La Gubernatura a Cambio de Impunidad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Erradicaremos la corrupción, la impu­nidad, para llevar los recursos públicos a donde la gente los necesita. A partir de este día comenzaremos a combatir los abusos para desmantelar el sistema que nos ha lastimado a todos. Como gobernador (de Hidalgo) garantizo: al margen nada y por encima de la ley, nadie. Viviremos en un auténtico Estado de derecho. No habrá espacio para la corrupción ni para la impunidad’: Julio Menchaca Salazar.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 6 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Sospecha de Impunidad

A DON Cuauhtémoc Calderón Galván, expresidente municipal de Zacatecas, le parece sumamente sospechoso y preocu­pante que la cuenta pública de 2021, del exgobernador don Alejandro Tello, se halla aprobado Fast Track, a pesar de las fuertes acusaciones de corrupción que por más de dos mil millones de pesos, le hizo pública­mente don David Monreal, ¿qué les parece?

-QUE LA sospecha del Cuauhtémoc Calderón es válida, sobre todo porque la acusación que hizo pública ‘El Deivis’, fue un acto grandísimo de corrupción que prometió castigar-.

-NUNCA creí que ‘El Rey David’ dejara de cantar las mañanitas, es decir, que no cumpliera con su palabra de meter a la cárcel a Alex, para obligarlo a devolverle al pueblo lo robado.

“Y SÍ, Cuauhtémoc tiene todo el derecho del mundo en sospechar que entre Alex y ‘El Rey David’ hubo pacto de impunidad: ‘No me meto en la elección a gubernador, traiciono a Claudia Edith Anaya Mota, te echo la mano en todo para que ganes la gubernatura, pero a cambio de impunidad’, ya parece que los oigo, ¡qué asco! De Alex, creo todo, pero la acción cómplice de ‘El Rey David’ sí está muy cañóna; la verdad me decepcionó: Yo apostaba a que Alex ter­minaría tras las rejas, pero me equivoqué”.

-NO, don Roberto, usted no se equivocó, quien se equivocó fue don David por pactar impunidad con un presunto delincuente, don Cuauhtémoc fundamentó muy bien su denuncia pública:

‘PRÁCTICAMENTE menos de 1% fue observado, a mí me sorprende tanta pulcritud de la administración, pero además fue aprobado con la mayoría de Morena, entonces parece que es una evidencia precisa y clara de que la herencia maldita ya no es tan maldita, sino que hay benditos acuerdos que sobrepasan cualquier argumento que se ha planteado a lo largo de estos meses’.

“LO QUE le ha de haber dolido decir eso, pues hasta donde yo sé, ambos eran muy amigos, no de hoy sino desde antes; pero no es sólo ese pacto ‘criminal’, sino que también salió perdiendo Zacatecas, porque don David no ha podido hacer un buen go­bierno, don Cuauhtémoc lo dijo claramente:

‘ZACATECAS no tiene crecimiento, no tiene seguridad pública, y Zacatecas evidencia que los acuerdos políticos van por encima de cualquier asunto que sea de trascendencia para el estado’.

“Y TAMBIÉN a don Cuauhtémoc se le hizo extraño que, durante la visita de mister Ken Salazar, hubiera seguridad en el estado: ‘Le pediríamos a Ken Salazar que se venga a vivir a Zacatecas, si vimos un Zacatecas seguro durante unas horas, entonces quiere decir que se puede planear, o entonces le tienen miedo realmente al gobierno de Estados Unidos, y la diferencia de lo que se percibió en estos días no es lo que está sucediendo en Zacatecas’.

Extraña, muy Extraña la Tranquilidad… por Algunas Horas

–CUAUHTÉMOC es muy perspicaz y fundamenta muy bien sus sospechas:

‘¿INVITAMOS al embajador Ken Sala­zar a vivir a Zacatecas?’, porque nomás se fue y regresaron los asesinatos’.

Y SÍ, al por mayor regresaron las ejecu­ciones , así hayan sido cometidos nomás en dos municipio: Fresnillo y Guadalupe, donde vivieron una pesadilla horrenda.

“FRESNILLO, Zac. – Un individuo fue secuestrado, torturado y asesinado a plomazos. Luego, al filo de las 8:30 de la mañana, unos automovilistas vieron que de una camioneta en movimiento arrojaban un bulto. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos vio que el bulto contenía un cadáver con huellas de tortura y balazos en varias partes del cuerpo. No hay detenidos.

“FRESNILLO-. una persona que cami­naba por la calle Montes de las Cruces, colo­nia Miguel Hidalgo, fue asesinado a balazos. Su cadáver sigue en la morgue en calidad de no identificado. No hay detenidos.

“GUADALUPE, Zac.- Un hombre con­ducía su vehículo en la carretera que va de Casa Blanca a Tacoaleche, por el retrovisor vio que un automóvil lo seguía y hundió el pie en el acelerador, lo que provocó una persecución, que terminó cuando le dispa­raron: el automóvil, sin control, se salió de la carretera y chocó brutalmente contra un árbol. Cuando la policía llegó, el individuo ya estaba muerto. No, no hay detenidos.

“GUADALUPE, Zac.- Una familia guadalupenses se disponía a cenar. El reloj marcaba las 8:20 de la noche cuando una serie de golpes a la puerta principal, la echaba abajo y entraron violentamente al hogar -ubicado en la calle Montecillos, fraccionamiento La Comarca- varios crimi­nales armados hasta los dientes, profiriendo amenazas de muerte e insultos. Identificaron al jefe de familia y lo separaron del grupo: sus esposa e hijos, llorando, les suplicaban no lo mataran, pero sus ruegos no tuvieron eco alguno y ahí mismo, frente a su familia, lo llenaron de plomo. No, tampoco en este cobarde asesinato hubo detenidos.

“FRESNILLO, Zac.- Afuera de un taller mecánico, ubicado en la calle Sierra de Chapultepec, colonia Lomas de Plateros, se encontraban dos individuos platicando cuando de repente frenó un automóvil chi­rriando llantas y bajaron dos criminales con pavorosas pistolas en mano y sin proferir palabra alguna les dispararon, abordaron el carro en que llegaron y en un dos por tres se volvieron humo. Una de las víctimas cayó muerta y el otro fue trasladado al Hospital General, donde lucha contra la muerte. No, no hay detenidos.

De Secretario de Seguridad, a Vocero Policiaco

QUIEN al parecer, ya cambió de cham­ba de secretario de Seguridad Pública, es Adolfo Marín, hoy convertido en vocero de las autoridades policiacas: la bronca es que tampoco ahí está dando resultados, pues en la vocería hace su trabajo con las patas, no con profesionalismo.

SU RELACIÓN de ilícitos que da a cono­cer está rasurada, principalmente en cuanto a asesinatos se trata, pues según él, la cantidad de asesinatos, en la pasada semana de lunes a domingo, no pasaron de ocho:

CUATRO ejecuciones en Guadalupe.

TRES ASESINATOS en Fresnillo y,

UNO EN Genaro Codina.

Y TODO indica que, en donde lo pongan, así sea matando hormigas, su chamba no la hará bien, pues el general se denota muuu­yyy cansado.

Reacciones, en Torno al General Marín

‘EL TRABAJO del general Adolfo Marín, en la secretaria de Seguridad Publica, ha sido muy deficiente, ya que la ciudadanía continúa sin sentirse segura debido al alto índice de homicidios en el estado, así como los nu­merosos daños colaterales que éstos eventos violentos han ocasionado: desapariciones forzadas, feminicidios, reclutamiento de jó­venes y mujeres para formar parte del crimen organizado, múltiples asesinatos y familias enteras desintegradas a causa de estos hechos que agravan la inseguridad en Zacatecas.

‘NOS SENTIMOS inseguros, y quien debería darnos la seguridad, es precisamente la SSP, y en este caso quien debería dar la cara por todo el sistema de seguridad del es­tado, es el secretario Marín y no lo ha hecho. Por lo anterior, está más que justificado que él debería renunciar; de forma digna debería retirarse y dejar que otros hagan el trabajo correspondiente al Secretario de Seguridad Pública’: Ana María Romo Fonseca, ex­candidata a gobernadora de Zacatecas, por Movimiento Ciudadano.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.