El Informe no Coincidió con la Realidad, Sigue el Reclamo de la Sociedad: Obispo

“Urge Restablecer la paz en Zacatecas; los Apoyos no se Notan”

* Problema Principal del Estado es la Inseguridad, Gobierno Debe Revisar Estrategia y Alcance a Largo Plazo: Obispo

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa para medios de comunicación, entre ellos Página 24 Zacatecas, el obispo Sigifredo Noriega Barceló, destacó que si bien se ha resaltado el tema de “resultados” sobre la inseguridad, tanto por instituciones federales y estatales; asimismo continúa el reclamo de la sociedad por restablecer la paz en la entidad.

Sobre las cifras e información difundidas por el gobierno del estado en su primer informe, a cargo de David Monreal Ávila, y sobre la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el obispo de la Diócesis de Zacatecas recomendó que se realice un análisis por parte de la sociedad para revisar lo que se ha hecho hasta el momento y también los planes y estrategias para contener el fenómeno delictivo y la inseguridad en la zona conurbada y el resto de las comunidades.

“A mí me llamó la atención el título que le pusieron “informe de resultados”, cambiando un poco la forma pues creo que la autoridad tiene la obligación de informar lo que ha realizado, incluso de las promesas de campaña, pero la obligación de presentar un plan de desarrollo para los seis años. Considero que en eso debe informarse y evaluarse, pues los datos no coinciden con lo que dice el informe, lo que dice el presidente y lo que dice la sociedad. Invitaría a hacer el contraste, porque un informe no se termina con los vivas, un informe tiene que revisarse y por ley hacerse en el Legislativo, pero creo que la ciudadanía tiene también el derecho y la posibilidad de hacer el balance y contrastar los resultados, le corresponde hacer ese examen. A mí no me correspondería como autoridad, pero sí a las mismas personas que han recibió o no los beneficios”

“Sabemos que el problema principal del estado es la inseguridad, en todas las comunidades, es lo que tiene que evaluarse, qué tan seguro estamos desde septiembre del año pasado a este año, es otra forma de hacer esa evaluación. Invito a la ciudadanía que lo vaya haciendo, hay que contrastar los datos si corresponden o no con la realidad, porque la visión es muy diferente cuando se está arriba a muchos pisos, a cuando andas a pie con la realidad de cada día”.

“No nos asustemos si no coinciden, más bien sugiero hacer el contraste pues es el primer año de un gobierno y es imposible que se solucionen problemas de toda una generación. Es muy importante saber qué es lo que podemos hacer juntos los siguientes cinco años”.

” “En mi punto de vista personal, hay mucho discurso todavía y los resultados de los apoyos no se notan, considero que estamos muy oportunos para analizar los presupuestos, que se note en un mejor presupuesto para el estado, pues el año pasado no fue así (sic). No podemos contentarnos con apoyos parciales, o apoyos que se confunden con programas federales. No podemos conformarnos con eso, es mi punto de vista, pasar del discurso a la realidad, de forma concreta con el presupuesto”, terminó.