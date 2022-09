Mi Jardín de Flores

Sin Seguridad no hay Prosperidad: Ken Salazar

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Sin seguridad no hay prosperidad, por lo que es un desafío compartido. Con el presupuesto anual estadouni­dense para el año fiscal 2022 inverti­mos casi 30 mil millones de dólares para reducir la demanda de drogas ilícitas en nuestro país. Trabajamos para reducir sus ventas y las ganan­cias de los grupos criminales’: Ken Salazar.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 5 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Te­llo Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡CRISTO DEL Santo Entierro, ben­dícenos! ¿Ya leyeron que hasta los empresarios de Durango tienen temor de venir a Zacatecas a hacer negocios?

ESCUCHEN LO que dice doña Mag­dalena Gaucín, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Durango:

‘LA VIOLENCIA y la inseguridad que ha desatado el crimen organizado en las carreteras de Zacatecas complica comerciar con ese estado’.

PERO TAMBIÉN se quejan porque tampoco pueden llegar a Aguascalientes, ya que nuestras carreteras están invadi­das por lo Malos Organizados.

‘ES DESAFORTUNADO -continuó doña Magdalena – que no podamos salir por nuestro paso natural, que tengamos que andar por brechas y pidiendo apoyo a la Guardia Nacional, o investigando cómo está la situación para poder noso­tros transitar con tranquilidad’.

-QUIÉN LO dijera, madre Teresa, antes Durango era más inseguro que nosotros, pero ahora es al revés. Todo se volteó en cuanto ‘El Pinocho de Bernárdez’ ganó la gubernatura, aquel maldito 2016.

“ESE AÑO se decidió el cruel destino que todavía padecemos los zacatecanos, pues ‘El Deivis’, hasta ahorita, no ha dado color: sigue ensoberbecido, ¿ver­dad, don Roberto?”.

-PERDIÓ el piso, se cree inmortal y único dueño de Zacatecas, como si ignorara que la gubernatura es por seis años y ya desperdició el primero. Y que si él perdonó a su antecesor, él o la que viene no lo va a hacer, porque ahora se anda diciendo que le está metiendo muy seguido la mano al cajón, y que eso lo andan divulgando los cercanos al sena­dor José Narro-.

-YA QUIERO que sea jueves 8 de septiembre para escuchar su primer informe, quiero saber qué es lo que ha hecho con el Presupuesto de Egresos, más alto de la historia de Zacatecas: 33 mil 735 millones 467 mil 666 pesos, más un extra de 600 millones de pesos-.

-Y UN día después, viernes 9, regresa mi ‘cabecita de algodón’ a Zacatecas para echarle la mano a ‘El Deivis’, en la bronca de la violencia y la inseguridad que parece no tener fin-.

-EL PROBLEMA no es el narco, el problema es el propio ‘Rey David’, que está empecinado en sostener a dos gran­des floreros en su gabinete: Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado, y Adolfo Marín Ma­rín, secretario de Seguridad Pública, que no sirven para maldita la cosa, además de que sus policías están infiltradas por el narco-.

-HOY, MONSEÑOR Noriega Barceló dice que hasta los sacerdotes ya descon­fían del gobierno: ‘Es la realidad de cada día, inseguridad, que hay miedo y que empiezan a ver desconfianza, pues res­puestas rápidas no las hay. Desconfianza hacia las autoridades, por la forma y la estrategia de la que tanto hemos habla­do, que no es suficiente la contención a través de la presencia del Ejército no es suficiente, porque están unas semanas y luego vuelve la cruda realidad’.

-Y PARA que lo diga el señor obispo don Sigifrido, quien desde aquel día en que don Adolfo Marín lo invitó a comer y le ofreció varios elementos para su seguridad personal, ha sido muy con­descendiente con él, pero la realidad no puede disfrazarse de ‘percepción’, por más que quieran.

Zacatecas, Tierra sin Ley

-PERO NO solamente los narcos hacen de Zacatecas lo que quieren, sino hasta algunos empresarios vivillos se burlan de la ley y la justicia, apro­vechando la anarquía en que vivimos ‘gracias’ a la mala llamada ‘Nueva Gobernanza’, como lo están haciendo empresarios taurinos, a los que un Juez Federal les prohibió llevar a cabo las corridas de toros del llamado Serial Taurino-.

-PUES NO les fue nada bien en sus dos eventos taurinos iniciales, sábado y domingo, pues se desarrollaron con ape­nas unas cuantas decenas de fanáticos, a quien por cierto les dieron gato por liebre: me platican que los dos eventos estuvieron infumables.

¿Se les aparecerá la Mano Pacho­na?

QUIEN ANDA muy molesto, y razón no le falta, es el connotado abogado Jorge Rada Luévano, representante legal del Colectivo Nacional Anticorrupción (COLECNA), pues ‘la ley no es respe­tada en la entidad’, ¿cómo burlarse así de la autoridad?

‘LAMENTABLEMENTE -dijo Rada Luévano- es un reflejo de lo que está pa­sando en Zacatecas, nadie respeta la ley, hay un desprecio por las instituciones y lamentablemente vemos como este tema se hace polémico cuando hay otros te­mas importantes. En qué papel estamos la sociedad de Zacatecas que hacemos alboroto de una fiesta cuando existen violaciones como el tema de jubilados y pensionados o la designación de un magistrado que no cumple los requisitos conforme a la ley. Por eso Zacatecas está en crisis porque no hay respeto al orden constitucional’.

-ES UN ABSURDO, como también que don David se quede callado, pues su administración es la más perjudicada por la falta del Estado de Derecho-.

-¡AH!, ¿pero qué tal -dice doña Pe­tra- que le quiera ver la cara de guat al Ken Salazar, presumiendo un Estado de Derecho, que estamos muy lejos de tener en Zacatecas, donde impera la impunidad?-.

-PERO ¿qué tal qué el juez federal se ponga en su papel y castigue a los ‘empresaurios’ gandallas? ¿Qué dice la ley al respecto?-.

-PUES según Rada Luévano, el des­acato les podría costar ‘una pena de tres a nueve años de prisión, multa, la destitución e inhabilitación para desem­peñar algún cargo a las autoridades que no obedecieran un auto de suspensión debidamente notificada’.

-PUES habrá que ver en qué termina este escándalo-.

-SI LOS empresarios fueran a bote, sería histórico aquí en Zacatecas, y tal vez un cambio muy bueno para el go­bierno de ‘El Rey David’.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.