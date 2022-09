Saúl Buscará un Acercamiento con el Presidente López Obrador: Álvarez

“Autoridades Estatales no lo Toman en Cuenta”

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de gobierno de Fresnillo, Martín Álvarez Casio, señaló a Página 24 Zacatecas que existe una gran falta de comunicación entre el municipio y las dependencias del gobierno del estado. Por esa razón, desde el ayuntamiento, se tiene el interés de entablar una plática en la próxima visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, me mencionó que tiene este interés de platicar con el Presidente Andrés Ma­nuel para hacerle planteamientos que han hecho los fresnillenses y él será el portavoz de continuar pidiéndole que nos ayude a traer la paz y la seguridad al municipio. La verdad es que ha habido algunas ocasiones en que ha venido el Presidente y no se ha considerado la presencia de los municipios pero Saúl, independientemente de cualquier situación y adversidad, va a seguir en la misma postura”, comentó.

Martín Álvarez aseguró que el alcalde no se cansará en buscar el acercamiento con el Presidente de la República y reiteró que las declaraciones del alcalde fresnillense pue­den llegar a molestar o inquietar a algunos funcionarios pero se hace de buena fe con el ánimo de respaldar a los habitantes de Fresnillo.

“Saúl Monreal ha sido duro con el secre­tario de Seguridad Pública Pública, ha sido duro con la secretaria de Educación porque de pronto también ha visto desatención por parte de los funcionarios. Esto no a su persona sino al municipio en sí, a Fresnillo y mientras no se mejore esa comunicación el alcalde seguirá en la misma postura”, añadió.

El secretario señaló que la estrategia de Seguridad Pública solamente la saben las corporaciones y no se involucra a los gobiernos municipales. Por esa razón los ayuntamientos no tienen nada que informar al respecto ya que no se saben los datos.

“Eso es lo que ha señalado y ha pedido el licenciado Saúl. El gobierno municipal participa en lo que le corresponde, no creo que no exista la coordinación pero creo que debe de haber más atención al llamado y la participación de los ayuntamientos”, finalizó.