Trabajadores de Guadalupe Están en su Derecho de Dejar de Pertenecer al Issstezac: Chávez Padilla

Asegura que el Ayuntamiento no Debe Cuotas al Instituto de Pensiones

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, detalló que algunos de los trabajadores del ayuntamiento se pronunciaron a favor de dejar de pertenecer y dar cuotas al Insti­tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).

Expuso que esta es una responsabilidad de cada trabajador, además que el Ayunta­miento ha cumplido con lo concerniente a la ley para pagar las cuotas por cada uno de los puestos laborales dados de alta frente a la institución de servicios sociales. Además, reiteró, que el deseo de los trabajadores a cambiar de esquema o institución de segu­ridad, y no pagar las cuotas “deriva de la incertidumbre de saber si cuando lleguen a su retiro, exista o no el Issstezac, o bien tenga la capacidad de pagar sus aportaciones más los beneficios que hayan acumulado en estos años. Nosotros como municipio no hay una injerencia, más que el cumplimiento del pago que Guadalupe: desde que llegué, hacemos el pago puntual a la cuota al Issste­zac. Solamente ellos, personalmente pueden hacerlo, y en la junta directiva dictaminarán si se puede o no”.

Dijo que no tienen contabilizados cuántos trabajadores tomarán esta decisión, sino que les han externado esta información. Sin embargo, dijo que, como Ayuntamiento, no afecta sino que erogan lo mismo, sólo que no se depositará al instituto de pensiones, sino en manos del trabajador que decidirá poste­riormente dónde asegurar su servicio social.

También, sobre los pagos de cuotas y el cumplimiento con estas prestaciones, dijo que han sido puntuales en el pago, aunque al iniciar la administración sí encontraron adeu­dos importantes, que se supone debía pagar el expresidente Enrique Flores Mendoza. “Dejó adeudos de varios millones de pesos a Issstezac, nosotros los liquidamos para apoyar a los trabajadores; porque ese es el problema del Issstezac, que no le pagaban y se iban generando esas complicaciones”.