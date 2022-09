Mi Jardín de Flores

Huele a Ejecución, no a Enfrentamiento

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Cuando defiendes el Estado de Derecho y al sistema constitucional que nos rige desde 1824, puedes ser blanco de críticas, descalificaciones e, incluso, insultos en los medios y plataformas digitales, muchos de ellos patrocinados con recursos pú­blicos y elaborados por asesores extran­jeros’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 12 de septiembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

NUNCA me imaginé que don David soltará el arpa de la seguridad tan pronto, luego de que durante toda su campaña elec­toral la tocó de maravilla, prometiendo que terminar con la violencia y la impunidad, era prioritario; ahora sabemos que nos mintió, nos engañó, nos defraudó.

CADA vez que alguien le menciona que la inseguridad sigue anidando en Zacatecas, molesto lo desmiente y saca otros datos que pocos, muy pocos le creen, pues ha perdido credibilidad como ningún otro gobernador en un año.

QUÉ FOTOGRAFÍA tan fuerte la que hoy lunes publica en portada e interiores nuestro Diario Página 24 Zacatecas ¡siete cuerpos de hombres a ambos lados de un camino de terracería en el poblado Los Juárez, del municipio de Jerez-.

-YO TENGO mis dudas -madre Teresa, dice don Roberto-: por principio de cuentas, les puedo asegurar que ahí, en ese lugar, no los mataron. Y si se fijan bien, al menos uno de los tres cuerpos tiene el dorso desnudo y el pantalón un poco arriba de las rodillas.

“ENTONCES, desde mi punto de vista, no murieron ahí, tampoco en enfrentamien­to: los ejecutaron en algún otro lugar y ahí los fueron a tirar; ojalá y estos asesinatos no los haya cometido el Ejército, la Guardia Ci­vil, o la policía en venganza por la ejecución de los dos policías, una mujer y un hombre, en Morelos, porque si es así ¡cuidado!

–¡DIOS DE mi Vida! Esto sería la ‘Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente’, y a nadie conviene esta situación. Lo dicen las Sagradas Escrituras:

‘NOS HEMOS DE PREOCUPAR CUANDO SEGUIMOS ALIMENTANDO EL ODIO Y LA SED DE VENGANZA’.

-POR ESO, madre Teresa, mi ‘cabecita de algodón’ está aferrado a ‘los abrazos, no balazos’-.

-ES CORRECTO: el Presidente López Obrador no quiere que regresen los tiempos de Fox, Calderón, Peña en donde a los de­tenidos los mataban a balazos y simulaban un enfrentamiento para justificar sus críme­nes. No, López Obrador prefiere utilizar la inteligencia y detener a los malandros sin disparar ni un balazo que no esté justificado, para meterlos a la cárcel a disposición del juez en turno-.

-ES CIERTO, por eso el Santo Papa Francisco nunca lo ha criticado, él está de acuerdo con el lema: ‘abrazos, no balazos! Y si es cierto lo que dice don Roberto, los Malos Organizados no tardan en cobrar venganza-.

-¡HAY QUE hacer changuitos para que eso no ocurra!-.

-¡NADA DE changuitos, hay que poner­nos a rezar!-.

¡Órale, que lo Invite a Otra Comidita!, jajaja…

-QUÉ COSAS, pero la realidad, al igual que el sol, no se tapan con un dedo. Si don Adolfo Marín creyó que con una comida y destinarle patrulla y policías al señor obispo para su protección, monseñor Sigifredo No­riega Barceló apagaría sus críticas en contra de él, se equivocó:

‘SABEMOS -dijo monseñor- que el problema principal del estado es la insegu­ridad, en todas las comunidades, es lo que tiene que evaluarse, qué tan seguros estamos desde septiembre del año pasado a este año, es otra forma de hacer esa evaluación. Invito a la ciudadanía que lo vaya haciendo, hay que contrastar los datos si corresponden o no con la realidad, porque la visión es muy diferente cuando se está arriba a muchos pisos, a cuando andas a pie con la realidad de cada día’.

-¡BÓFONOS!, órale, otra comidita, jajaja. Ora sí el obispón me cayó bien. Con esto dijo todo: ‘… la visión es muy diferente cuando se está arriba a muchos pisos, a cuando andas a pie con la realidad cada día’, no pues el general, y hasta ‘El Rey David’, quedaron bien zurrados.

Zacatecana Desapareció en Querétaro

-PUES NO paran las desapariciones: a quien no encuentran es a la zacatecana MARÍA DE LOURDES RANGEL de 32 años quien viajó a la Ciudad de Querétaro y desde entonces: 23 de marzo de 2022, desapareció sin dejar rastro.

Preocupación del Jefe Policiaco Oswaldo Caldera

-PUES mientras que ‘El Deivis’, el Fran­ciso José Murillo Ruiseco y el Adolfo Marín Marín, ni sudan ni se acongojan por el gran problema de la violencia y la inseguridad, que nos tiene azorrillados y en constante peligro, jefes policiacos como el Oswaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial del Estado, reconoce que la violencia sigue desenfrenada, y se muestra preocupado por los asesinatos de muchos de sus compañeros (37) en lo que va del año:

‘ESAS BAJAS nos han pegado mu­chísimo, ya que son bajas que nadie tiene contempladas y mucho menos por la propia naturaleza de la función y de la dirección, no nos esperamos agresiones tan directas. Pero también estamos en el entendido y conscientes de que, por portar uniforme y dedicarnos a la seguridad, también somos un blanco, y tal vez un blanco más fácil que cualquier otra institución’.

-ESAS DECLARACIONES son de gente que sabe que, lo primera que hay que aceptar es el problema, para enfrentarlo; porque si no lo acepta, ¿cómo lo va a enfrentar, o resolver, si para ellos no existe?-.

-¡CARAJO! Normalmente los bebés abren los ojos al poco tiempo de nacer, o cuando mucho un par de semanas por la hinchazón de sus párpados, pero ‘El Rey David’ ya cumplió un año en Palacio de Gobierno, y todavía no los abre, que no manche, ya es tiempo de que los abra y comience a gobernar. Ya hasta el diputado federal panista, Miguel Angel Torre, se pitorrea de él su ‘Nueva Gobernanza’, así:

‘EN SEGURIDAD nos encontramos pé­simamente mal pese a sus cifras y cuentas alegres, donde dicen que han disminuido los índices delictivos, pero los hechos nos demuestran lo contrario. El Instituto Na­cional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la encuesta sobre seguridad y nos coloca nuevamente en último lugar. La realidad rebasa los dichos de su informe’.

-ASÍ, O más directa la flecha-.

-UYYY… ¡Pa’las pulgas de ‘El Monris’, ese si le hubiera contestado de volada-.

-PUES SÍ, pero ‘El Rey David’ prefiere, hacerle como ‘La Panchita’-.

-¿CÓMO?-.

-SE AGACHA y se va de lado, jiarjiar­jiar…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.