Mi Jardín de Flores

‘El Deivis’ ya Comenzó a Candidatear a ‘El Monris’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Alejandro Moreno ya no puede seguir al frente del partido. En un acto de seriedad política debería dejar la dirigencia (para nombrar) una nueva. Su desprestigio se está llevando al partido en medio. Estoy seguro que un replanteamiento de la mesa (de la alianza) con quién se acuerda y cómo se acuerda, ayudaría a recuperar la alianza’: Miguel Ángel Osorio Chong.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 9 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Un Primer Informe Jalado de los Pelos

¿QUÉ LES pareció el Primer Informe de Gobierno de don David Monreal Ávila? -PUES le diré, madre Teresa, pero el comentario generalizado, aquí en el mercado y de mis clientes es que, con todo respeto, informe estuvo muy jalado de los pelos: puras promesas y reclamaciones contra ‘El Pinocho de Barnárdez’, pero sin el valor civil, de denunciarlo con su nombre de pila: el Alejandro Tello Cristerna; ‘El Deivis’ debería de ser como mi Presidente, Andrés Manuel López Obrador, mi ‘cabecita de algodón’, que nunca se anda por las ramas y denuncia a las ratas con nombre y apellidos.

-YO CREO QUE -toma la palabra don Roberto- ‘El Rey David’, debe cantar mejor las mañanitas, esto es, pasar de la palabra a los hechos: ya sabemos todos en Zacatecas, que Alex, Cristi, Benjamín ‘N’ y anexas se robaron hasta el perico, que le entregaron el puro cascarón del estado, pero pues ya prácticamente tiene un año en el gobierno y está en sus manos el poder político, social y económico además el apoyo irrestricto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que lo ha sacado de todas la broncas, pero él no ha sido capaz de ni siquiera citar a declarar a Alex y Cristi, la pareja gubernamental, como tampoco detener a Benjamín ‘N’ de quien todos sabemos es de apellidos Medrano Quezada.

“SON varios los exservidores públicos que, claramente, le metieron la mano al cajón, como también lo hizo Federico Borrego Iturbe, antecesor de Benjamín, Judit Guerrero López, expresidenta municipal de Zacatecas y prácticamente todo su Gabinete.

“PERO nos sale con la jalada de que:

‘LAS FALTAS administrativas se castigaron con más de 273 años de inhabilitación”, ¡por favor, esas son mamadas!, pero además no revela nombres ni tiempos, bien pudo decir un millón de años, pues no muestra ‘pelos ni señales’”.

-PUES A un año de distancia de que llegó a Palacio de Gobierno, ya hay mucha gente decepcionada de don David: No hay ‘mano dura contra la corrupción’, y su baladronada de que ‘no permitiremos que los abusos contra el pueblo queden impunes’, poco, muy pocos la cree, la verdad.

“TAMBIÉN dijo que para él sigue siendo prioridad ‘la seguridad y la recuperación de la paz’, pero ¿cómo se atreve a decir eso cuando no mueve un solo dedo para sanear la policía que está podrida, con dos mandos que nomás hacen que trabajan y todo se lo dejan a la inercia? “DON Francisco José Murillo Ruiseco, y el señor general don Adolfo Marín Marín, fiscal general de Justicia del Estado y secretario de seguridad Pública, respectivamente, no tienen nada qué hacer ahí, me dicen que ni siquiera tienen don de mando; y eso me sorprende, porque el señor general es castrense, acostumbrado a mandar, pero pues me dicen que ya está cansado, que por eso se jubiló.

“¡AY, DIOS de mi Vida!, nunca pasó por mi mente que don David fuera tan testarudo y eso, en una persona con poder, suele ser muy peligrosa, pues no tolera que nadie cuestione su actuación”.

-TIENE usted mucha razón, madre Teresa, ahora que me acuerdo, ‘El Deivis’ no hace mucho se lanzó contra la prensa:

‘HAY ALGUNOS medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales; hoy son quienes difunden, promueven las escenas de terror de la estrategia del crimen, porque ellos ahora si que son un crimen organizado, y que hacen sus escenas, hacen sus estrategias como los videos que difunden, que promueven que en el fondo luego tienen la intención y lo logran de intimidar a la sociedad y, dudo mucho, que estos medios que luego se han convertido en promotores tengan convenio porque ni eso creo que hayan hecho, pero sería todavía sería más delicado, pero en fi n, cada quien tendrá que ir asumiendo su responsabilidad’; literal, así lo dijo ‘El Deivis’, y fue acremente criticado por el Ciro Gomez Leyva y muchos otros a nivel nacional e internacional-.

‘El Rey David’, Candidateó a ‘El Monris’ Para la Presidencia

-VOLVIENDO al informe -dice don Roberto-, risas y aplausos provocó ‘El Rey David’, cuando dijo, refi riéndose a su hermano Ricardo Monreal, sin nombrarlo: ‘En Zacatecas, el hijo de un campesino que nomás estudió el segundo de primaria, puede llegar a ser el presidente de una gran nación’.

“¡QUÉ MAL se oyó y se vio ‘El Deivis’, hasta ahí aguanté el informe porque, la verdad, Ricardo no tiene chance de llegar a la Presidencia de México, ni por Morena, ni por el PRIANRD, ni ningún otro partido, hoy menos que nunca ya que el Presidente AMLO lo considera un traidor, al achacarle derrotas en la Ciudad de México, además de su actitud de andar coqueteando con la derecha, así de fácil”.

Puro Verbo, el de ‘El Deivis’

PUES LOS socios de la empresa taurina, Don Bull Productions: Pedro Haces Barba, Armando Guadiana Tijerina y Antonio Enríquez Espinosa, en complicidad con el ‘desgobernador’, David Monreal, desacataron la orden de la jueza Segundo de Distrito, María Citlalic Vizcaya, quien ordenó suspender el Serial Taurino de la FENAZA, y ahora tienen problemas con el Poder Judicial Federal, por continuar con las corridas de toros.

SEGÚN EL abogado del Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna A. C.) Jorge Rada Luévano, el haber desacatado la orden de la Jueza, les podría costar: multa, inhabilitaciones o ir a prisión.

-¡DIOS de mi Vida! Hasta dónde llegó don David, él que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la de Zacatecas, y las leyes que de ambas emanen, y lo primero que hace como gobernador es amafi arse con gente que actúa como delincuente, ¡qué barbaridad! Nada bueno esperemos de don David-.

Desaparece una Familia

PUES LAS desapariciones no paran, y éstas no le importan al gobierno de ‘El Rey David. Ayer desapareció una joven familia:

DIANA REYES MARTÍNEZ de 26 años, JESÚS TORRES SAUCEDO se 28 años, y el pequeño hijo de ambos: JESÚS TORRES REYES de apenas un años. Los tres desaparecieron el 8 de septiembre del presente año en Guadalupe, Zacatecas, Pueblo Mágica, tan peligroso ya como Fresnillo.

Los Asesinatos no Ceden

PUES MIENTRAS ‘El Rey David’ terquea, diciendo que la criminalidad va a la baja en Zacatecas, los narcos le demuestran que miente. Ayer jueves sucedió algo que me enerva en demasía: el asesinato de una joven madre trabajadora y de su hijo de 13 años, quienes para salir adelante atendían un puesto de tacos, fueron acribillados, sin piedad alguna; el doble asesinato se cometió a plena luz del día: a las 12:00 horas, en un negocio de comida ubicada en la comunidad de Cieneguitas, municipio de Guadalupe. Hay dos versiones, una, que la señora se negó a pagar el ‘derecho de piso’, la otra por negarse a vender droga en su puesto de tacos, a ese grado han llegado esos hijos de su ching… (censurado) madre. No se vale, y todo esto ocurre mientras que al gobierno del estado, léase David Monreal, le vale una pura y dos con sal la matazón de gente inocente.

-¡PADRE MÍO! ¿Cómo es posible que haya gente sin alma?-.

-PUES EN eso termina esa gente drogadicta, porque en Zacatecas sigue siendo tierra de nadie desde hace seis años: empezó con el Tello, y continúa con ‘El Rey David’, por eso la gente cree que la plaza está vendida al narco, por eso hacen lo que quieren, pues no pueden pisar la cárcel, tienen licencia para matar-.

–YO LO que digo cómo es posible que se atrevan a matar a balazos a una mujer y a su niño, que tenían ese pequeño negocio para ganar unos cuantos pesos y llevarlos a su hogar, donde seguramente otros niños los esperaban: ¡ni las bestias hacen eso!-.

-PERO ayer, mientras ‘El Rey David’ festejaba triunfal su primer informe y recibía carretadas de obligados aplausos, gente inocente moría a manos del narco.

“NO FUE sólo el cobarde asesinato de una trabajadora madre y su niño de 13 años, no: una hora y 40 minutos más tarde, un grupo de matones a sueldo allanaron un hogar, juntaron a toda la familia en la sala de su casa, y frente a ella asesinaron a balazos al jefe de esa familia quien les imploraba con un mar de lagrimas que no lo mataran, pero los criminalea no les hicieron caso, lo acribillaron y salieron de la casa, abordaron la camioneta en la que llegaron y en pocos segundos se volvieron humo. En ninguno de los dos casos hubo detenidos-.

-¡AY, HIJOS de su… santa madre! -truena doña Petra- como me hubiera gustado estar ahí con un cuerno de chivo, para que los muertos fueran ellos, ¡malditos, mil veces malditos!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.