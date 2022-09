Lorenzo Córdova se Queja de Violencia Física, Amenazas a su Persona o Patrimonio

“Pobreza, Inseguridad, Corrupción, Impunidad Siguen”, Truena

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa en la que estuvo presente Pagina 24 y otros medios de información el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello, recalcó que en términos generales la “democracia” está enfrentando una desatención ciudadana, producto de las “promesas no cumplidas” por parte de los gobiernos.

Además, señaló que problemas como la pobreza y la inseguridad siguen sin dismi­nuir, así como la corrupción, impunidad, entre otros problemas que generan una gran inconformidad social. Enfatizó que estos problemas siguen en la palestra de la sociedad en general, tanto en el país como en América Latina.

Reiteró que en el país, las propias auto­ridades de gobierno atentan y atacan a los órganos electorales: “Se trata del acoso y el hostigamiento de las instituciones electora­les, y que hoy constituye la punta de lanza de una reacción autoritaria que puede dañar la dignidad de nuestras democracias”.

Como primer punto, recalcó la “descalifi­cación” de las autoridades electorales, “que no es buena, pero que en el pasado venía de malos perdedores que en pasado descalifi­caban los procesos electorales”. También señaló otro tema es el acoso e intolerancia que ha llegado a violencia física, mencionó que en México no han sido exentos de ame­nazas a su persona o patrimonio.

También hizo un llamado sobre otros ataques con la reducción de presupuestos para dichos órganos electorales, aunque afortunadamente la Corte exigirá la revisión minuciosa para los recortes del presupuesto, lo que impedirá que la Cámara de Diputados Federal actúe de forma discrecional sobre el tema. Sobre todo porque se podrían po­ner en riesgo la operación de las próximas elecciones a nivel federal, así como en otros estados.

Mencionó que el instituto no tiene ene­migos, ni de partidos ni de gobiernos en turno, reiteró que hay quienes sí creen que el INE es el “enemigo”. “El INE ha aplicado la ley invariablemente a todos los partidos políticos, y no hay instituto que esté sentado que no haya sido sancionado por violaciones a las normas, con los mismos criterios”, señaló.