Hostigamiento Laboral se Extiende a Jerez, Estado y Poder Judicial: Rivera

“Nahle Dice ser Jurista, Pero no Tiene Carrera Judicial”

Por Rubén Palomo Macías

El líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), Alejandro Rivera Nieto, informó que se están atendiendo temas de hostigamiento laboral en el municipio de Jerez y en las dependencias del gobierno del estado.

“En jerez existe hostigamiento laboral en contra de unas trabajadoras, se están haciendo las cosas con las patas, ese presidente que la verdad ni lo conozco. Pero la lucha sigue y no hay día de descanso para el sindicato independiente que tiene el objetivo de beneficiar a los trabajadores”, mencionó.

El líder sindical señaló que estas prácticas de hostigamiento deben desaparecer, sin embargo se debe hacer el esfuerzo para que esto desaparezca en breve con la participación de hombres y mujeres que presenten las denuncias correspondientes.

“El hostigamiento existe también en el Tribunal de Justicia, se me hace raro que el presidente magistrado, Nahle, que se dice ser jurista pero no tiene una carrera judicial, sepa o diga conocer las leyes pero no las aplica para sus trabajadores. Ya se interpusieron algunos recursos por hostigamiento en contra de una compañera, a la cual acompañamos de manera conjunta y no la dejaremos sola”, advirtió.

Rivera Nieto apuntó que con se están realizando cambios de trabajadores a municipios donde no radican y se torna complicada su movilidad, además con la falta de condiciones salariales dignas.

“Hay muchos casos y no dejaremos de mencionar el hostigamiento que hizo Jorge Miranda hace años, contra unas mujeres. Necesitamos erradicar, que sepan los trabajadores que no están solos, Estamos acompañando casos en Ojocaliente, Zacatecas, Jerez, Fresnillo, en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Secretaría de Obras Públicas (SOP), en la Coordinación Jurídica en donde a muchos trabajadores los están obligando a aceptar trabajos lejanos o a renunciar por las condiciones que se les ofrecen, no hay una salida digna”, finalizó.