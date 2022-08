“Narcobloqueos Impiden el Libre Tránsito y Afectan Actividades Escolares y Laborales”

Es Lenta la Reacción del Gobierno del Estado: Jaime Ramos

Por Manuel Domínguez Caldera

Sobre la evidente crisis de inseguridad por la que pasa el estado, Jaime Ramos Martí­nez, activista social, condenó los atentados por los bloqueos en carreteras que conectan a municipios como Jerez, Fresnillo con las carreteras federales y la zona conurbada.

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Jaime Ramos destacó que la sociedad sigue reclamando acciones contundentes para disminuir el clima de inseguridad que se manifiesta de múltiples formas, ya sea por sus efectos directos como los colaterales. Asimismo lamentó que incluso algunos centros educativos y laborales hayan sus­pendido sus actividades por el temor que prevalece en la población en general.

“Creemos que son lamentables las accio­nes que han sucedido, también es reacción de lo que realizan en esta situación de de­tenciones y mayor presencia de la estrategia que ha implementado el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador). Por otro lado, también es una situación por la que la sociedad exige más seguridad en las carreteras y espacios de tránsito. En ese sentido es muy importante que se escuche a la ciudadanía, dado que todavía la tarde del sábado no habían sido retiradas todas las unidades calcinadas. Entonces necesitamos una respuesta rápida a este tipo de bloqueos que se han dado en el estado”

“Hemos hecho el mismo llamado para extremar precauciones, además de que si no hay urgencia, mejor no movilizarse. Muchos nos comentan que hay problemas en distintas zonas, pero creo que es impor­tante que los cuerpos de seguridad puedan accionar rápidamente a las contingencias que se generan. Esperamos que esto vaya avanzando, y que esas acciones que reali­zan en recorridos se vean reflejadas en lo inmediato cuando se presenten. En el caso de los estudiantes, deberán tener cuidado y no hacer confianza ante este tipo de acciones que están sucediendo”.

Por último, reflexionó sobre los cambios que deberán ser valorados dentro de la es­trategia de seguridad, sin embargo también invitó a la sociedad a realizar las denuncias correspondientes, ante los diversos delitos.