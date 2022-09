En Valparaíso no hay Estado de Derecho: Diputado Estrada

“El Gobernador no Tiene el Control de la Seguridad”

* “El Informe de David Monreal Tiene Datos Falsos”

Por Rubén Palomo Macías

El legislador local, José Juan Estrada Hernández, lamentó en entrevista con Página 24 Zacatecas que el informe del gobernador del estado, David Monreal Ávila, no se haya realizado de la forma correcta en el Palacio Legislativo ya que todo estaba preparado para realizar el evento.

“No he tenido la oportunidad de ver el informe más con calma pero en el tema de migración vi algunos errores en los datos, deben ser errores de dedo. El tema de la seguridad es una cuestión muy complicada ya que en Valparaíso aún hay entre 150 y 200 familias desplazadas siendo un tema que no se ha resuelto y la gente sigue sufriendo. Además hay muchas cosas que suceden en Fresnillo, en la propia carretera para llegar a Valparaíso”, comentó.

El diputado señaló que tuvo la oportunidad de asistir al informe del presidente municipal de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, donde se emitió otro llamado de auxilio para resolver la situación de inseguridad.

“Durante el llamado de ayuda se hizo énfasis a los encargados de la seguridad en el estado y diciendo que no existen buenos resultados en el tema de inseguridad ya que todas estas familias continúan esperando respuesta y ayuda de las autoridades de seguridad. En Valparaíso no hay estado de derecho y el gobernador no tiene el control de la seguridad”, aseguró.

José Juan Estrada añadió que se tiene que hablar de forma clara de la situación que prevalece en la entidad ya que las personas que están padeciendo de estos hechos merecen que se diga la verdad.

“Hay que hablar y decir la verdad ya que al final de cuentas nosotros aquí vivimos. También vemos las carreteras en mal estado y esa desatención viene desde el gobierno federal. Además de que los presupuestos han sido recortados, recuerdo cuando los presidentes viajaban a la Ciudad de México para cabildear recursos para sus comunidades y eso ya no sucede más, desde hace 3 o 4 años”, finalizó.