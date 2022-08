Definitivo: No Habrá Serial Taurino en la FENAZA

Rada: Argumentos de Gobierno y Patronato no Fueron Suficientes

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista telefónica para Página 24 Zacatecas, Jorge Rada Luévano, represen­tante legal de la Asociación Civil Colectiva Nacional Anticorrupción (Colecna), relató los avances sobre el juicio de amparo que promovieron para la suspensión definitiva de las corridas de toros en la entidad; sobre todo ante la resolución de un juez que con­cedió la suspensión solicitada.

El abogado explicó que una de las etapas fundamentales fue la etapa de suspensión del acto reclamado, ya que se determinó la “suspensión provisional” del festival taurino.

“Para ello solicitó informes solicitados al gobierno del estado, particularmente al Pa­tronato de la Feria y al Comité Organizador. Posterior a ello, el gobierno interpuso un recurso contra la suspensión provisional; mientras que el tribunal colegiado determinó infundada, porque los argumentos que se produjeron en la queja, no eran suficientes para modificar la medida. Entonces se ce­lebró la audiencia incidental, respeto a la suspensión; pero determinaron concedernos la suspensión definitiva. Eso provoca que el festival taurino ya esté suspendido en todas sus corridas”.

Además, resaltó que las autoridades del gobierno tienen la posibilidad de debatir la suspensión definitiva, sin embargo se realiza mediante un recurso de revisión, que dura por lo menos tres meses para ser resuelto. Por lo que para ese entonces la festividad taurina ya habrá terminado, entonces el recurso se delimitará sin materia. “Todavía hay posibilidad de debatirlo jurídicamente, el problema es que los tiempos ya no le dan a las autoridades”.

Por último, comentó que la asociación no sólo busca afectar el serial taurino o bien otras tradiciones, sino que más bien han trabajado en otras iniciativas y actividades que no son tan “mediáticas”, pero que sí se enfocan en el cuidado y bienestar animal.

“Hay muchas de las actividades y acciones que nosotros realizamos como colectiva, que no son tan mediáticas ni tan polémicas como el tema de los toros. Por ejemplo, brindamos asesorías y auditorías a empresas mineras en Zacatecas, para cumplir con la normatividad ambiental; temas que no son mediáticos.

Vamos a seguir trabajando y estamos espe­rando conocer la reacción de la población y de los aficionados a la tauromaquia, porque no queremos entrar en un conflicto directo con ellos. Realmente, lo que hacemos no­sotros es invitar a estos aficionados, para que se cree un puente de comunicación; no negamos que tenga una cultura o reconoci­miento histórico esta fiesta taurina. Sin em­bargo lo que no compartimos es el maltrato animal y el sacrificio, entonces ellos tienen la obligación de que si quieren preservar esta tradición que se acerquen a las autoridades, en este caso al Poder Legislativo, para que se regulen estas actividades y no provoquen mayores daños a los animales involucrados en estos eventos”, destacó.