Mi Jardín de Flores

Ken Salazar: Apoyo de 15 mdd a Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Sabemos que la seguridad es algo que afecta a los pueblos de México y Estados Unidos. Lo que es distinto en este año es que lo vemos como algo que se tiene que resolver, como socios los dos países, contra la corrupción y la violencia para que el pueblo pueda vivir con más seguridad y sin miedo. En Zacatecas trabajamos bien con el gobierno del estado con recursos arriba de 15 millones de dólares para capacitación y equipamiento, queremos hacer más’: Ken Salazar.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 4 de septiembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La Visita de Ken Salazar a Zacatecas

¿QUÉ LES pareció la visita a Zacatecas de Mr. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en Mexico?

-PUES LE diré -contesta doña Petra-: a mí los gringo de por sí me caen gordos, pero el Ken no tanto, porque es descendiente de españoles y habla muy bien el castellano, es bilingüe. Lo que yo no sabía es que Estados Unidos manda recursos a Zacatecas por ‘arriba de 15 millones de dólares -algo así como 300 millones de pesos- para capacitación y equipamiento, queremos hacer más’, dijo en entrevista con Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación-.

-PUES YO tampoco lo sabía -tercia don Roberto-, equivalen a 300 kilos, es mucha lana y nunca he sabido que el gobierno en turno, dé cuenta de ellos, ¿se imaginan si esos 300 millones de pesos anuales llegaron a manos de Cristi?

-¡SE LOS chingó!, su verbo favorito: 15 millones de dólares es un billetote! Multiplíquenlo por cinco… son 75 millones de los verdes, ahora multiplíquelos por 20.00 pesos… ¡son mil 500 millones de pesos!, ¿dónde estarán esos billetes que asegura el Ken, recibió Zacatecas en los últimos cinco años?

-HABRÁ QUÉ investigarlo, es muchísimo dinero. Pero pasemos a la violencia y a la inseguridad que nos carcome inexorablemente, y de ésto está muy bien enterado el Ken, veamos lo que dijo en esa entrevista:

‘SABEMOS que la seguridad es algo que afecta a los pueblos de México y Estados Unidos. Lo que es distinto en este año es que lo vemos como algo que se tiene que resolver, como socios los dos países, contra la corrupción y la violencia para que el pueblo pueda vivir con más seguridad y sin miedo’.

-SE HAN de sentir responsables, pues los güeros son muy viciosos, se meten de todo: ¡hasta los gises los hacen polvo!, ¿no los han visto todos drogados caminando por las calles como ‘zombies’ de Sahuayo?, en el pecado llevan la penitencia, son un pueblo decadente, ¿verdad, madre Teresa?-.

-LAS DROGAS son su perdición y, por culpa de ellas, ese imperio se va a derrumbar, lo malo que nos está arrastrando; escuchen lo que dijo mister Ken:

‘CONOZCO gente de Zacatecas que vive en Colorado (donde nació y vive), que viaja a Zacatecas en las fiestas de sus pueblos y ellos me hablan de que la situación de seguridad ha cambiado, va a lo peor, me decían. El miedo que tienen de pasar por algunos caminos de noche, por algunas carreteras, pero el compromiso del gobernador va encaminado a un trabajo en conjunto y espero llegar a un tiempo en donde lo que se ve, en términos de seguridad, lo podamos resolver de forma positiva.

NO SE va a cambiar en una semana o unos meses pero trabajando juntos podemos tener éxito en adelante: Nosotros también tenemos problemas por las armas y la violencia que se cría, donde en una escuela mataron a niños, es un problema que se tiene que resolver entre los dos países’.

“YO CREÍ que sería todo, pero vi que en su Twitter, nos volvió a reclamar el aumento de la violencia y la inseguridad:

Sin Seguridad no Puede Haber Prosperidad

‘DEBIDO AL aumento de la delincuencia, recientemente agregamos a Zacatecas a nuestra lista de no viajar. Sin Seguridad no puede haber prosperidad y el apoyo a la inversión se desvanece. Invertir en seguridad y justicia fomenta las inversiones y la creación de empleos’.

-ESO, ESO, eso es lo que nosotros hemos comentado siempre, desde con ‘El RaTello‘ advertimos: si no hay seguridad, combate a la corrupción y a la impunidad, no habrá inversiones nacionales y extranjeras, pues los empresarios no son tan pandejos como para arriesgar sus vidas y capitales en un lugar tan inseguro como Zacatecas, ¿verdad que no estamos equivocados?

-SÓLO que ‘El Rey David” está siguiendo los pasos de Alex, le vale madre la violencia y la inseguridad, por algo será. Pero ya sería hora en que al Fiscal Murillo lo cesara, al igual que al secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, ¿no creen?”.

-ES CORRECTO y todo Zacatecas lo exige: estos señores no sé qué impedimento u órdenes tengan para no combatir a los Malos Organizados con inteligencia, pero no es nada sana esas actitudAdolfo Marín Marínes: dejar pasar todo, sin importarles nada más que el dinero-.

-ES QUE ‘El Deivis’ está convirtiendo a Zacatecas en un pueblo sin ley: ¿cómo es posible que por sus huevos hayan inaugurado el serial taurino, cuando un juez federal, sentenció la no celebración de las corridas de toros durante la FENAZA?

‘AQUÍ LOS empresarios se llevaron a ‘El Deivis’ entre las patas de los caballos, porque el, como gobernador de Zacatecas, está facultado para cumplir y hacer cumplir la ley, pero también se hizo buey, y lo permitió. ¡Quedó en ridículo!”.

-DEJE DE eso, doña Petra, si el juez federal, se pone drástico, hasta ‘El Rey David’ podría ser imputado por complicidad. Esto en otro país tendría consecuencias muy serias, los jueces no están pintados.

“CON OTRA, don Roberto, la diputada la María del Mar de Ávila debería de estar avergonzada por lo que presumió, en un insípido boletín de prensa:

‘PRIMERO DE LA TARDE PARA MAR IBARGÜENGOYTIA

“EN EL primer festejo del serial taurino 2022, el novillero José María Mendoza brindó el primero de la tarde a la legisladora, Maria del Mar de Ávila Ibargüengoytia en agradecimiento por la defensa de la fi esta brava en Zacatecas’.

-¡AY NO, Dios Mío! ¿Cómo así? Esto es fomentar a no respetar la ley, a invitar a sus representados a violar la ley. Yo creo que la señorita diputada le debe una disculpa a sus representados-.

-PUES A nadie conviene burlar la ley, eso los convierte en delincuentes-.

Estado Fallido

“PUES HAY malas noticias para ‘La Nueva Gobernanza’, las cosas más extrañas e inverosímiles del mundo suceden en Zacatecas, cómo la desaparición de un niño de cinco años en su propia casa:

“UNA JOVEN madre, de Nombre Carmen de 23 años, acudió ante el Ministerio Público, de Fresnillo, para denunciar la desaparición de su pequeño hijo de cinco años, que por la mañana estaba jugando en el patio de su casa, pero luego desapareció de su vista y lo buscó por toda la casa y ¡no lo encontró!

“TODA la comunidad de Las Catarinas, ubicada a 28 kilómetros de Fresnillo, esta abocada a buscar al niño que sigue sin aparecer, están consternados.

-¡HIJOS DE su..! ¡Con los niños no se metan!-.

Y los Asesinatos no Ceden

MIENTRAS nuestras inteligentes y trabajadoras autoridades, nos quieren ver la cara, diciendo que los asesinatos van a la baja, que sus temores nacen de la percepción, los narco se ensañan con el sufrido pueblo y asesinan a quién se les ponga por enfrente.

“EN GUADALUPE, Zacatecas.- una pareja, hombre y mujer, (“tomando todas las precauciones posibles y sin tener miedo”, como lo recomiendan Murillo y Marín), caminaban por la calle Álamos, colonia El Mezquital, cuando de repente frenó un automóvil frente a ellos; dos criminales pistola en mano se bajaron y les dispararon a quemarropa, muriendo ambos en el acto. No hay detenidos.

“EN GENARO Codina, Zacatecas.- un hombre fue secuestrado, torturado y asesinado a balazos. Su cadáver fue arrojando en el acotamiento de la carretera Viboritas- Perales. No hay detenidos.

“EN VALPARAÍSO, Zacatecas.- A la entrada de esta cabecera municipal, criminales tiraron el cuerpo sin vida de una persona y a unos metros de él, dejaron un narcomensaje. No, no hay detenidos”.

-Y COMO dijo don Teofi lito, ‘ni los detendrán’. Son muchos los intereses-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.