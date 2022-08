Mi Jardín de Flores

MC, Quiere Revocarle el Mandato a David

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La inseguridad dejó de ser un asunto de Estado, para ser un asunto de todos: religiosos, padres de familia, comercian­tes, empresarios, y el Estado Mexicano no puede renunciar a su tutela, la de resguardar los bienes y el patrimonio de los ciudadanos… las organizaciones criminales, además de organizadas, han resultado ser inteligentes’: David Mon­real Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 30 de agosto de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿QUÉ QUERRÍA decir don David Mon­real Ávila, con eso de que ‘las organizacio­nes criminales además de ser organizadas, han resultado ser inteligentes’?

-DEBE sentirse atraído por el narco, o tal vez intentó justificarse por lo mal que ha llevado el combate contra la criminalidad-.

-NO CREO -tercia don Roberto-: más bien les metió una pulla a Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado, y Adolfo Marín Marín, secreta de Seguridad Pública, porque si los narcos ‘son organiza­dos e inteligentes’, entonces Murillo y Ma­rín son unos reverendos pendejos. Yo creo que por ahí es la cosa: no se le ‘chispotió’, fue derecha la flecha al par de ineptos.

“SE NOTA que ‘El Rey David’, anda des­esperado: no da una; es lo malo de creerse la última Coca-Cola en el desierto y de hacer a un lado a las personas que lo apoyaron con todo en campaña, pregúntenle a Cuauhté­moc Calderón Galván, por ejemplo.

Revocación de Mandato

QUIENES, en vista de que don David Monreal, revalidó el ‘estado fallido’, que dejó don Alejandro Tello, los directivos del partido político Movimiento Ciudadano, promoverán que se haga efectiva la ‘Revo­cación de Mandato’ que prometió don David cuando andaba en campaña, pidiendo el voto a la ciudadanía, ¿lo recuerdan?

“NO SÉ ustedes, pero yo sí lo recuer­do muy bien, porque parece que fue ayer cuando lo anduvo prometiendo todos los días durante su campaña política electoral:

‘LA LUCHA anticorrupción que im­pulsamos va en serio, yo seré el primer gobernador en someterse a la revocación de mandato, impulsaré auditorías y con­tralorías ciudadanas, la iniciativa 5 de 5 y daré facultades vinculatorias a organismos de regulación en la administración pública’, pero nada de lo que prometió ha cumplido, hasta ahorita”.

-Y COMO dijo don Teofilito, ni lo cum­plirá, aunque el coordinador general del MC, en Zacatecas, Marco Vinicio Flores Guerrero, asegundado por otros emecistas, de la talla de Cuauhtémoc Calderón Galván y Enrique Laviada Cirerol, dijeron que ellos promoverán la revocación de mandato apli­cable a ‘El Rey David’, por su fracasado gobierno ‘ausente y negligente’-.

“LA GOTA que derramó el vaso, fueron los dos días de narcobloqueos, pues como las avestruces, escondió la cabeza entre la tierra:

‘EL ÚNICO que no está preocupado es David Monreal -explotó el Enrique Lavia­da-, no ha hecho una sola declaración res­pecto de lo sucedido, no le ha dado la cara al pueblo de Zacatecas como debería ser su obligación en una situación tan dramática como la que vivimos: narcobloqueos en todas las carreteras del estado, robo e incen­dios de camiones, autobuses y automóviles particulares, provocaron terror en todo el estado y nuestros vecinos’.

EL DIPUTADO ‘calificó de negligente y ausente a Monreal Ávila, ya que, dijo, se esconde de estos problemas, por lo que, ante este escenario expuso que ya existe un instrumento para promover la llamada revo­cación de mandato aplicable a gobernantes con las características de David Monreal’, sentencio Laviada, quien abundó:

‘UNA VEZ que inicie el periodo de se­siones de la legislatura local, Movimiento Ciudadano convocará al resto de los diputa­dos a aprobar dicho Instrumento legal, para que sea puesto en manos de la ciudadanía, quien en su momento será quien de manera democrática decida si el mandatario estatal debe continuar o no al frente de la entidad’.

TOCÓ A Cuauhtémoc Calderón cerrar la rueda de prensa, diciendo que ‘son alar­mantes los niveles de violencia que están afectando el libre tránsito de la población, lo que además de múltiples homicidios, implica pérdidas económicas en consecuen­cia de las acciones de grupos criminales, que han echado raíces en todo el territorio zacatecano con total impunidad’.

CONDENÓ ‘la actitud desinteresada del gobernador al no fijar postura con respecto a la violencia: es una burla para el pueblo, puesto que, ante el miedo y la zozobra, la población requiere respuestas y soluciones claras, sin embargo, el mensaje del manda­tario continúa haciendo alusión al desinterés y falta de sensibilidad hacia la sociedad zacatecana’.

FINALMENTE, el exalcalde de Zaca­tecas, destacó la importancia de ‘dejarle el cauce de la revocación de mandato a la le­gislatura, y que esperemos que los diputados asuman esta responsabilidad para darle al ciudadano ese elemento de decisión cons­titucional, pero hoy me parece que todas las fuerzas políticas, los actores económicos y sociales tenemos que plantear una postura muy firme ante el gobierno federal de que no podemos seguir con esta política de seguri­dad que en Zacatecas no está funcionando’.

“NO TERMINABA la rueda de prensa de Movimiento Ciudadano, cuando ‘El Deivis’, no sólo reconocía su fracasada lucha contra el narco, sino que se recargó en la sociedad:

‘El Narco, Organizado e Inteligente’

‘LA INSEGURIDAD -sentenció ‘El Rey David’- dejó de ser un asunto de Estado, para ser un asunto de todos: religiosos, pa­dres de familia, comerciantes, empresarios, y el Estado Mexicano no puede renunciar a su tutela, la de resguardar los bienes’, reconociendo que ‘las organizaciones crimi­nales, además de organizadas, han resultado ser inteligentes’.

Pues yo le Entro, qué Chingaos

“PUES sí ‘El Rey David’ está invitando a echarle montón al narco, yo le entro, qué chingaos’, que me dé de alta en la Policía In­vestigadora, placa, sueldo y prestaciones de ley, y yo le entro, y a puro reventar tienditas de venta de drogas, no me rajo, yo si amo a mi país, y lo quiero libre de narcos y drogas.

Los Asesinatos en la Jornada de Terror

NO CABE duda de que a los hermanos Monreal: David y Saúl les faltan huevitos para aceptar su responsabilidad en la lucha inteligente contra la criminalidad: Saúl le echa la culpa a su hermano David el gobernador y a la Federación, mientras que David se limpia con López Obrador; que no mamen, ambos son corresponsa­bles, pues son coadyuvantes, que recuer­den la Protesta de Ley, que prometieron cumplir y hacer cumplir, cuando tomaron posesión de sus puestos, entonces que no le hagan al buey, se los recuerdo con todo respeto.

EN CUANTO a los asesinatos, estuvie­ron tupiditos: Durante los narcobloqueos, un trailero, radicado en Aguascalientes, de nombre Antonio Leos Martínez, mejor conocido como ‘La Mascarita’, fue ase­sinado cuando en terrenos del municipio de Enrique Estrada, en la carretera federal 45, en los terrenos del municipio Enrique Estrada, entre el tramo Fresnillo-Zacatecas, en el kilómetro 41, fue interceptado por los narcos para robarle el trailer, pero como ‘La Mascarita’ opuso resistencia, lo mataron a balazos, le robaron el trailer para incendiarlo y bloquear la carretera.

ESTA INFORMACIÓN la consiguió nuestro compañero Óscar Salado de Pá­gina 24 Aguascalientes, en el vecino estado. Aquí en Zacatecas nos ocultaron este asesinato. No hay detenidos.

EN FRESNILLO, la noche del domingo, en las inmediaciones del Epazote y Tapias de Santa Cruz, fueron asesinados a balazos tres personas. Tampoco hubo detenidos.

EN VALPARAÍSO, un hombre fue deca­pitado, su cuerpo fue tirado a la entrada de la comunidad llamada Mimbres ayer lunes por la mañana. No hay detenidos.

FRESNILLO, en la lateral de Tránsito Pesada, colonia Ojo de Agua, a plena luz del día dos personas fueron atacadas a ba­lazos. Una murió en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante, herido, se encuentra grave en el Hospital General. No hay detenidos.

EN GUADALUPE, en la carretera federal 45, al filo de las 8:40 de la mañana, con di­rección a Aguascalientes, mataron a balazos a un hombre. Su cadáver estaba boca arriba a un costado de la carretera. No hay detenidos.

EN FRESNILLO, alrededor de las 9:10 de la mañana, mataron a un sujeto a balazos y lo tiraron en el entronque que va a San José de Lourdes, a pocos metros de la carretera federal 45. No hay detenidos.

EN CIUDAD Cuauhtémoc, un emplea­do de la tienda Oxxo, que está situada en la autopista federal 45, fue víctima de los ‘RaTellos’, que lo balearon para robarle la venta del día. No hay detenidos.

PUES ASÍ estuvo la jornada, en poco más de 24 horas, los ‘organizados e inteligentes’, integrantes del narcotráfico, asesinaron a ocho personas, e hirieron a dos más, sin ser detenidos.

¡VAYA QUE son ‘organizados e inteli­gentes’ esa caterva de asesinos a los que los zonzos y desorganizados policías, soldados y elementos de la Guardia Nacional, no les pueden echar el guante, ¿por qué $erá?

La Frase de oro del día

‘NO HAY que tenerle miedo al narco, sólo hay que tomar precaución’: Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.