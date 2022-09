Son “Paradójicas” las Encuestas del INEGI; Reporta 97% de Inseguridad y en las Nuestras Bajan 38%: David

“Lo que le Interesa al Ciudadano son los Resultados y Vamos Bien”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para medios de comunica­ción, entre ellos Página 24 Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila, mencionó que revisarán la estrategia de seguridad, tal como lo recomendó el Presidente de la Repú­blica, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo ante el llamado que realizara durante la “Mañanera” desde Palacio Nacional.

Asimismo, comentó que a pesar de los problemas de inseguridad, el embajador de Estados Unidos de América (EUA), Ken Salazar sí visitará el estado y se reunirá con el gobernador para tratar diversos temas.

“Estamos trabajando ya una agenda, lo que anunció él, que vamos a evaluar el plan de seguridad, Zacatecas II. Plantearemos los proyectos de desarrollo que son carre­teras, mantenimiento, reencarpetamiento de las carreteras federales, porque luego no se permite meternos pues pertenece a la Federación. Vamos a plantearle también el tema del agua, pues es importante para el estado. Queremos anticiparnos ante cualquier situación y el otro tema vamos a incorporar lo educativo, no se ha logrado federalizar la nómina, estamos al amparo del convenio que nos está dando para ce­rrar el año, pero que le sigue costando a Zacatecas más de mil millones de pesos. Esa nómina le cuesta tres mil 100 millo­nes de pesos, con dos mil nos ayuda uno de los fondos. Entonces lo ideal como lo he externado es que la Federación se haga cargo de la nómina magisterial”.

Sobre el embajador Ken Salazar, el go­bernador expresó: “Mañana llega su avan­zada, también vemos si nos autorizan para dar a conocer la agenda que hemos cons­truido y que en teoría aceptó; va a comer acá, descansará y hará algunas reuniones que tenemos acordadas. Él viene a hacer un recorrido, el tema de las inversiones, minería, seguridad, trae toda una agenda de trabajo”.

“Sobre todo me parece que está intentan­do, de manera presencial a través del equipo y del personal que representa, verificar la información que le hacen llegar. Porque resulta paradójico que las propias encuestas de percepción del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), con condiciones todavía de muy mala opinión. Caso Fresni­llo, por ejemplo, que hemos logrado dismi­nuir el homicidio y el índice del delito en más de un 38% desde el Plan Zacatecas II; pero paradójicamente en la percepción que dan a conocer sale con un 97%. Entonces qué caso tienen las encuestas si ya saben que 100% se sienten inseguros”

“La realidad, que es lo que le interesa al ciudadano, son los resultados que estamos obteniendo con esfuerzo y sacrificio en todo Zacatecas. La realidad es que estamos por terminar, y hago “changuitos” para que no pase nada, pero llevamos saldo blanco y hay eventos donde se dan cita más de 20 mil personas a su feria y festejo”.

También, sobre el tema de la suspensión de las corridas de toros, recalcó que es un debate que “está ahí”. Pero que al ser un tema institucional, se deberá abordar y discutir. “Sedes como las de Zacatecas, que vive del turismo, no le hace daño a nadie. Históricamente, las fiestas taurinas, son más viejas que muchas de las activida­des nuevas y recientes (sic). La tradición y costumbre de los toros es muy añeja, creo que se debe entrar al debate para que sea el pueblo el que opine, porque en Zacatecas veo que la mayoría disfruta y quiere la fiesta taurina. Además de ser una actividad económica, es que a veces no se dimensiona. Quitaron los circos que era una actividad para los niños, cuidaban a los animales; pero al acabar con los circos, los maltrataron, murieron de hambre o los abandonaron. Me parece, en mi opinión, una irresponsabilidad”, finalizó.