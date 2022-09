“La Suspensión de las Corridas de Toros Afectó al Sector Hotelero”

Fue un Gran Error, un Capricho Político: Muñoz del Cojo

Por Rubén Palomo Macías

Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del estado, aseguró a Página 24 Zacatecas que, como “turistero” no le gusta hablar del tema de in­seguridad que se vive en la entidad ya que no le corresponde y quienes deberían de hablar del tema son las autoridades correspondientes.

“Te puedo comentar que en Fresnillo se está desarrollando la Feria y no hemos tenido problemas hasta el momento, fuera del fin de semana pasado, donde tuvimos la ausencia de algunos pilotos en la carrera de motos porque no pudieron llegar. Es una lástima y ojalá que las cosas mejoren pronto, pero debemos pedirles a las autoridades que hagan su trabajo”, mencionó.

El presidente señaló que se debe trabajar en conjunto y no se puede hacer leña del árbol caído ni incendiarlo. En definitiva todos estamos en el estado y esas situaciones afectan a todos los habitantes.

“Creo que, en nombre de los hoteleros, nos reiteramos a las órdenes de nuestras autoridades para hacer lo posible y lo conveniente para poder sacar adelante la situación”, agregó.

Raúl Muñoz apuntó que este fin de semana inicia la Feria Nacional de Zacatecas (FE­NAZA) y el viernes se celebrará el aniversa­rio de la feria de Fresnillo. Desde su opinión la suspensión de los festejos taurinos fue un error ya que era de las actividades que pueden generar turismo.

“El teatro del pueblo es muy local, el palenque está extremadamente regional y lo poco que nos trae actividad turística fue quitado por caprichos políticos, ya que esas son posturas políticas solamente. Me preo­cupa mucho la posición que toma la gente porque si somos coherentes y equitativos también se deben quitar las peleas de gallos, que afectarían al palenque, y lo que más me hace parar de pestañas es que viene el Congreso Nacional Charro, donde se usan animales”, arremetió.

Muñoz del Cojo aseguró que si se está a expensas a los caprichos de tres personas probablemente también se suspenda el congreso charro.

“Realmente no puedo cuantificar la pérdi­da, lo que puedo confirmar es que para los únicos eventos que teníamos reservaciones era para las corridas de toros, que ya están canceladas. He platicado con el gremio hotelero y es como estoy enterado de estas cosas. Una suspensión definitiva se debe tomar como tal, no sé qué es lo que venga más adelante”, finalizó.