“Vivimos con Miedo Aunque Tomamos Precauciones”

Zacatecanos Responden al General Adolfo Marín:

Por Rubén Palomo Macías

Durante su informe semanal el secreta­rio de Seguridad Pública, general Adolfo Marín Marín, recomendó que no debemos tener miedo de la situación de inseguridad que existe en Zacatecas y solamente se deben tomar las precauciones debidas.

Estas palabras han causado el repu­dio entre la sociedad, que se encuentra inconforme y decepcionada por el nulo trabajo realizado por el secretario y las demás autoridades encargadas de brindar seguridad a los habitantes de Zacatecas.

Socorro Pérez mencionó a Página 24 Zacatecas que es lógico que no se pueda vivir con miedo y se tomen las precauciones necesarias, sin embargo los delincuentes no tienen consideración ante dichas precauciones.

“Es un llamado para que las autorida­des, si es que existen, se pongan las pilas y discúlpeme. ¿Cuáles autoridades?”, cuestionó.

Socorro Pérez señaló que sería bueno el cambio del secretario de seguridad y apuntó que el único con autoridad en todo el mundo es el “todo poderoso”.

Por su parte Ramiro López comentó que las declaraciones del secretario están mal ya que si se debe tener miedo porque no se puede estar bien en la calle por la inseguridad qué hay, pero además ni en las casas hay seguridad, pues también ahí llegan los narcos a matar o a privar de su libertad, incluso, a familias completas.

“Creo que lo que está haciendo es evitar decir la verdad de lo que está pasando y sus respuestas son solo excusas, no me genera confianza. Si cambian al secretario puede ser que Zacatecas esté mejor”, agregó.

Finalmente Cinthia Carrillo mencionó que si le hace caso al secretario de seguridad y toma la precaución de no salir de su casa, encerrarse temprano o todo el día pero con miedo.

“Todo el mundo tuvimos pavor el sábado y el lunes, nunca se ha visto que el secre­tario haga su trabajo y no lo hace. Espero que lo cambien llegue una persona mejor, además no sólo el secretario de seguridad, también el gobernador y el presidente municipal, no veo que hagan nada para meter a la cárcel a los narcos”, aseguró.

Estas son las opiniones que se pueden encontrar en las calles de Zacatecas, lo cercano a la realidad, a los hechos delicti­vos y a quienes, con temor y una inmensa necesidad, salen de sus hogares para buscar el sustento diario para la familia.