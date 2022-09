Mi Jardín de Flores

David, Sigue sin Digerir que “por el Bien de Mexico, Primero lo Pobres”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“No: La ruptura de Ricardo Monreal Ávila con la 4T no la decidió el miércoles 31, cuando tomó el control de la presi­dencia del Senado, sino en la elección del 2021, cuando jugó contra Morena. ‘Traidor’, lo llamó López Obrador y desde entonces le quedó tatuado”: Álvaro Delgado Gómez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 7 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Grito de Alerta: “David Tiene Abandonado el Campo”

HOY MIÉRCOLES nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica unas de­claraciones de don Faustino Adame Ortiz en torno a la ‘Nueva Gobernanza’, que son un grito de alerta:

‘DAVID TIENE abandonado el campo’.

-BUENO, eso todo Zacatecas lo sabe y lo dice-.

-SÍ, DOÑA Petra, pero viniendo de un hombre de izquierda, como don Faustino Adame, que además está a favor de la 4T, y de Morena, cobra más relevancia-.

-ES CORRECTA su apreciación, madre Teresa -dice don Roberto-, Faustino fue claro al declara a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que:

‘HAY UNA infinidad de problemas so­ciales que no se han atendido por parte del gobierno del estado, por lo que la esperanza de que cambiaran las cosas no han sido buenas. Hay problemas en temas como la inseguridad, que no se ha actuado como deberían, ya que no se ve mejora, no tienen rumbo y han dejado avanzar este problema. Incluso parece que el gobierno federal ya se va a abocar más a esto’.

-SÍ DON Roberto, son palabras bastante claras como las cristalinas aguas de Gual­terio: ‘la esperanza de que cambiaran las cosas, no han sido buenas’; son duras, pero muy ciertas las palabras de don Faustino-.

-SUS RECLAMOS tienen la firma del pueblo, pues pone el dedo en la llaga no sólo de la inseguridad, sino también en la del ‘desempleo y el abandono del campo, que continúan sin ser resueltos’.-.

–EL FAUSTINO, espera, como todos los zacatecanos, que la visita de ‘mi cabecita de algodón’, sea para rectificar la estrategia de seguridad, y…

-PERDÓN por interrumpirla, doña Petra, pero consideró que la estrategia es buena, sólo hay que afinarla mediante la inteligen­cia, pero… si don David no poner orden en las fuerzas de seguridad, cualquier estrate­gia, por muy buena que sea, no funcionará-.

-¿QUÉ SUGIERE, madre Teresa?-.

-QUE SE haga lo que dicen los expertos y que el pueblo ha retomado: darle las gracias al señor fiscal general de Justicia del Esta­do, don Francisco José Murillo Ruiseco, y al señor general don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, además de quitar las policías que está podridas.

“Y ESTO no lo podrán negar: ayer, al menos, se cometieron cinco homicidios do­losos, y no hubo un sólo detenido, ¿qué clase de policía es esta? ¡Por Dios! De inmediato se nota que la impunidad no es gratis”.

-CORRECTO, madre Teresa, pero… a ver: hágaselo entender a ‘El Deivis’, que está convertido en un saco de soberbia… el hombre está de un ‘mírame, pero no me toques’, se volvió loquillo, ya no quiere atender ni a la gente, le sucedió lo que al Jesús Murillo Karam: ‘ya me cansé’, y eso que apenas va a cumplir, el próximo lunes 12 de septiembre, un año con su ‘Nueva Gobernanza’, ¡qué horror! ¡Qué retroceso tan grande, jamás lo imaginé!-.

-PUES SÍ, es un año perdido: la lucha que prometió contra el hambre, la pobreza, el desempleo, la corrupción, la impunidad fue un sueño no realizado… hasta el momento.

¿POR QUÉ tan callado, don Roberto?-.

-ES QUE ustedes me ganaron lo que yo quería expresar: ‘El Rey David’, nos defrau­dó, yo creí ciegamente en que su gobierno iba a ser un hito en la historia de Zacatecas, pero vendió su dignidad: prefirió amarrar la gubernatura que cumplirle a su pueblo-.

-PUES COMO dice el Enrique Laviada Cirerol: ‘Las señales que tenemos (de ‘El Deivis), no son alentadoras, estamos con un gobernador que sigue encapsulado y que no saldrá del sótano en el que está; lamen­tablemente con eso arrastra al estado y eso es muy delicado’.

“Y EN torno a su primer informe de labo­res, el Enrique dijo que ‘El Deivis’ tiene una buena oportunidad para que ‘pueda trazar líneas de acuerdo y acercamiento con las diversas fuerzas políticas: nosotros -conti­nuó el Laviada- no conocemos el informe, apenas nos lo entregarán, pero el puede explicarnos algunas cosas de manera franca y abierta, o bien puede hacer el ridículo de entregar, dar media vuelta e irse a un evento de ambiente controlado, como una farsa. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero puedo adelantar que nosotros no seremos parte de ninguna farsa’”.

-PUES A ver si el Santo Niño de Atocha, nos hace el milagro de que, como dicen los jóvenes aquí en Chalchihuites, le baje a su ego unas cinco rayitas-.

Hay de Ferias a Ferias…

A TODAS LA Ferias que he ido, veo como los patronatos les dan preferencia a los artesanos locales para la exhibición y venta de sus productos, sin embargo constato con tristeza que en esta ‘Nueva Gobernanza’, don David los ha ignorado.

Y NO lo digo yo, sino nuestros hermanos huicholes, como lo expuso don Edaín López Chivar, quien por cierto está agradecido con el señor alcalde don Jorge Miranda Castro, quien les habilitó las instalaciones de un tianguis artesanal en el Portal de la Flores, para ofertar sus trabajos tan bonitos llenos de colorido.

“EN ENTREVISTA con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, don Edaín dijo que ese tianguis había tenido dos días de duración: 5 y 6 de septiembre, pero hubo poca gente por falta de publicidad; sin embargo reiteró su agradecimiento al señor alcalde.

DE DON David Monreal no pudo decir lo mismo, porque en la FENAZA ‘ni siquiera nos invitan a vender nuestras artesanías, pero nosotros seguimos haciendo una lucha para poder salir adelante’.

“DE VERDAD, se me hizo un nudo la garganta, pues eso que hace don David, no concuerda con el proyecto de nuestro señor Presidente, de ‘por el bien de todos, primero los pobres’.

“ELLOS, los huicholes, lo que piden es que les den herramientas para trabajar, como por ejemplo ‘un espacio en el centro donde puedan ver nuestro arte milenario y prehispánico y donde podamos guardar todo nuestro material’.

“LO BUENO es que, según estoy ente­rada, los huicholes de Zacatecas, Jalisco y Nayarit tendrán una plática con nuestro se­ñor Presidente, quien sí los escucha y hasta los ha recibido gustoso en Palacio Nacional. Dios me los cuide y me los bendiga”.

Nadie Frena la Violencia

“AYER, al menos -porque luego nos los andan escondiendo- se cometió un asesinato a balazos, a plena luz del día, cuando un joven de 23 años, estaba dándole manteni­miento a su auto Chevy azul, afuera de su casa, ubicada en la calle la Octava Privada de Villas de la Purísima, colonia Villas de Guadalupe.

EL RELOJ marcaba las 4:00 de la tar­de cuando llegaron los criminales en una camioneta, se bajaron, lo acribillaron y desaparecieron en pocos segundos, dejan­do muerto al joven de 23 años dentro de su Chevy. Obvio, no hay detenidos, como siempre sucede.

Los Desaparecidos: Una familia, y una Mujer

-¿Y LOS desaparecidos, don Roberto?-.

-PUES, desgraciadamente, para despresti­gio de Zacatecas, siguen; hoy, continuando con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la desaparición de una joven familia:

SAÚL GONZÁLEZ ROMÁN de 25 años, SERENA GUADALUPE DOMÍN­GUEZ QUINTERO de 27 años, y ADÁN SAÍD GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, su bebé de 10 meses de edad, quienes desaparecie­ron el pasado 3 de septiembre de 2022, en Sombrerete.

OTRA DESAPARECIDA, es ANTO­NIA ARELLANO ESPARZA de 42 años, de quien no se sabe nada desde el 1 de sep­tiembre 2022; ella desapareció en Fresnillo.

Alcalde muy Preocupado

QUIEN EN verdad está sumamente pre­ocupado por la inseguridad del municipio de Zacatecas, es el alcalde Jorge Miranda Castro, quien hoy miércoles 7 aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declarando que el próximo viernes espera hablar con el Presidente López Obrador, para pedirle blinde la capital zacatecana por el impacto que genera la violencia en la actividad económica.

JORGE SÍ coincide que, sin seguridad, no hay progreso, y eso le preocupa muchí­simo:

‘NOSOTROS -dijo el alcalde- hemos estado insistiendo, con el gobierno estatal, que se debe de reaccionar de manera inme­diata cuando sucede un hecho de violencia, cuando se espera tanto tiempo lo único que genera es un ambiente de que existe impunidad, de que cualquiera puede hacer lo que quiere que al cabo no hay ninguna consecuencia’.

Y DE verdad, el presidente municipal se nota muy preocupado, tanto, que ha tenido reuniones en la Ciudad de México con la bancada del Partido Verde Ecolo- gista de México (PVEM), la exgobernadora Amalia García Medina, Clara Luz Flores Carrales, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y el senador Ricardo Monreal en donde se trataron temas de seguridad:

‘ES UN tema de civilidad política en donde siempre nos habremos de conducir, nosotros habremos de sumar a la mayor can­tidad de zacatecanas y zacatecanos que se encuentren en una condición relevante con el ánimo de sumar esfuerzos por la capital’.

“MIRANDA reveló que ‘se entregaron proyectos de mejoramiento de infraes­tructura de la corporación municipal de seguridad, que ha podido elevar la respuesta de atención de la corporación que se han realizado con recursos propios y esfuerzos del ayuntamiento de la capital producto de ahorros en distintas áreas’.

-NO CABE duda de que el Jorge es un servidor público propositivo, ojalá y así fuera el inquilino de la Casa de los Perros-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.