Ahora Resulta que el PRI y Morena se Quieren Mucho: Enrique Laviada

“Aquí, David Sigue Encapsulado y no Saldrá del Sótano”, Truena

Por Manuel Domínguez Caldera

Enrique Laviada Cirerol, diputado local, resaltó que no confían del todo con la su­puesta “agenda en común” que presentaron algunos grupos parlamentarios. Además, dijo dudar por la “rectificación” para llegar a acuerdos entre la “oposición” comandada por el PRI y el bloque oficial, liderado por Morena, que sería contradictorio con los discursos.

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, destacó: “Dudo mucho de la recti­ficación de Morena, lo que se dio ayer fue una “rectificación” para tratar de llegar a acuerdos, el problema del Congreso había sido la cerrazón de Morena para llegar a acuerdos, su actitud de querer llegar y aplas­tar a los demás; el que hicieran una política agresiva, de insultos y de calumnias, ataques personales”.

“Toda la agenda legislativa está en proce­so, no escuché ninguna novedad, cada uno tiene sus prioridades. Tenemos que trabajar en posibles acuerdos y diferencias, como sucede en cualquier Congreso del país. Lo que también se percibe es un acercamiento entre Morena y el PRI, el “PRIMOR”, al pa­recer es de línea nacional con el gobierno de AMLO, con una propuesta para militarizar al país. Esto muestra la incongruencia a la que se puede llegar, pues durante años ha existido una campaña de Morena en contra del PRI, pero resulta que se quieren mucho”.

Sobre el próximo informe de gobierno del estado, a cargo de David Monreal Ávila, destacó que dicho ejercicio de rendición de cuentas, puede ser una oportunidad para que un gobernador pueda trazar líneas de acuerdo y acercamiento con las diversas fuerzas políticas y con la sociedad.

“Las señales que tenemos no son alenta­doras, estamos con un gobernador que sigue encapsulado y que no saldrá del sótano en el que está; lamentablemente con eso arrastra al estado y eso es muy delicado. Aunque también es una oportunidad para debatir abiertamente las cosas, pues un gobernador tiene la disyuntiva de asistir o no al Con­greso, conocer las posturas de los partidos, darles respuesta, establecer un diálogo.

Nosotros no conocemos el informe, apenas nos lo entregarán, pero él puede explicarnos algunas cosas de manera franca y abierta; o bien puede hacer el ridículo de entregar, dar media vuelta e irse a un evento de ambiente controlado, como una farsa. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero puedo adelantar que nosotros no seremos parte de ninguna farsa”, expuso.