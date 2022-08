Promoverá Movimiento Ciudadano Revocación de Mandato de Monreal

Su Gobierno, Negligente y Ausente: Flores, Laviada, Calderón

Por Nallely de León Montellano

Este lunes, integrantes del partido político, Movimiento Ciudadano (MC), llamaron a David Monreal Ávila, gobernador de Zaca­tecas, a dar la cara a la sociedad, para que dé una explicación, acerca de la situación real en materia de seguridad, que padece la entidad, bajo su mandato.

Esto, luego de los impunes hechos violen­tos que se registraron durante el pasado fin de semana en distintos puntos carreteros, y lo cual, a decir del coordinador estatal Mar­co Vinicio Flores Guerrero, es algo que ha dejado a la población en la zozobra.

En este sentido, Flores Guerrero, reprochó la falta de atención de la autoridad para fijar postura al respecto, ya que, en dos días de parálisis social por el miedo y la incertidum­bre, ninguna autoridad dio la cara.

“Nosotros a parte de la actividad política que desarrollamos, también nos dedicamos a la docencia, y hoy nos dimos cuenta que muchos alumnos no pudieron trasladarse desde sus lugares de origen por el caos que se está viviendo en Zacatecas, y eso ha provocado crisis en todos los aspectos”, mencionó.

El diputado local de MC, Enrique Laviada Cirerol, dijo que ante la grave situación que aqueja al estado, “el único que no está preocupado es David Monreal, no ha hecho una sola declaración respecto (sic) de lo sucedido, no le ha dado la cara al pueblo de Zacatecas como debería ser su obligación en una situación tan dramática como la que vivimos”: narcobloqueos en todas las carreteras del estado, robo e incendios de camiones, autobuses y automóviles particu­lares, provocaron terror en todo el estado y nuestros vecinos.

Calificó de negligente y ausente a Monreal Ávila, ya que, dijo, se esconde de estos problemas, por lo que, ante este escenario expuso que ya existe un instrumento para promover la llamada revocación de mandato aplicable a gobernantes con las característi­cas mencionadas.

Informó que, una vez que inicie el periodo de sesiones de la legislatura local, Movi­miento Ciudadano convocará al resto de los diputados a aprobar dicho instrumento legal, para que sea puesto en manos de la ciudadanía, quien en su momento será quien de manera democrática decida si el mandatario estatal debe continuar o no al frente de la entidad.

También, dijo que el Secretario de Segu­ridad Pública, el general retirado, Adolfo Marín Marín, nunca acudió al llamado de los legisladores para comparecer, por lo que reiteró su exigencia para que renuncie a su cargo, al no dar los resultados esperados por toda la ciudadanía, en materia de seguridad.

Por su parte, Cuauhtémoc Calderón, destacó la importancia de que el gobierno informe de las actividades de los elementos policiales, ya que, el aumento de hechos violentos en Zacatecas evidencia que no están realizando debidamente su trabajo.

“Es increíble que estemos solamente re­accionando ante estos distractores que son los incendios de los vehículos, los poncha llantas, y que después el secretario de se­guridad solamente salga y diga que no pasa nada”, reprochó.

Lamentó que los niveles de violencia están afectando el libre tránsito de la población, lo que además de múltiples homicidios, impli­ca pérdidas económicas en consecuencia de las acciones de grupos criminales, que han echado raíces en todo el territorio zacateca­no con total impunidad.

Dijo que la actitud desinteresada del go­bernador al no fijar postura con respecto a la violencia, es una burla para el pueblo, puesto que, ante el miedo y la zozobra, la población requiere respuestas y soluciones claras, sin embargo, el mensaje del mandatario conti­núa haciendo alusión al desinterés y falta de sensibilidad hacia la sociedad zacatecana.

Finalmente, destacó la importancia de “dejarle el cause de la revocación de man­dato a la legislatura, y que esperemos que los diputados asuman esta responsabilidad para darle al ciudadano ese elemento de decisión constitucional, pero hoy me parece que todas las fuerzas políticas, los actores económicos y sociales tenemos que plan­tear una postura muy firme ante gobierno federal de que no podemos seguir con esta política de seguridad, que en Zacatecas no está funcionando”.