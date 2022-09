Mi Jardín de Flores

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Decirle a la gente de la Ciudad de México que, una vez que lleguen los tiempos formales, les informo: voy a inscribirme como aspirante a suceder al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Una vez iniciado este proceso, quiero expresarles que quiero ganar a la buena con Morena, porque aquí nadie se raja..

Soy Zacachilango; nací en Zacatecas, pero soy chilango de corazón’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 11 de septiembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Cuál Estado de Derecho en Zacatecas?

LA AUTO llamada ‘Nueva Gobernanza’ ha sido, hasta este momento, un reverendo retroceso muy cercano a un estado fallido, porque quienes tienen dinero, poder o infl uencias, pueden burlarse de la justicia de manera descarada y prepotente como lo vienen haciendo todos los días los Senadores de la República, los señores Pedro Haces Barba, Armando Guadiana Tijerina y el señor gobernador David Monreal Avila, en calidad de cómplice; lo malo de todo esto es que Zacatecas es quien la lleva, como en esta ocasión y en que comparan a nuestro bello estado con ‘un pueblo sin ley y sin justicia’, lo que espanta a inversionistas y turistas.

-¿A QUÉ se refi ere madre Teresa, que hasta le tiembla la voz?-.

AL ESCÁNDALO a nivel mundial que no para y que provocaron el señor gobernador don David Monreal, quien en lugar de coadyuvar para apoyar a la justicia federal para que se cumpla la ley, se convirtió en cómplice de los señores senadores de nuestro partido Morena y apoyó de manera descarada, a los politicos-empresarios, en contra de la orden de la jueza federal, la doctora María Citlali Vizcaya Zamudio, quien había suspendido las corridas de toros del serial 2022, pues ordenó:

‘SE ABSTENGAN de difusión, desarrollar y ejecutar los programadas eventos taurinos en la Feria Nacional de Zacatecas 2022, por lo que deberán: Realizar los actos necesarios, dentro de sus facultades, para que se suspenda DE INMEDIATO la difusión de los espectáculos taurinos, así como la ejecución de los mismos, que fueron programados para la Feria Nacional de Zacatecas 2022 y que estén por llevarse a cabo”, además de “suspender el otorgamiento de permisos o contratos, que haya realizado o esté por realizar, para dichos espectáculos’.

-Y AQUÍ es donde los morenistas que sí acatamos la ley -interviene don Roberto-, la pagamos porque cargamos parte de ese desprestigio, además de la carreta porque si pretendemos hacer reclamos a los partidos de oposición, nos van a salir con que no tenemos autoridad moral para criticarlos, porque tanto ‘El Rey David’, como Haces Barba y Guadiana Tijerina son de Morena, y desacatan la ley, como lo hacen los delincuentes, así es que Pedro la Haces y nosotros la pagamos, no hay derecho-.

-PUES EN el pecado. Llevan la penitencia, porque me platican que los eventos han estado muy solos, que no sacan ni para pagar la papeleta, ahora agreguen los pagos de sus abogados y la multota que puede ser millonaria, además del desprestigio que ya ganaron de por vida, entonces le hubiera salido más barato acatar la decisión de la jueza, que desacatar se sentencia u orden-.

-¡QUÉ BUENO que se los chinguen!-.

-ASÍ HAN de haber exclamado los detractores de Morena cuando se enteraron de la fl agrante violación a la ley, al desacatar la orden de la jueza federal Vizcaya Zamudio: ya me imagino a Cristi lo gustosa que se puso cuando de enteró del desacato de los senadores, con la complicidad de ‘El Rey David’, quien en vez de coadyuvar con la juez, ayudó a los senadores-delincuentes; también a de haber dicho, ‘¡que se los chinguen!’-.

¿Cuál Estado de Derecho II?

-QUIEN también asegura que en Zacatecas está ausente el estado de derecho, es el diputado José Juan Estrada Hernández, quien además censuró que el Primer Informe de ‘El Deivis’, no se haya llevado en forma correcta en el Palacio Legislativo, como estaba programado:

-NO HE tenido – dijo el diputado Estrada- la oportunidad de ver el informe con más calma, pero en el tema de migración vi algunos errores en los datos, deben ser errores de dedo. El tema de la seguridad es una cuestión muy complicada ya que en Valparaíso aún hay entre 150 y 200 familias desplazadas siendo un tema que no se ha resuelto y la gente sigue sufriendo. Además hay muchas cosas que suceden en Fresnillo, en la propia carretera para llegar a Valparaíso-.

“AL INFORME que sí asistió Estrada fue al de Eleuterio Ramos Leal, alcalde de Valparaíso, quien nuevamente hizo un llamado a ‘El Deivis’, y demás autoridades:

‘DURANTE el llamado de ayuda se hizo énfasis a los encargados de la seguridad en el estado y diciendo que no existen buenos resultados en el tema de inseguridad ya que todas estas familias continúan esperando respuesta y ayuda de las autoridades de seguridad. En Valparaíso no hay ‘ESTADO DE DERECHO’ y el gobernador no tiene el control de la seguridad’.

-¡DIOS DE mi Vida! Es que no es uno o dos casos aislados, es en todo Zacatecas: ¡No hay Estado de Derecho! La ausencia de turistas, a pesar de la temporada de Feria, no es casualidad. La gente no se atreve a venir a Zacatecas, y menos con la campaña negra consciente o inconsciente que hizo el señor embajador de Estados Unidos en México, don Ken Salazar-.

‘“HAY QUE hablar y decir la verdad ya que al fi nal de cuentas nosotros aquí vivimos. También vemos las carreteras en mal estado y esa desatención viene desde el gobierno federal. Además de que los presupuestos han sido recortados, recuerdo cuando los presidentes viajaban a la Ciudad de México para cabildear recursos para sus comunidades y eso ya no sucede más, desde hace 3 o 4 años’.

-PERDÓN, pero ahí si no coincido con el José Juan: mi ‘cabecita de algodón’ mandó a Zacatecas, en este 2022, la cantidad más grande de dinero que nuestro estado haya recibido en toda su historia, como Presupuesto de Egresos: ¡33 MIL 735 millones 467 mil 666 pesos, más 600 millones extra, entonces sí hay lana como nunca la habíamos tenido, pero habrá que cuidarle las manos a ‘El Rey David’, para que no nos paso lo que con Alex y Cristi, par de ‘RaTellos’, que ya deberían estar en la cárcel como lo prometió y lo sigue prometiendo ‘El Deivis’.

¿Cuál Estado de Derecho III?

“PUES hay que digerirlo: en Zacatecas no hay Estado de Derecho por el lado en que las autoridades lo quieran ver. En todo está marcado, pero más en la maldita inseguridad y lo asesinatos impunes.

AYER, por ejemplo, en menos de 24 horas se cometieron, al menos, tres asesinatos:

DOS EN Zacatecas y uno en Fresnillo, además de un herido al que reportaron como grave, pero además no hay ni un pinche detenido, y las ejecuciones en la capital del estado han ido aumentando inexorablemente, las criminalidad se está poniendo muy perra en nuestra capital, me dicen que por eso, alrededor de las 11:00 de la noche, el área de la FENAZA está más sola que el Centro Histórico, y que los hoteles apenas llegan a 20, 25% de ocupación. Urge que ya saquen a los narcos del estado y a los cómplices de los narcos del gobierno, caiga quien caiga-.

-UYYY… la ‘Nueva Gobernanza’, se quedaría con apenas unos cuantos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.