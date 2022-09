Saúl Monreal no ha Atendido Problemas de Inseguridad, Desempleo y Otros: Adame

“El Campo lo Tiene Abandonado”

* “Ojalá y el Presidente López Obrador le Corrija la Plana”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, Faustino Adame Ortiz, activista social, mencionó que si bien son múl­tiples y complejos los problemas del estado, asimismo se deberá privilegiar el diálogo entre la ciudadanía y las instancias de gobierno, entre los tres niveles. Sobre todo ante los problemas como la inseguridad, el desempleo y el abandono al campo, por mencionar sólo algunos que continúan sin ser resueltos por las autoridades.

“Hay una infinidad de problemas so­ciales que no se han atendido por parte del gobierno del estado, por lo que la esperanza de que cambiaran las cosas que no han sido buenas. Hay problemas en temas como la inseguridad, que se no se ha actuado como deberían, ya que no se ve mejora, no tienen rumbo y han dejado avanzar este problema. Incluso parece que el gobierno federal ya se va a abocar más a esto”.

Refirió que con la próxima visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, esperan que sea para rectificar la estrate­gia de seguridad. Reclamó que también el campo está desarticulado y en la quiebra; sobre todo porque tardaron las lluvias, con poco porcentaje de siembra. Dijo que se requerirá un programa de emergencia, ya que también podrían prepararse para un posible desabasto de productos, porque están a la alza en costos.

Sobre la necesidad de diálogo, mencio­nó que al igual que otras organizaciones sociales y representantes de partidos po­líticos, se suman al reclamo por la falta de cordialidad hacia la oposición. No obstante, expuso que sí han sido aten­didos por los titulares de dependencias y otros espacios de la administración pública, que básicamente dan continui­dad o entregan programas públicos de orden federal.