No hay que Tenerle Miedo al Narco, Sólo hay que Tomar Precaución: Marín

“En Fresnillo, se Redujo la Criminalidad 43%”, Reiteró

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, realizó su informe semanal en donde mencionó a Página 24 Zaca­tecas que el pasado jueves 25 de agosto el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó la detención de 92 generadores de violencia (lo cual Informó oportunamente Página 24 Zacatecas), de los cuales algunos ya han sido sentenciados. Esto desde la puesta en marcha del plan Zacatecas II. Las detencio­nes se concretaron en diversos municipios, principalmente en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez.

“Acciones como la descrita reflejan el empeño, el trabajo y la operatividad de las fuerzas del orden por fortalecer la seguridad y brindar las condiciones de seguridad a las y los zacatecanos”, comentó.

Adolfo Marín mencionó que, de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Fresnillo el delito de homicidio doloso ha presentado una disminución de 43% ya que en el periodo del 1 de enero al 24 de agosto del 2021 se registraron 421 delitos de esta naturaleza, mientras que en el mismo periodo del año 2022 ocurrieron 238 eventos, es decir 183 hechos menos.

“De igual forma, como resultado del tra­bajo de las corporaciones de seguridad, en la semana del 22 al 28 de agosto, se logró la detención de 64 personas por la probable (sic) comisión de un delito. 52 corresponden a delitos del fuero común y 12 al federal.

Fueron asegurados 18 vehículos que contaban con reporte de robo o por estar re­lacionados con la comisión de algún ilícito.

En el mismo periodo fueron aseguradas 24 armas de fuego y se aseguraron 118 cargado­res, 12 mil 252 cartuchos, nueve artefactos explosivos, dos chalecos balísticos y un uniforme policial”, relató.

Adolfo añadió que se aseguraron 162 dosis y 833 gramos de diversos narcóticos, se rescataron (sic) dos víctimas de extorsión en la modalidad de secuestro virtual, se ubicó a una persona reportada como no localizada y fueron destruidos cinco campamentos de grupos delincuenciales.

“La delegación de la Fiscalía General de la República y la FGJE informaron que en la semana se cumplimentaron 12 órdenes de aprehensión, obtuvieron 36 vinculaciones a proceso, 11 sentencias y judicializaron siete órdenes de cateo. Abrieron 28 carpetas de investigación con detenidos y celebraron 138 audiencias”, mencionó.

Adolfo Marín señaló que el tema de se­guridad es complejo y dentro de este tema reconoció que los eventos delictivos conti­núan presentándose en el estado, no obstante se realiza el trabajo necesario para dar con los responsables de dichos hechos.

“En la calle Mercurio de la colonia Estre­lla de Oro, del municipio de Zacatecas, se registró una agresión con arma de fuego en donde perdió la vida un hombre y uno más resultó lesionado.

En el municipio de Jerez, debido a dos hechos delictivos, se realizó un despliegue policial de los tres órdenes de gobierno. Un primer evento se registró en la zona centro donde dos personas perdieron la vida luego de ser agredidas con proyectil de armas de fuego.

Horas más tarde se reportó que en la carretera federal 23 fueron localizadas tres personas sin vida junto a una camioneta.

Durante la madrugara del jueves se regis­tró una agresión en el municipio de Fresnillo donde perdió la vida un elemento de la po­licía vial. Este hecho se suscitó en la calle Tulipanes del fraccionamiento Providencia cuando sujetos armados agredieron a un hombre, quien posteriormente fue identifi­cado como elemento activo de la policía de seguridad vial.

El sábado, en el municipio de Cuauhté­moc, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas sobre la carretera federal 45, ambas víctimas presentaban impactos de armas de fuego”, declaró.

Adolfo Marín refirió los hechos ocurridos el pasado sábado donde se reportaron vehí­culos incendiados y bloqueando la carretera federal 54, Zacatecas-Villanueva, carretera #45 de Fresnillo-Zacatecas así como en la carretera estatal #23.

“Como se mencionó en ninguno de los he­chos se reportaron personas lesionadas o sin vida. Tras un análisis de los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz, consideramos que los hechos registrados son una reacción a los resultados obtenidos por las corpora­ciones de seguridad, ya que desde la noche del viernes llevamos a cabo varias acciones de seguridad en Valparaíso y Fresnillo donde se lograron varias detenciones, mismas que espero legalmente poderlas puntualizar en los próximos días (sic)”, mencionó.

Marín Marín aseguró que las carpetas de investigación están siendo integradas por la delegación de la FGR y la FGJE cuidando el debido proceso.

“Después de las 19 horas de este domingo se reportó el incendio de la cabina de un camión doble remolque en el municipio de Fresnillo. En el lugar se localizaron estrellas metálicas conocidas como poncha llantas. Tras alertarse que en la carretera federal #45, a la altura de Rancho Grande, se habían localizado las estrellas metálicas y la cabina incendiada del tráiler las corporaciones de seguridad se movilizaron a atender el hecho. No se reportan personas lesionadas y tras lo ocurrido en las carreteras referidas decidi­mos fortalecer la seguridad, el despliegue operativo y la coordinación con fuerzas de seguridad federales para prevenir que hechos de esta naturaleza vuelvan a presen­tarse”, agregó.

Adolfo Marín comentó que el mismo sábado se desplegaron tropas de la fuerza de tarea regional procedente de la ciudad de Guadalajara, con la misión de apoyar las acciones que realiza la comandancia de la 11 zona militar.

“Tras el reporte de un enfrentamiento entre grupos antagónicos, en el municipio de Valparaíso, se instruyó el despliegue de fuerzas de seguridad que permitieron la detención de ocho personas y se aseguró armamento y más de 11 mil cartuchos así como siete vehículos, dos incendiados y uno con blindaje artesanal. Tras las diligencias periciales la FGJE confirmó que, derivado del enfrentamiento, se localizó a cinco per­sonas sin vida”, añadió.

Al cuestionar al secretario de Seguridad sobre la demora en emitir un mensaje, después de los hechos del sábado, para informar oportunamente a la población. Incluso el presidente de Fresnillo, Saúl Monreal, declaró no tener información so­bre lo acontecido, Adolfo comentó que los eventos se tienen que verificar y constatar que la información sea verídica.

“A veces las propias instituciones no per­miten que se vislumbre o se haga pública alguna información para evitar entorpecer las acciones de investigación que estén desarrollándose.

La propia información se publicó el mis­mo sábado, ignoro por qué el presidente argumente no tener la información. Ellos saben la situación que está pasando, lógi­camente no la saben de inmediato, incluso ni nosotros conocemos la información hasta que llega el informe y después de eso des­plegamos las unidades para atestiguar que es verídico” comentó.

El secretario reiteró que el enfrentamiento en Valparaíso provocó el fallecimiento de cinco personas, información que no se tenía hasta el despliegue de las autoridades.

“Definitivamente no se reportan más enfrentamientos que ese. Se contabilizaron 11 vehículos incendiados en las diversas localidades y el día de ayer únicamente uno. Se actúa de inmediato en cuanto se tiene la información y en consecuencia van las unidades, que no haya ese mal entendido.

El tiempo de las detenciones de generadores de violencia puede tomar un mes, dos meses, tres meses o dependiendo del objetivo. Una vez que contemos con toda la información se actúa en consecuencia y es cuando realmente tenemos la información”, mencionó.

Respecto al llamado para suspender las clases en las diversas escuelas del estado el secretario mencionó que los directores y rectores de las instituciones tienen proto­colos de seguridad y ellos tienen la libertad de tomar las decisiones que permitan a los alumnos no asistir a clases.

“Yo soy respetuoso de los planteles educativos y de la decisión que tomen los directores o los responsables en cada caso. Yo estimo que no deben tener miedo pero debemos tener precaución, nada más, esta­mos llevando a cabo las medidas de preven­ción, estamos con la comunidad haciendo el máximo esfuerzo por tratar de restablecer el orden”, comentó.

Adolfo Marín reiteró que los hechos acontecidos son producto de una reacción de los grupos delincuenciales, sin embargo no mencionó si estos hechos se le atribuyen a algún grupo en particular.

“La semana pasada se informó que se aseguraron nueve generadores de violencia, esta semana son ocho más, eso de alguna manera le resta a los trasgresores de la ley su poder de fuego y en razón de eso toman actitudes para provocar alguna reacción. No quiero adelantar los objetivos prioritarios, eso provoca que la investigación se pueda interrumpir”, comentó.

El secretario aseguró que la secrecía es en beneficio de la población y para evitar más situaciones inestables. Apuntó que esto no debe generar desconfianza de la población aunque no se conozcan las acciones, los de­tenidos o los hechos en su totalidad. Agregó que esto no debe afectar la realización de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) y todos quienes quieran venir son bienvenidos.

“En Fresnillo siguen los eventos, gracias a Dios vamos bien, esperemos que también sea así en Zacatecas porque tenemos las fuerzas de los tres órdenes de gobierno para que todo transcurra sin novedad. Todos los municipios están tranquilos, no hay nada más que la información que les acabo de proporcionar.

A veces muchas autoridades replican algo que muchas veces en lugar de beneficiar lo trasladan a hechos que no pasan. Realmente vamos bien, esperemos seguir en ese tenor y seguir con ese impulso, seguir con las opera­ciones que tenemos y aún más la seguridad que ya tenemos fortalecida”, aseguró.

Finalmente Adolfo Marín fue cuestionado sobre la detención de un operador de un cártel y su relación con los hechos ocurridos durante el sábado, sin embargo el secretario no afirmó ni negó este dato.

“Toda la información la tendrán en su oportunidad de acuerdo a las investigacio­nes que se lleven a cabo, con mucho gusto, estamos para eso, para brindarles toda la información que sea necesaria. A veces, para evitar entorpecer acciones de investigación reservamos alguna información, disculpen la situación pero estamos en el proceso legal de todos estos aspectos”, finalizó.