombraron? Hace cinco días y yo no lo conozco, no se ha comunicado ni creo que se comunique”, se quejó justo cuando su hermano inauguró un cuartel.