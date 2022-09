Gana Demanda por Sustracción de Menores, Pero Murillo Está en Contra

Desesperada Madre Denuncia “Descarado Trafico de Influencias”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, Viridiana Marlene Loera Lumbreras, madre de la menor Alexia Yamileth, denunció el caso de “sustracción de menores”, donde no hay avance ni respuesta al caso de violencia vicaria, ya que el padre de la niña la retiene, aun cuando no cuenta con la custodia.

También señaló que ya se aprobó una orden de cateo y procedió una demanda contra su ex esposo, sin embargo no han dado seguimiento al tema.

“Desde que se llevó a la niña fue el 5 de junio del 2020, primero asistía al DIF (Desarrollo Integral para la Familia), de ahí me canalizan a la Fiscalía (Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas), pero no me toman la denuncia porque es su papá, me dicen que no procede. Luego voy con la Policía Ministerial; luego la Centro de Justicia para las Mujeres. Ahí se lleva el proceso y la orden de aprehensión, salió después de un año”.

“Ahora, hace una semana, me dicen que ya no existe ninguna orden, aunque ya había salido a mi favor; pero resulta que Sergio Villareal Carrillo, mi exesposo, mete una revisión y se suspende todo. He mandado tres exhortos, me dicen que tienen que ir a Jerez porque él está en Monte Escobedo; ninguno de los exhortos ha tenido respuesta. También fui con la Policía Estatal, se negaron a ir porque dicen que por la inseguridad no quisieron ir. He ido con policías y sola, pero no logro nada. Además el padre de mi exesposo (Sergio Bernardo Villarreal Sánchez) fue presidente de Monte Escobedo por eso la comunidad lo protege. Creo que es corrupción, porque conocen a personas y por eso mi proceso no avanza. Conozco casos donde recuperan a sus hijos en poco tiempo. Pero yo tengo la guardia y custodia en su totalidad”.

Sobre la orden de cateo, dijo que no procedió porque el domicilio tiene la característica de estar dentro de un terreno privado; luego se ejecuta pero no había nadie en el lugar. Sin embargo conocen que la vivienda sí está habitada. Otro problema fue que no revisaron la azotea, además que no atendieron a tiempo las denuncias y procedimientos.