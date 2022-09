Mi Jardín de Flores

La Traición y Deslealtad de Ricardo Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me siento privilegiado, en primer lugar, por ser fotógrafo, y un privilegiado por estar en donde he estado. Y agradecido porque la gente se deja retratar, y con quienes me han permitido publicar mis fotos, así como con aquellos que también las reconocen’: Pedro Valtierra Ruvalcaba.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 10 de septiembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Por eso, las Mentiras son Pecado

LEÍ CON atención la nota de nuestro compañero Manuel Domínguez Caldera, sobre la rueda de prensa que convocó nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, muy al estilo de la “mañanera”, en donde además de informar de cosas importantes, como los programas sociales, hubo preguntas y respuestas.

DE ENTRADA, me llamó la atención la información sobre la inseguridad y violencia que azota a nuestro amado Zacatecas: ‘¡Primer lugar en extorsión!”, información que nosotros ya intuíamos y publicamos; pero recuerdo muy bien que el señor general, don Adolfo Marín Marín, dijo, no hace mucho tiempo, que ‘en Zacatecas no había extorsión, o que era mínima’, entonces me fui para atrás: ¿por qué don Adolfo declaró a la prensa que en Zacatecas, no había extorsión?

ES GRAVE lo que aseguró, pues las sagradas escrituras nos dicen que ‘mentir es pecado’, entonces el señor generador es un pecador.

-ES MÁS que eso Madre Teresa, el ‘Yéneral’ es un vividor, un defraudador ambicioso que no se conforma con su jugosa pensión, que cobra por un trabajo que no hace, ni sabe hacer, ni quiere hacer: nomás se la pasa sentado en su mullido sillón rascándose los tanates y, seguramente viendo Netfl ix, con sus Frutsi-.

-PERO ADEMÁS, madre Teresa, doña Petra, el general Cresencio Sandoval reveló que en secuestros ocupamos el nada honroso segundo lugar, además que en asesinatos, ocupamos el cuarto lugar, entonces yo me pregunto: ¿dónde está el trabajo de la ‘Nueva Gobernanza’? ‘El Deivis’ ya tiene un año, y su trabajo no ha pasado de andar parchando carreteras y calles, es lo sobresaliente, a pesar de que cuanta con el Presupuesto de Egresos más grande de la historia de Zacatecas.

-LO MALO de todo esto, es que todo lo que hace mal don David, repercute en nuestro señor Presidente, pues sus detractores se dan vuelo hablando y haciendo barbaridades en su contra, entonces no se vale-.

-ESO, eso eso. Eso es lo que ‘El Deivis’ y su gabinete de seguridad inepto, no ven. ¡Ay, no, que coraje traigo, nomás de ver que conchudo es el ‘desgobernador’.

“LO QUE celebré es que ‘mi cabecita de algodón’ terminó de un plumazo las férreas ambiciones vulgares de ‘El Monris’, de ser el candidato de Morena a la Presidencia de México, cuando ‘El Deivis’, un día antes, en su primer desinforme de desgobierno, habló de que su hermano ‘podría ser el presidente de una gran nación’, jajaja… no se midió; me gustaría ver la cara de ‘El Deivis’, cuando mi ‘cabecita de algodón’ lo puso del asco”.

-ESTUVO muy grueso -dice don Roberto-. Uno de los reporteros, Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Medicano, Canal 14, le preguntó al Presidente López Obrador:

‘AYER EN el Senado de la República, tras una sesión de casi 14 horas, se aprobó esta propuesta que salió de su administración para que la Secretaría de la Defensa Nacional se haga cargo, administre, a la Guardia Nacional.

‘EN ESTA sesión larga hubo mayoría de votos a favor, hubo dos abstenciones, una de esas abstenciones fue la del senador Ricardo Monreal, quien también en estos días pasados, hace poco, se habló que presuntamente buscó negociar con la oposición desde esta votación, de esta propuesta, como la dirección de la Mesa Directiva en el Senado.

‘PREGUNTARLE, señor presidente: ¿Cómo vio la jornada en el Senado de la República?

¿CÓMO VIO el actuar de los senadores?

¿Y QUÉ opinión le merece el actuar del senador Monreal?

¿SI, particularmente, está bien?

HA MANIFESTADO que todos los legisladores son representantes ciudadanos son libres, pero negociar con la oposición para buscar dirigir la Mesa Directiva del Senado, esta iniciativa que ha manifestado su importancia que tiene.

¿QUÉ OPINIÓN le merece?,

¿CÓMO VIO a los senadores?

¿CÓMO VE el caso del senador Monreal?, reiteró.

-BUENO -contesta el Presidente AMLO-, agradecerles mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, el que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional, eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo.

‘LA GUARDIA Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada ‘Policía Federal Preventiva’ que se pudrió, se echó a perder, fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos, de ahí salieron García Luna, Palominos, todos esos.

‘YO NO sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, con honestidad, y que se respeten y no se violen los derechos humanos.

‘ME TIENE ‘anonadado’, diría mi paisano Santa María, sorprendido, la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía; de repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Son unos reverendos farsantes.

‘ENTONCES, qué bien que la mayoría de los legisladores actúan en forma consecuente.

‘QUÉ NO saben, ayer lo dije y lo repito, de que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho, y ahora no sólo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia; digo lamentablemente, porque los extranjeros no tienen por qué meterse en lo que corresponde a los asuntos nuestros, pero duele que tenga razón.

‘ENTONCES, cómo nos van a comparar, ahí andan los de derechos humanos, de organismos internacionales, que guardaron silencio cómplice durante todo el periodo de masacres y de torturas, y de protección a las bandas del crimen organizado.

‘NUNCA dijeron nada, y ahora muy preocupados por la militarización en México.

‘¿POR QUÉ no se preocuparon cuando eran más los muertos en los enfrentamientos entre la policía, las Fuerzas Armadas y los civiles?

‘ERAN más los muertos que los heridos y que los detenidos, porque la orden era mátalos en caliente, y ahí están los datos. ¿Cuándo Naciones Unidas se pronunció?

‘ESTOS organismos que supuestamente defi enden derechos humanos, casi todos esos organismos integrados por gente de derecha, de distintos países del mundo, puro conservador acomodaticio, porque ganan muchísimo dinero por simular, por fi ngir, por jugar el papel de alcahuetes de gobiernos autoritarios.

‘¿QUÉ ESTÁ haciendo la ONU ahora o estos organismos con la guerra de Rusia y Ucrania?

‘¿QUÉ HICIERON para evitarla, o qué están haciendo ahora para detenerla y que no siga el sufrimiento de la gente y los desplazados, y todo lo que sufren los pueblos por las crisis económicas originadas por esa guerra y por otras?

‘¿QUÉ hace?

‘¿EN QUÉ está convertida la ONU? En un fl orero.

‘YA ES tiempo de que haya cambios, y ya basta de la simulación y de la hipocresía.

“Y COMO el reportero sintió que el Presidente no le había contestado la pregunta, pero sí le había echado un buen rollo, le vuelve a preguntar en torno a Ricardo:

-PRESIDENTE, insistir en su valoración sobre el actuar del senador Monreal.

“FUE ENTONCES que AMLO contestó sin tapujos:

-ES SU libertad, no estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres.

-¡ZAS!, ¡qué madrazote!, mi ‘cabecita de algodón’ encueró a ‘El Monris’; no, bueno, ya puede irse despidiendo de la candidatura de Morena a la Presidencia de México-.

-¡DIOS DE mi Vida! En lo que acabó el senador, don Ricardo Monreal: un ‘conservador’, más-.

-LA CAGÓ gacho -dice don Roberto- Quiso volar en alas de la ‘traición’, y después en las de la ‘deslealtad’, y a los primeros intentos se derrumbó por completo, ahora quien deberá de tener más cuidado es ‘El Rey David’ que está en el ojo del huracán, porque cualquier paso en falso que dé, AMLO lo va a enviar a la basura de la historia, por no decir otra cosa-.

Siguen los Asesinatos de Policías

¡CARAJO! ¡Por unos, pierden todos! amafi arse con narcos, debería de castigarse como ‘traición a la patria’; como lo publica hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ayer viernes acribillaron a tiros a dos policías municipales de Morelos, cuando ambos cumplían con su deber. Hacían rondines en el centro de esa cabecera municipal.

SEGÚN NUESTRO compañero Margarito Juárez, la patrulla y los dos policías recibieron más de 90 balazos. Por el sorpresivo ataque, no tuvieron la mínima oportunidad de defenderse. Los habitantes de Morelos están indignados: ‘Los malos están acabando con los buenos’, dicen.

Y YA van 37 policías asesinados en lo que va de este 2022, ¿ustedes saben qué dice el ‘Rey David’, el fi scal Murillo y el secretario Marín, al respecto de estos dos nuevos asesinatos de policías?

-NADA, que no sea un silencio sepulcral-.

-LOS MENDIGOS deben de andar en la feria cacahuetera de la FENAZA a risa y risa-.

-CUANDO NO anden en la playa, no olvidemos que tanto Marín , como Murillo, son servidores públicos de semana inglesa-.

“PERO no sólo mataron a balazos a dos policías, sino a otras dos personas más, ¿adivinen en dónde?”.

-¡EN FRESNILLO

! -ES CORRECTO: al fi lo de las 2:00 de la tarde, en el peligrosísimo Río Florido, mataron a balazos a Miguel, un joven de 25 años; un poco más tarde, en la colonia Ejidal, en un lugar despoblado, cosieron a balazos a otro muchacho, cuyo cuerpo sigue, hasta el cierre de esta edición, como ‘desconocido’, en la morgue.

AHÍ MISMO en Fresnillo, pero en la calle Revolución, colonia Plan de Ayala, balearon a un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue hospitalizado en el Hospital General y, según reportan, está grave.

EN SÍNTESIS: en menos de 12 horas, se cometieron cuatro asesinato, y un herido lucha por su vida, en el conocido nosocomio de Fresnillo.

Dos Desaparecidos

HOY SÁBADO, nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica dos cédulas de búsqueda: HUMBERTO COSÍO BAÑUELOS de 37 años, desapareció en Valparaíso, Zacatecas, el pasado 4 de septiembre de 2022 y, ALDO IVÁN RODRÍGUEZ RAMÍREZ de 30 años, desapareció el 6 de septiembre del presenta año, en Fresnillo, Zacatecas.

-Y ESTE, de los desaparecidos, es un tema que las autoridades soslayan, pues les da escozor reconocer la gran cantidad de gente desaparecida que, en su mayoría, pasa a engrosar las fi la del narco-.

-LO QUE denota cierta complicidad, de la ‘Nueva Gobernanza’, por supuesto-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.