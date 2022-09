Mi Jardín de Flores

Hoy Viene “mi Cabecita de Algodón”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Si me preguntan ¿cuál es ahora mi preocupación principal? Es el aumento en el precio de la tortilla. Ayer tuve una reunión para eso y vamos a reforzar el plan antiinflacionario, en eso andamos, más que en otras cosas, porque eso afecta a la gente y es lo que más me preocupa y ocupa’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 8 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Hoy Viene a Zacatecas “Mi Cabecita de Algodón” ¡Dios de mi Vida, Cuánta Violencia e Inseguridad!

APENAS se puede creer, ¡Dios de mi Vida, cuánta violencia, inseguridad e im­punidad arraigadas en mi bello Zacatecas: los homicidios dolosos no cesan, pero a los encargados de brindarnos seguridad, pare­ciera no interesarles que todos los santos días corran ríos de sangre.

-PERO mañana (hoy) madre Teresa, viene mi ‘cabecita de algodón’ y eso puede cambiar las cosas que no se están haciendo como él las planeó, ojalá y le diera un buen jalón de orejas a ‘El Deivis’ porque ya se está pasando-.

-POR supuesto, pero además el Presidente López Obrador siempre lo ha estado apo­yando, recuerden que Alex dejó un déficit de dos mil 900 millones de pesos y AMLO alivianó a “El Rey David’, con esa cantidad, le aumentó el Presupuesto de Egresos y hasta le mandó 600 millones de pesos extra, según informó el propio gobernador-.

-RECUERDO muy bien esos problema tan fuertes, al inicio de su gobierno: la nómi­na magisterial, los rezagos multimillonarios en Issstezac, la corrupción, la impunidad que englobaron la ‘Herencia Maldita’, como lo reconoció el propio don David, quien la sigue nombrando como tal-.

-SIN EMBARGO, aunque la sigue recor­dando, no actúa contra los responsables de la susodicha ‘Herencia Maldita’, lo que ha dado pie a que se siga comentando que hubo un acuerdo en lo oscurito: no meter a Alex y Cristi en la cárcel, a cambio de la guber­natura, pero se dice que ese acuerdo incluyó la permanencia de Francisco José Murillo Ruiseco, en la Fiscalía General de Justicia del Estado, la libertad de Benjamín Medrano Quezada, que sigue a salto de mata, y la acción no penal contra Federico Borrego Iturbe, quienes le metieron jubilosamente las manos al cajón de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) con total impunidad.

“PERO nos fuimos a otro extremo: hablábamos de la violencia, la inseguridad y la impunidad: todos los días sonoros ase­sinatos, como los de ayer: secuestraron a tres hombres, los torturaron, los mataron a balazos y los fueron a tirar en despoblado, como si fueron perro del mal.

“Y NO cometieron los asesinatos ampara­dos por la oscuridad de la noche, sino a ple­no sol a eso de las 7:00 de la tarde; estos tres asesinatos se cometieron en el municipio de Genaro Codina, y los cuerpos los fueron a arrojar a un costado de la carretera 181, en dirección al municipio de Cuauhtémoc, a la altura de la curva Del Gato. Y, como siempre sucede, no hay un solo detenido.

“OTRO asesinato más, el cuarto del día -al menos, porque luego nos los andan ocultando-, se cometió en la cabecera muni­cipal del cada vez más peligroso Guadalupe, cuando un hombre salía de su casa, ubicada en la calle Libertad, Colonia Ojo de Agua de la Palma, rumbo a su trabajo a eso de las 8:30 de la mañana, lo cosieron a balazos.

“EN ESTE otro cobarde asesinato tampo­co hubo detenidos. Yo no me explico como pueden dormir tan tranquilos el fiscal Fran­cisco José Murillo Ruiseco y el secretario Adolfo Marín Marín, me cae.

“EN FRESNILLO, en la comunidad Mi­guel Hidalgo de Ojuelos, secuestraron o pri­varon de su libertad a un joven de 22 años; esto ocurrió el pasado martes alrededor de las 8:00 de la noche. Al día siguiente, por la tarde, su padre, una persona de 58 años, llegó todo apesadumbrado a denunciar que, cuando su hijo caminaba por el centro de la población, hombres a bordo de dos camio­netas lo alcanzaron y a golpes lo subieron a una de ellas y se retiraron.

“HUBO testigos, pero, claro está, no se atrevieron a intervenir, ni siquiera a declarar por temor a represalias, pues aseguran que el poblado está infestado de narcos. Obvio, no hay detenidos.

-HACE falta que don David haga una campaña de concientización, para que la gente denuncie, de manera anónima, casas en donde viva gente mala o lleguen personas sospechosas. Todos en las colonia, fraccio­namientos, barrios nos conocemos, y cuando llega gente extraña a vivir, ahí andamos de curiosos a ver quiénes son, como se llaman y en que trabajan. Bueno, aprovechemos que somos así de ‘curiosos’ y, anónimamente, denunciemos a esa gente para que pueda ser investigado y, en su caso, pues detenerla con pruebas fehacientes.

-MMM… pregúntele a don Roberto. Cuando estudiábamos en la UAZ, vivíamos en la casa de doña Lupita, y a cuatro casas llegaron unos sujetos y luego nos dimos cuenta que vendían mariguana y don Rober­to debe acordarse de lo que pasó-.

-SÍ, LE dijimos a Javier, que trabajaba en la Judicial, pero pues de nada valió porque luego luego se arreglaron con una lana y cada mes pasaba por su cuota.

-POR ESO le digo, doña Petra, don David debe hacer una campaña de concientización, pero con gente vigilando que se cumpla con los objetivos, y puedo asegurar que pronto habrá resultados, pero la campaña de infor­mación debe ser masiva-.

Y los Desaparecidos son Cosa de Todos los Días

HOY JUEVES nuestro Diario Página 24 Zacatecas, cumpliendo a cabalidad con su labor social, publica Cédulas de Búsqueda:

CARLOS RAMÍREZ MENDEZ de 42 años se edad, desapareció el 6 de septiembre de 2022, en Fresnillo, Zacatecas.

MARÍA TRINIDAD DE ENRÍQUEZ Y SU ESPOSO FRANCISCO ENRÍQUEZ LUNA de 75 y 73 años respectivamente, desaparecieron el pasado 25 de julio de 2022, en Juchipila, Zacatecas.

YO, LA verdad, no me explico cómo no dan con ellos, si no se abrió la tierra y se los tragó, hace falta que ‘El Rey David’ diga hasta aquí llegaron y que comience a actuar-.

ES LO mismito que dice el José Luis Figueroa, diputado local, quien no sólo lamenta los diarios asesinatos de civiles inocentes, sino de policías: en ninguna parte del pais matan más policías que en Zacatecas, ya van más de 30; y también da la voz de alerta sobre los secuestros de jóvenes hombres y mujeres para obligarlos a trabajar en el narcotráfico:

‘HEMOS desperdiciado -dice hoy jueves en entrevista con nuestra compañera la Na­llely de León- tiempo, dinero, esfuerzo, y lamentablemente en esa estrategia tenemos muchas pérdidas de seres humanos, daños patrimoniales muy graves a familias, em­presarios que han tenido que dejar su tierra, y el recuento sería muy negativo porque el problema no se ha resuelto’.

“EL ‘CEPILLO’, como le dicen al diputado, asegura que en Zacatecas se está consumiendo mucha droga, lo que influye en hechos violentos, así es que hay que atacar ese problema socialmente, no con armas:

‘SE PODRÁN entregar cientos, miles de patrullas, cientos miles de armas, cientos miles de equipamiento, cascos chalecos an­tibalas, se podrán contratar más elementos, pero no se está atendiendo el problema’, declaró el diputado.

“POR ESO es este el momento de que ‘El Deivis’ tenga ‘el control para poder garantizar esos derechos sociales, esos derechos humanos que tenemos los ciudadanos para poder vivir en paz de lo contrario seguiremos en la misma situa­ción’, y de esto ‘El Cepillo’ sabe mucho, no olvidemos que fue alcalde de Loreto, tierra de narcos”.

-YO CREO que tiene mucha razón el señor diputado, pero también hay que hacer respetar la ley, no con la guerra, como la declaró el licenciado don Felipe Calderón, sino con inteligencia, meter al orden a los Malos Organizados, y a los muy Malos mandarlos a los Estados Unidos, ese es mi modesto punto de vista.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.