Mi Jardín de Flores

David Contra Saúl, Kramer vs Kramer

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

De los más de dos millones de delitos al año, más de la mitad son familiares y Civiles: Arturo Nahle García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 2 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Saúl vs David, Versión Fresnillense de Kramer Contra Kramer

CADA VEZ es más aguda la animad­versión entre los hermanos don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas; y el joven Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, son la versión local de Kramer contra Kramer.

-PUES en un descuido, van a terminar peor, ‘El Deivis’ siempre ha hecho de menos al Saúl, y éste pues nomás no se deja. Recuerden cuando ambos buscaban la gubernatura, nomás se oía el crujir de huesos de ambos lados-.

-PUES SÍ, sólo que el líder del clan, Ricardo Monreal Ávila ‘El Monris’, tiene cierta preferencia por ‘El Deivis’, porque desde niño el Saúl se creó con otra familia, entonces no se dio bien la convivencia: el Saúl ve a sus primos como sus verdaderos hermanos y a sus hermanos como si no lo fueran, el distanciamiento fue y es muy marcado.

-TAN MARCADO, que Martín Álvarez Casio, secretario de Gobierno, de Saúl, naturalmente agarra partido por su jefe, porque ‘El Deivis’ nomás no lo pela y, como no lo pela, ‘El Yéneral’, Adolfo Ma­rín Marín, secretario de Seguridad Pública, pues tampoco lo pela, al iguales que otros miembros de su gabinete.

“POR eso, el Saúl quiere tratar direc­tamente con mi ‘cabecita de algodón’, y mandar por un tubo a ‘El Deivis’ y, por qué no, hasta ‘El Monris’, que cada vez está más lejos de Morena, por su ambición de ser candidato a Presidente de México, sea por el partido o partidos que sean.

“SE ve que el Saúl quiere aprovechar que ‘El Monris’ se saltó las trancas y acercarse a mi ‘cabecita de algodón’, para que apoye su gobierno, porque con sus hermanos ya vio que nomás no cuenta”.

ENTONCES, Martín Álvarez ya tiene lí­nea de Saúl para provocar un acercamiento con el Presidente López Obrador:

‘EL PRESIDENTE municipal, Saúl Monreal Ávila -declaró Martín Álvarez a Página 24 Zacatecas- me mencionó que tie­ne este interés de platicar con el Presidente Andrés Manuel para hacerle planteamien­tos que han hecho los fresnillenses y él será el portavoz de continuar pidiéndole que nos ayude a traer la paz y la seguridad al muni­cipio. La verdad es que ha habido algunas ocasiones en que ha venido el Presidente y no se ha considerado la presencia de los municipios, pero Saúl, independientemente de cualquier situación y adversidad, va a seguir en la misma postura’.

“DESPUÉS trata de justificarlo diciendo que ‘Saúl no se cansará en buscar el acerca­miento con el Presidente de la República, y reiteró que las declaraciones del alcalde fresnillense pueden llegar a molestar o inquietar a algunos funcionarios, pero se hacen de buena fe con el ánimo de respaldar a los habitantes de Fresnillo’.

“PERO ADEMÁS, Martín reconoció que ‘Saúl Monreal ha sido duro con el secretario de Seguridad Pública Pública (Adolfo Marín), ha sido duro con la secre­taria de Educación (Maribel Villalpando Haro) porque de pronto también ha visto desatención por parte de los funcionarios. Esto no a su persona sino al municipio en sí, a Fresnillo y mientras no se mejore esa comunicación el alcalde seguirá en la misma postura.

“ES DECIR, echándoles cacayacas, no sólo a ‘El Deivis’, sino a todos los funcio­narios del Gabinete que le hagan el feo”.

-YO NO creo que el señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, atien­da ese caso, es un pleito familiar que debe dirimirse entre ellos mismos-.

-NO, pues entonces ya estuvo que los hermanos se van a seguir haciendo pe­dazos, ‘El Deivis’ ignorándolo, y el Saúl echando víboras y culebras: Caín y Abel, en los tiempos modernos-.

El Dedo en la Llaga

BUEN PROYECTO: Mauricio Aceve­do, titular del Instituto de la Juventud del Estado (INJUVE), informa que ha sosteni­do algunas reuniones con el subsecretario de Prevención del Delito, Manuel Ibarra Santos, para prevenir el reclutamiento de jóvenes por los Malos Organizados.

-Y ¿CÓMO lo van a prevenir?-.

-PUES SEGÚN eso, con pláticas: ‘lo que nosotros queremos hacer es dotar de información a todos los jóvenes y cuáles son las causas de estos lamentables actos’, señaló-.

“REVELÓ que este tema se ha tratado en las reuniones de la Mesa de Construc­ción de Paz; en donde dijeron que son: ‘Jerez, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo y Valparaíso en donde existe mayor índice de violencia’, ¿qué les parece?”.

-PUES NOMÁS puso el dedo en la lla­ga, porque con pláticas no van a resolver nada, ya que la mayoría de los reclutados no lo hacen porque les gusta o porque quieren hacerse ricos de la noche a la ma­ñana, no. Lo hacen porque los amenazan de muerte y les dicen que sus familias correrán la misma suerte.

“LOS convierten en carne de cañón, porque los mandan al frente de los en­frentamientos y ahí quedan. Ahí tienen al joven que privaron de su libertad y tres o cuatro días después lo mataron en enfrentamiento con otros dos.

“LO QUE se necesita es que gente súper preparada se infiltre en las filas del narco y pase la información, para después, en la primera oportunidad, detenerlos. Insisto, con inteligencia. Si el narco se infiltra en las policías y corrompe hasta gobernadores, ¿por qué no lo pueden hacer las autoridades?

“TENEMOS gente muy valiosa en la Marina, en el Ejército Mexicano, en la Guardia Nacional, en las policías, en las altas esferas del gobierno: ¿Se imaginan a un Genaro García Luna infiltrado en el narco, trabajando honestamente para el gobierno de México?

“PERO el problema que en el gobier­no hay mucho traidor a la patria, como muestra de ello tenemos muchos exnar­cogobernadores, narcogobernadores y…

-YA MEJOR párele ahí. En Zacatecas no cantamos mal las rancheras-.

El Dedo en la Llaga II

PUES LAS desapariciones, no cesan. Hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con nuestra labor social, publica dos Cédulas de Búsqueda: FELIPE PÉREZ GÓMEZ de 63 años, desaparecido el 3 (sic) de agosto de 2022, en Sombrerete, Zacatecas, y

JULIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ de 64 años, desaparecido el 1 de marzo de 2022, en Fresnillo, Zacatecas.

-¿QUÉ LES parece?-.

-ZACATECAS es muy peligroso, nadie, a ninguna edad, está seguro-.

La Maldita Corrupción

-SI PARA el alcalde de Jerez, José Humberto Salazar Contreras, no existe la violencia en ese Pueblo Mágico”, menos la corrupción, pero trascendió que el presidente del Patronato de la Feria de la Primavera, Víctor Manuel de Santiago González, le metió la mano al generoso cajón, y andan bailando muchos billetes.

SIN EMBARGO José Humberto Sala­zar, no lo ve así: “Se ha citado al Presidente del Patronato (Víctor Manuel de Santiago González) para que dé un desglose y una exposición de la situación que se presentó. Lo de los gastos irregulares son situaciones que el presidente del Patronato debe aclarar en su momento. Creo que son detalles de papeleo solamente’.

“CONTRADICTORIO, el alcalde Humberto aseguró que ‘no se descarta que existan irregularidades que tengan que ver con el desvío de recursos o el gasto irregu­lar del mismo recurso’.

“PERO, Humberto, de inmediato reculó: No creo que haya daño, solamente se tiene que aclarar la situación de cómo se repartió el recurso, es administración de recurso, pero no creo que haya desvío de recurso’. ¿Usted le cree? Yo tampoco.

Así Está la Economía en Zacatecas

NADA MÁS para que el lector se dé cuenta como ‘El Rey David’, tie­ne la economía en Zacatecas, a casi un año que asumió el poder, Rodrigo Castañeda Miranda, informa hoy viernes 2 de septiembre que: 99% de las empresas, son micro y pequeñas, las que generan 75% de los empleos en la entidad, y cerca de la mitad de la producción.

ASÍ ES que no se ven nada halagüeños los próximos cinco años del desgobierno de ‘El Rey David’.

Así Está la Economía en Zacatecas II

“A PESAR de tener el Presupuesto de Egresos para Zacatecas más grande de la Historia en este 2022, de: 33 mil 735 millo­nes 467 mil 666 pesos (más otra partida de, al menos, 600 millones de pesos), nuestra economía es de las más paupérrimas, del país.

“A PUNTO de cumplir un año con la Nueva Gobernanza, don David Monreal Ávila, tiene la economía de Zacatecas por los suelos: ‘El 99% de las empresas, son micro y pequeñas, mismas que generan 75% de los empleos de la entidad, y cerca de la mitad de la producción’.

“Y NO lo digo yo -la Madre Teresa de Chalchihuites-, sino don Rodrigo Casta­ñeda Miranda, titular de la Secretaría de Economía, ¿qué les parece?”.

-UYYY, madre Teresa, pues que estamos fritos y, suponiendo que ‘El Deivis’, como lo prometió, traiga nuevas empresas de tecnología de punta, ¿de dónde vamos a sacar esos trabajadores?-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.