‘Fui uno de los que hizo el exhorto para que el secretario de seguridad Pública (Adolfo Marín Marín) viniera a comparecer ante los compañeros y compañeras diputadas, para que nos diera un resumen de acciones, pero creo que no viene ni va a venir’: Gerardo Pinedo Santacruz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 3 de septiembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Violencia e Inseguridad sin Límites las 24 Horas del día

PUES YO no sé qué Zacatecas estén viendo ‘El Rey David’ y su ‘Nueva Gobernanza’, que nos cuentean mintiéndonos todos los días con que la violencia e inseguridad van a la baja, pero la realidad es otra: todos los malditos días hay asesinatos, privaciones ilegales de la libertad, secuestros, extorsiones y desapariciones, las 24 horas del día.

ESTO ES lo que ‘El Rey David’ y sus corifeos no ven:

UNA MUJER, cuyo cadáver fue arrojado a las orillas de un camino de terracería que conduce a Las Norias, municipio de Guadalupe, habría sido secuestrada, torturada y posteriormente asesinada a balazos.

EL CUERPO de la víctima, que fue encontrado a las 12:00 del día, fue trasladado al Semefo donde permanece en calidad de ‘cadáver no identifi cado’.

“PERO ayer no fue sólo un asesinato cometido, no; En el mero municipio de la capital del estado, en la comunidad de Machines, fue encontrado el cuerpo de un hombre que tenía huellas de tortura, y estaba envuelto con bolsas.

EL CUERPO tenía huellas de tortura y trascendió que el hombre había sido secuestrado dos días antes de dentro de su propia casa, sin embargo la policía ni siquiera reportó su nombre.

Y REGRESAMOS a Guadalupe: un jovencito que pedaleaba su bicicleta por la calle Saladillo, fraccionamiento La Villa, fue sorprendido por un vehículo que se le emparejó y desde ahí dos de los tripulantes le mandaron una lluvia de plomo que terminó instantáneamente con su vida.

PUES AHÍ tienen, madre Teresa, doña Petra: tres asesinatos en menos de 24 horas, lo que signifi ca que los homicidios no van a la baja como lo pregona ‘La Nueva Gobernanza’, sólo para presumir que su gobierno trabaja, cuando todos sabemos que la Policía está infi ltrada por el narco.

PERO ADEMÁS, dos individuos fueron baleados dentro de una camioneta que estaba estacionada frente al Centro Regional de Reinserción (Cerereso), por lo que fueron trasladados urgentemente, al Hospital General, por la gravedad de sus heridas.

QUIERO HACER la observación que en ninguno de estos cinco hechos sangrientos, hubo detenidos. La impunidad en Zacatecas es total.

Los Desaparecidos Siguen en Aumento

Y SI los asesinatos, no paran, las desapariciones aumentan. Hoy sábado ‘nomás’ publicamos cuatro Cédulas de Búsqueda, que todo mundo ve, menos las ciegas autoridades:

YANETH NOEMÍ TOSTADO LANDA de 16 años, desaparecida en Monte Escobedo, Zacatecas, el 2 de septiembre de 2022.

RUBÉN CASTRO HERNÁNDEZ de 78 años, desaparecido el 1 de septiembre de 2022, en Sombrerete, Zacatecas.

GERARDO CABRERA REVELES de 29 años, desaparecido en el 30 de agosto, en Loreto, Zacatecas.

JOSÉ ISAAC de la Torre Díaz de 29 años, desaparecido en Loreto Zacatecas, el 30 de agosto de 2022.

OBSERVACIONES: Gerardo y José Isaac, llegaron a Loreto procedentes de Aguascalientes, pues les habían ofrecido trabajo. En cuanto llegaron a Loreto, los jóvenes se reportaron con sus familias, pero después apagaron sus celulares y no los contestan. Esta información me la pasaron del vecino estado, el compañero Esteban Bonilla López, reportero de TRIBUNA LIBRE.

¿QUÉ LES parecen las declaraciones de don Enrique Guadalupe Flores Mendoza, presidenta estatal del PRI, quien en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que: ‘Siempre hemos dicho que estamos conscientes que es un problema complejo, que no es privativo de Zacatecas ni de esta actual administración, que obedece a una descomposición social que se ha dado al incremento en el consumo de las drogas, pero es claro que también se tienen que asumir las responsabilidades’?

-SÍ Y no -toma la palabra doña Petra-. La descomposición social es cierta, pero fue y es inducida por las propias autoridades que tienen en sus manos el poder político, social y económico del país, con todo respeto, que el Enrique no se haga pendejo-.

-¡DOÑA PETRA!-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, que nos quieran ver la cara-.

“Y NO conformes con eso, los gobernantes toleran e impulsan la distribución y venta de estupefacientes, la venta indiscriminada de alcohol, de tabaco, de las aguas negras del imperialismo (la Coca-Cola) y la comida chatarra”-.

-EL CHINCHE gobierno chingó al pueblo; tiene razón doña Petra, ¿quién da las licencias y permisos para la venta y el consumo de drogas, de alcohol, tabaco?, pues el gobierno.

“¿QUIÉN es cómplice de los narcos?, pues el gobierno; ¿quién es el responsable de la educación?, pues el gobierno; ¿quien vende nuestras riquezas al extranjero?, pues el gobierno; ¿quién deja libres a los ‘RaTellos’?, pues el gobierno.

“Y ESTO no lo vemos en las novelas, todos lo vemos. Métansese al Twitter y facebook de Benjamín Medrano Quezada y sus lujos, viajes faraónicos, su residencia súper lujosa, muebles, ropa de marcas, relojes de oro, alimentación, buenos vinos, ropa, zapatos, etcétera, ‘¿ladrónde?’.

“SE LOS digo en serio, si Benjamin Medrano, que es un político de medio pelo, vive como maharajá, ¿se imaginan los que han tenido mejores cargos? ¿Dónde anda y vive Alex, a un año de haber dejado la gubernatura de Zacatecas? Me dicen que sigue viviendo en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con todo y familia a todo lujo; ¿no el infeliz decía que dejando el cargo se tendría que poner a trabajar de inmediato para mantener a su familia pues no era rico? Desgraciados, y todavía se burlan, no se vale.

-¡ESO! ¿Cuántos exgoberladrones están en la cárcel, por su complicidad con el narco y por ‘RaTellos’? “ESTA visto que si mi ‘cabecita de algodón’ les decomisara a todos los grandes políticos ‘RaTellos’, lo que se embolsaron, se pagaría toda la deuda pública y seríamos una potencia económica mundial.

“ENTONCES, el Enrique, por respeto a los zacatecanos, mejor debería quedarse callado: Cierto, la descomposición social está gruesa, pero la culpa es del mal gobierno”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.