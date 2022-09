Se Manifiesta Movimiento de Bases de Issstezac

Por Nallely de León Montellano

En el marco del Primer Informe de Go­bierno de David Monreal Ávila, integrantes del Movimiento de Bases de Issstezac, se manifestaron en la entrada de Ciudad Administrativa, con la finalidad de hacer visibles sus inconformidades con respecto a la falta de pago de maestros y jubilados, así como otras problemáticas que enfrenta el magisterio zacatecano.

“Gobernador, Informa que Desde Hace Nueve Meses no he Recibido mi Aguinaldo” El plantón de protesta fue instalado desde las 9:00 de la mañana de este jueves, por un grupo de al menos 10 jubilados de Issstezac, quienes a través de pancartas exigieron al gobernador informar al pueblo, lo que ha pa­sado en Zacatecas a un año de su gobierno.

“Gobernador, informa al pueblo que en nueve meses no he recibido mi aguinaldo, fuera corruptos y delincuentes de Issstezac, fueron algunas de las denuncias plasmadas en cada pancarta de los inconformes, sin embargo, luego de tres horas de espera, no consiguieron entrevistarse con mandatario estatal para dar a conocer sus penalidades. Marcelino Rodarte Hernández, líder del Mo­vimiento de Bases de Issstezac, refirió que, a 12 meses de gobierno de Monreal Ávila, no han recibido ningún tipo de atención hacia el magisterio, pese a que se han acordado fechas para mesas de diálogo.

“De David Monreal, el Peor Trato que Hemos Recibido”

“Nos estamos manifestando desde que inició está administración, y desde antes, pero cabe destacar que, estos 12 meses ha sido el peor trato que hemos recibido como ciudadanos, cómo tra­bajadores, y un trato excepcional de agresiones hacia los jubilados y pensionados”, mencionó.

Señaló que si principal interés, era conocer los resultados en materia de homicidios y feminicidios, puesto que han incrementan­do con el paso de los meses, además de la desatención hacia el sector salud, al campo, entre otros.

“David Monreal, el Gobernador Peor Calificado del País”

“Al magisterio estatal no se nos olvida que en ninguna administración, ningún gobernador había suspendido el pago a los trabajadores en activo, y en ninguno habían suspendido el pago de pensiones y hoy estamos a pocos días de que se cumplan 12 meses de que a varios compañeros todavía no les liberan el pago de la pensión, un de­recho sagrado”, denunció el docente.

En este aspecto, recordó que David Mon­real es el gobernador con peor calificación en todo el país, lo que a decir del docente, demuestra su ineficiencia y falta de sensibi­lidad por la sociedad zacatecana.

“Nosotros lo quitaríamos de ahí definitiva­mente, no tiene por qué aparecer ni siquiera como gobernador porque ha llevado a nues­tro estado a un rezago terrible, desatendido, un desaseo en todos los sectores”, agregó.

De manera simultánea se llevó a cabo una manifestación en la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), en este sentido, el movimiento de bases señaló que intentarán estructurar acuerdos para generar estrategias favorables para el magisterio, a falta de la atención de gobierno del estado.