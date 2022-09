Mi Jardín de Flores

¿Qué va a Informar “El Deivis”?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Con conocimiento de causa, le digo al Gobernador David Monreal que Zacate­cas sí atraviesa por una grave situación de inseguridad; que las acciones imple­mentadas por el Secretario Adolfo Marín son insuficientes y debe ser destituido de su cargo; y que en el Congreso de la Unión tiene a zacatecanas y zacatecanos de oposición que estamos dispuestos a sentarnos a dialogar y llegar a acuer­dos en favor de la población, conseguir mayores presupuestos y fortalecer a la entidad y sus municipios’: Noemí Bere­nice Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 1 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Gobernador Ensoberbecido

QUE DIOS me perdone, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.

“¿LO DICE por ‘El Deivis’, ¿verdad, madre Teresa?”.

-¿CÓMO lo adivinó, doña Petra?-.

-ES QUE yo también leí las declaraciones de ‘El Deivis ‘, que hoy publica nuestro Dia­rio Página 24 Zacatecas, quien insiste que en el tema de inseguridad, los asesinatos han bajado considerablemente, como en Fresnillo que, según él, disminuyeron 38%, y se duele de que el INEGI, diga que 97% de los fresnillenses se sienten inseguros.

“ENTONCES él dice que eso es ‘para­dójico’, lo que se me hace muy jalado de los pelos, porque para arreglar cualquier problema que se presente, hay que aceptar que existe, de lo contrario ¿cómo lo va a solucionar, si lo ignora?”.

-MAL, muy mal. ‘El Rey David’, yo creo, en todo caso, que el ‘contradictorio’ es él, no el INEGI: Fresnillo, no sólo es uno de los municipios más inseguros de México, sino a nivel mundial, ¿no hasta su propio hermano Saúl, alcalde de Fresnillo lo reconoce y protesta porque ni siquiera el secretario de Seguridad Pública, el general Adolfo Marín Marín, no sólo no se para en Fresnillo, sino que ni siquiera le contesta el teléfono?

“EN ZACATECAS estamos muy mal (Chalchihuites es una isla) en esas cuestio­nes, pero en el resto del estado, ¡ay, nanita! Sí da miedo”.

-HAY OTRO tema muy cañón -intervie­ne doña Petra-, además de la inseguridad: lo económico; y ‘El Deivis’ quiere que también se lo resuelva mi ‘cabecita de al­godón’, ¿ya vieron que casi le escribe por adelantado, su carta al Niño Dios?

“INSISTE en que sea la Federación quien le pague la nómina magisterial, porque según él no puede pagarla porque representa tres mil 100 millones de pesos, aunque reconoce que el gobierno de mi ‘cabecita de algodón’, lo apoya con dos mil millones de pesos, pero quiere más, no sabe otra cosa que extender la palma de la mano.

“Y OTRA vez me sacó de onda cuan­do dijo que en el reencarpamiento de las carreteras federales no se está metiendo porque luego no se lo permiten. En cuanto al tema de la violencia, ‘El Deivis’ dijo que ‘estamos trabajando ya una agenda, lo que anunció él, que vamos a evaluar el plan de seguridad, Zacatecas II’.

-YO LO noto sobrado, incluso al refe­rirse al Presidente López Obrador, le dice ‘él’, así también el embajador Ken Salazar, a quien yo no me explico por qué lo invitó-.

-PUES el dijo que para que vea la rea­lidad de la inseguridad que, insiste, va disminuyendo-.

-ESO SE llama ‘soberbia’, ¿creen us­tedes que a don Ken lo va a sorprender, cuando todos sabemos que los Estados Unidos están muy bien informados de lo que sucede en México y el mundo? ¡Por favor!-.

-‘EL DEIVIS’ a de andar nerviosón, por lo de su primer informe, pues al quejarse de la cancelación del serial taurino, se tropezó con el siguiente gazapo:

“LAS fiestas taurinas son más viejas que muchas de las actividades nuevas y recientes”.

-JAJAJA… ¡Cantinflas le viene guan­go!-.

-¡POBRECITO! Está nervioso por su Primer Informe, ¿qué esperan ustedes de él?-.

-TIENE QUE hacer un anunció especta­cular, porque lo más que ha hecho son par­ches en calles y en alguna carreteras, ¿qué hizo el Narizón en su Primer Informe?-.

-REBAJAR sueldos de su gabinete: 20%, atraer tres nuevas empresas y expandir 14; alrededor de 8 mil empleos, aumentar la policía estatal a mil 100 elementos, inver­sión en educación: becas y rehabilitación de espacios, por 565 millones de pesos, 10 nuevas leyes hacendarias, recordó que su gobierno inició con una deuda de 7 mil 698 pesos, y que no había pedido préstamo alguno, uso austero de telefonía celular, ahorro de combustibles, próxima inversión de cámaras de video, por un monto inicial de 50 millones de pesos-.

-HABRÁ qué ver con qué nos sorprende ‘El Deivis’; yo, en su lugar, ya andaría sobres de ‘El RaTello’, ‘La Chingona’ y el Benjamín, cuando menos-.

Para eso los Quieren, Como Carne de Cañón

QUE TRISTEZA, me cae. Un chavo, de nombre Armando de 26 años, fue privado de su libertad y obligado, mediante ame­nazas de matar a su familia, a sumarse a las filas del narco.

Y AYER miércoles, esta situación tuvo un final muy -perdón por la expresión-cabrón.

A LA CASA de Armando habló una voz anónima, diciéndole que a su hijo lo habían matado, que su cuerpo estaba en la policía.

Y PATRICIA, de 45 años, fue a la Casa de Justicia y de ahí la mandaron a la Fiscalía, don­de los médicos legistas le mostraron fotos y en esos momentos reconoció el cuerpo de su hijo.

ESO ES lo que esos hijos de sus ching… (censurado) madre hacen con los que pri­van de su libertad. Los utilizan como carne de cañón. Por eso me encabro… na que este chinche gobierno no haga nada.

HOY, NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, cumpliendo con su labor social, publica tres Cédulas de Búsqueda:

ANTONIO RAMÍREZ FIGUEROA de 37 años, quien desapareció el 30 de agosto de este año, en Monte Escobedo, Zacatecas.

JESSICA ESMERALDA GUTIÉRREZ ALBA de 15 años, desaparecida el 26 de agosto de 2022, en Fresnillo Zacatecas.

DAVID ORTÍZ VALDEZ de 59 años, desaparecido el 31 de agosto de 2022, en Guadalupe, Zacatecas.

-¡QUÉ tristeza, la verdad! y nuestras autoridades durmiendo en sueño de los justos, ¡no se vale!-.

-PUES COMO dice don Roberto, son ching… (censurado), ¿qué clase de au­toridades tenemos que lo único que les interesa es robar?

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.