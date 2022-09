El Embajador Ken Salazar, Sabe que la Violencia en Zacatecas Está Peor

“Conozco a Gente que me lo ha Dicho; Tienen Miedo”

Por Rubén Palomo Macías

El embajador de Estados Unidos de América, Kenneth Lee Salazar, comentó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación sobre la situación de inseguridad en México y en el estado.

“Sabemos que la seguridad es algo que afecta a los pueblos de México y Estados Unidos. Lo que es distinto en este año es que lo vemos como algo que se tiene que resolver, como socios los dos países, contra la corrupción y la violencia para que el pueblo pueda vivir con más seguridad y sin miedo. En Zacatecas trabajamos bien con el gobierno del estado con recursos arriba de 15 millones de dólares para capacitación y equipamiento, queremos hacer más” comentó.

El embajador aseguró que no habrá sorpresas en el trabajo realizado y se tiene que dar a la luz ya que los problemas de inseguridad se tienen que resolver entre todos los gobiernos.

“Conozco gente de Zacatecas que vive en el estado de Colorado, que viaja a Zacatecas en las fiestas de sus pueblos y ellos me hablan de que la situación de seguridad ha cambiado, va a lo peor, me decían. El miedo que tienen de pasar por algunos caminos de noche, por algunas carreteras, pero el compromiso del gobernador va encaminado a un trabajo en conjunto y espero llegar a un tiempo en donde lo que se ve, en términos de seguridad, lo podamos resolver de forma positiva. No se va a cambiar en una semana o unos meses pero trabajando juntos podemos tener éxito en adelante”, añadió.

Ken Salazar apuntó que una de las cosas más importantes de la democracia es el derecho de vivir sin miedo y señaló que en muchos lugares del mundo esa parte de la democracia ha fallado pero en Zacatecas no se dejará fallar.

“Nosotros también tenemos problemas por las armas y la violencia que se cría, donde en una escuela mataron a niños, es un problema que se tiene que resolver entre los dos países”, reiteró.

Por su parte el gobernador del estado, David Monreal Ávila, aseguró que la estrategia de seguridad nacional continuará aplicándose en Zacatecas y aceptó la coordinación y la colaboración para poder tener mejores resultados en seguridad.

“Podemos ir a encuentros de capacitación, compartir inteligencia y visión del comportamiento del delito. Nosotros vamos a sostener la estrategia en la búsqueda de paz y tranquilidad que se diseñó en la presidencia de la república, si habrá algún viraje nos lo harán saber pero hoy por hoy hemos tenido resultados y así los vamos a ventilar”, finalizó.